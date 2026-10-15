Olhos castanhos podem ganhar destaque com uma escolha de maquiagem: especialistas explicam como o contraste de cores ajuda a realçar seus reflexos naturais

Os olhos castanhos combinam com uma ampla variedade de tonalidades na maquiagem. Tons como bege, terra e preto trazem naturalidade, mas maquiadores apontam o azul como uma cor indicada para intensificar a íris e definir o olhar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O tom azul é apontado por maquiadores como ideal para intensificar a íris e definir o olhar de quem tem olhos castanhos Imagem ilustrativa gerada por IA

O princípio fundamenta-se na teoria da cor. No círculo cromático, o azul localiza-se em frente ao laranja. Como a íris castanha costuma apresentar reflexos quentes, alaranjados, acobreados ou dourados, o contraste destaca essas características naturais.

Contraste entre o azul e os tons quentes

A maquiadora Maru Iovanetti explica: "se você tem olhos castanhos, aumente seus olhos com o azul. Na teoria da cor, o azul cria um contraste que faz com que os tons quentes e dourados da íris pareçam muito mais intensos".

O maquiador espanhol Adrián Rux detalha a escala de cores: "o castanho escuro é realmente um laranja desnaturalizado. Na escala cromática, diante do laranja está o azul: escuro, marinho ou turquesa".

Diferentes opções atendem a propostas variadas:

azul elétrico: indicado para quem procura destaque visual evidente.

azul-marinho: entrega um acabamento discreto.

azul-petróleo: confere profundidade sem exagero.

Aplicação prática sem necessidade de sombra

A técnica dispensa procedimentos complexos. Adrián Rux orienta: "isso pode ser com uma máscara, um delineador ou um lápis fino. Não precisa ser uma sombra por todo o olho".

Quem busca maquiagem para o dia a dia pode aplicar delineador azul-marinho rente aos cílios superiores para delinear o contorno. Lápis azul-petróleo no canto externo dos cílios inferiores ou máscara azul escura substituem produtos pretos e ampliam luminosidade e contraste óptico.

Outras cores para valorizar o olhar

A criadora de conteúdo Darina aponta cinco cores favoráveis aos olhos castanhos: dourado, bronze, lilás, verde-esmeralda e azul.

A instrutora de beleza Wendy Zambrano enfatiza tons de roxo e berinjela: "os olhos castanhos têm uma vantagem: combinam com tudo, mas com a técnica correta, destacam-se ainda mais. Os roxos e berinjela geram contraste natural com o castanho que cria profundidade e magnetismo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matizes da própria íris orientam escolhas: olhos castanhos com reflexos verdes combinam com tons acobreados, avermelhados e terrosos, enquanto opções em bege, dourado e avelã mantêm harmonia suave sem contrastes marcados.