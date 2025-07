Consumo consciente impulsiona moda versátil no Brasil

A forma de consumir moda no Brasil vem passando por mudanças relevantes nos últimos anos. Segundo a Usina de Dados SEBRAE PB, o segmento de confecções é responsável por mais de 90% das empresas da cadeia têxtil nacional, desempenhando um papel estratégico na economia e na geração de empregos.

Um dos destaques do levantamento é a valorização crescente de peças que ofereçam versatilidade e durabilidade. Para muitos consumidores, a escolha de roupas vai além do preço ou da estética: a preocupação com qualidade, conforto térmico, mobilidade e possibilidade de uso prolongado tem ganhado força, impulsionando práticas de consumo mais conscientes.

Nesse cenário, peças básicas seguem presentes no guarda-roupa por se adaptarem a diferentes contextos e combinações. Itens como camisas sociais, blusa feminina social, calças de corte reto e jaquetas leves exemplificam esse movimento, atendendo desde compromissos profissionais até situações informais. O SEBRAE também aponta que características como multifuncionalidade e design funcional são cada vez mais relevantes para consumidores que buscam otimizar seu investimento em vestuário.

A pesquisa reforça ainda o potencial competitivo das micro e pequenas confecções, que respondem pela maior parte da produção nacional. Adaptar modelagens, tecidos e acabamentos para atender à demanda por praticidade e conforto tem sido uma estratégia para atender perfis de clientes que priorizam peças de uso prolongado e que combinem com diferentes estilos.

A expectativa é que a moda versátil se consolide como resposta às transformações de hábitos de compra, reunindo atributos de qualidade, custo-benefício e alinhamento com valores mais sustentáveis.

