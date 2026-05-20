Como arrumar a mala de mão para uma viagem de 7 dias e não pagar mais

Com o crescimento das tarifas econômicas que não incluem bagagem despachada, cada vez mais viajantes buscam formas de otimizar a mala de mão. Arrumar a bagagem para uma viagem de sete dias sem pagar a mais parece um desafio, mas é totalmente possível com planejamento. A organização correta não só economiza dinheiro, como também evita o estresse de esperar pela mala na esteira e o risco de extravios. O segredo está em escolher peças inteligentes e usar técnicas que otimizem cada centímetro disponível.

Antes de começar, verifique as regras da sua companhia aérea. A maioria das empresas no Brasil permite bagagem de mão com até 10 kg e dimensões em torno de 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade, incluindo rodas e alças. Além da mala, você geralmente tem direito a um item pessoal (bolsa ou mochila) que deve caber embaixo do assento à sua frente.

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O primeiro passo acontece antes mesmo de abrir a mala: a seleção das roupas. A estratégia mais eficiente é montar um guarda-roupa cápsula, com peças versáteis que combinam entre si. Opte por uma base de cores neutras, como preto, branco, cinza e bege, e adicione pontos de cor em acessórios, como lenços ou bijuterias, que ocupam menos espaço.

Para uma semana, a conta pode ser simples: escolha duas partes de baixo (uma calça e uma saia ou bermuda, por exemplo) e cinco ou seis partes de cima. Um vestido versátil e um casaco que combine com tudo completam o conjunto. Pense nos looks de cada dia para não levar itens desnecessários.

Técnicas que fazem a diferença

Com as roupas escolhidas, a forma de guardar define o sucesso da missão. Em vez de dobrar as peças de maneira tradicional, adote métodos que economizam espaço e evitam que as roupas amassem demais. Confira algumas dicas práticas:

Dobre em rolos: enrole camisetas, calças e vestidos de forma bem compacta. Essa técnica reduz o volume e facilita a visualização de tudo o que está na mala.

Use as peças mais pesadas: vá para o aeroporto vestindo o casaco mais volumoso e o calçado mais pesado, como uma bota ou um tênis. Isso libera um espaço valioso na bagagem.

Otimize todos os cantos: preencha os espaços vazios. Meias, roupas íntimas e pequenos acessórios podem ser guardados dentro dos sapatos ou nos cantos da mala.

Aposte em organizadores: os cubos organizadores, ou "packing cubes", são excelentes para comprimir as roupas e separar os itens por categoria, como roupas de dia, de noite ou íntimas.

Pese a mala em casa: para evitar surpresas no balcão de check-in, use uma balança para garantir que sua bagagem está dentro do limite de peso da companhia aérea, que geralmente é de 10 kg.

Atenção aos líquidos: em voos internacionais, produtos de higiene pessoal devem estar em frascos de até 100 ml, acondicionados em uma embalagem plástica transparente de até 1 litro. Já em voos nacionais, a regra é mais flexível: até 500 ml por frasco, com um total máximo de 2 litros. Dê preferência a itens em barra, como xampu e condicionador sólidos, que não contam nesse limite e evitam vazamentos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.