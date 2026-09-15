Eye Maxxing: a técnica viral para destacar o olhar com pouca maquiagem
Popular no TikTok, o truque usa a teoria das cores para escolher a sombra certa e intensificar o tom da sua íris de forma sutil e estratégica
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Uma nova tendência propõe valorizar o olhar de forma sutil, indo na contramão de delineados gráficos e cílios volumosos. Popular no TikTok e no Instagram, a técnica conhecida como eye maxxing utiliza a teoria das cores para intensificar o tom da íris sem a necessidade de uma maquiagem elaborada.
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@renatasantti Testando a trend de #eyemaxxing ? som original - Renata Santti
O termo vem da onda dos “maxxings”, expressão usada nas redes sociais para práticas que buscam potencializar uma característica. Na maquiagem, a proposta não é transformar os traços, mas escolher cores e acabamentos que criem contraste e direcionem a atenção.
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“Eye maxxing é uma maneira personalizada de maquiar os olhos para colocar as características naturais em primeiro plano”, explica a maquiadora Mariane Santana, da Fenzza.
A teoria das cores aplicada à maquiagem
O princípio por trás da tendência se baseia no círculo cromático, uma ferramenta já usada por maquiadores para harmonizar o rosto e diferentes tons de pele. Cores opostas no círculo criam maior contraste entre si, realçando a maquiagem.
@alissajanay1 Eyemaxing since I learned how to do makeup lol my favorite thing ever #eyemaxxing #eyeliner #makeupinspo #glowingskin ? NDA - Megan Thee Stallion
“A novidade está na forma minimalista de colocar esse conhecimento em prática: em vez de construir um esfumado com várias camadas, basta inserir uma cor contrastante em pontos estratégicos”, pontua Mariane.
Seguindo essa lógica, algumas combinações são sugeridas:
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Olhos azuis: sombras em tons de pêssego, terracota e cobre.
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Olhos verdes: nuances de vinho, ameixa e malva.
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Olhos castanhos: cores frias como azul, verde-esmeralda e roxo criam contraste, enquanto dourado e bronze ressaltam os reflexos quentes da íris.
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Olhos cor de mel: tons de bordô, vermelho e ameixa evidenciam suas nuances.
Como aderir ao eye maxxing
A técnica pode ser reproduzida com poucos produtos. Um lápis ou delineador colorido, por exemplo, já é suficiente. Para um resultado discreto, a dica é aplicar o pigmento apenas na linha superior dos cílios. Para mais intensidade, o traço pode ir também para a linha d’água.
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A máscara de cílios colorida é outra alternativa prática. Com a sombra, o efeito pode ser obtido com uma camada translúcida na pálpebra ou um ponto de cor no canto externo.
O posicionamento do delineado também influencia o resultado. Traços finos e ascendentes alongam o olhar, enquanto a aplicação concentrada no centro da pálpebra cria a impressão de olhos mais arredondados. Iluminar o canto interno e curvar os cílios completam o efeito.
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Sem regras rígidas, o eye maxxing adapta técnicas conhecidas a um interesse por produções de aparência natural. A proposta é usar menos produtos, mas fazer escolhas estratégicas para transformar o olhar no ponto central da beleza.