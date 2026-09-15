Eye Maxxing: a técnica viral para destacar o olhar com pouca maquiagem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma nova tendência propõe valorizar o olhar de forma sutil, indo na contramão de delineados gráficos e cílios volumosos. Popular no TikTok e no Instagram, a técnica conhecida como eye maxxing utiliza a teoria das cores para intensificar o tom da íris sem a necessidade de uma maquiagem elaborada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O termo vem da onda dos “maxxings”, expressão usada nas redes sociais para práticas que buscam potencializar uma característica. Na maquiagem, a proposta não é transformar os traços, mas escolher cores e acabamentos que criem contraste e direcionem a atenção.

Leia Mais

“Eye maxxing é uma maneira personalizada de maquiar os olhos para colocar as características naturais em primeiro plano”, explica a maquiadora Mariane Santana, da Fenzza.

A teoria das cores aplicada à maquiagem

O princípio por trás da tendência se baseia no círculo cromático, uma ferramenta já usada por maquiadores para harmonizar o rosto e diferentes tons de pele. Cores opostas no círculo criam maior contraste entre si, realçando a maquiagem.

“A novidade está na forma minimalista de colocar esse conhecimento em prática: em vez de construir um esfumado com várias camadas, basta inserir uma cor contrastante em pontos estratégicos”, pontua Mariane.

Seguindo essa lógica, algumas combinações são sugeridas:

Olhos azuis: sombras em tons de pêssego, terracota e cobre.

Olhos verdes: nuances de vinho, ameixa e malva.

Olhos castanhos: cores frias como azul , verde-esmeralda e roxo criam contraste, enquanto dourado e bronze ressaltam os reflexos quentes da íris.

Olhos cor de mel: tons de bordô, vermelho e ameixa evidenciam suas nuances.

Como aderir ao eye maxxing

A técnica pode ser reproduzida com poucos produtos. Um lápis ou delineador colorido, por exemplo, já é suficiente. Para um resultado discreto, a dica é aplicar o pigmento apenas na linha superior dos cílios. Para mais intensidade, o traço pode ir também para a linha d’água.

A máscara de cílios colorida é outra alternativa prática. Com a sombra, o efeito pode ser obtido com uma camada translúcida na pálpebra ou um ponto de cor no canto externo.

O posicionamento do delineado também influencia o resultado. Traços finos e ascendentes alongam o olhar, enquanto a aplicação concentrada no centro da pálpebra cria a impressão de olhos mais arredondados. Iluminar o canto interno e curvar os cílios completam o efeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sem regras rígidas, o eye maxxing adapta técnicas conhecidas a um interesse por produções de aparência natural. A proposta é usar menos produtos, mas fazer escolhas estratégicas para transformar o olhar no ponto central da beleza.