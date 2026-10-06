Maquiagem bordô: como usar a cor intensa que domina os looks da temporada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os tons profundos voltam a ganhar espaço na maquiagem em 2026, mas com uma nova proposta. Entre marrons e vinhos, o bordô se destaca por trazer intensidade à produção sem resultar, necessariamente, em um visual pesado.

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A cor aparece em diferentes pontos do rosto e pode ser construída em camadas, do efeito mais suave e esfumado até produções de maior impacto. A tendência permite brincar com diferentes intensidades e acabamentos.

Um toque de bordô pode transformar uma maquiagem neutra, enquanto a combinação entre olhos, boca e bochechas cria um visual monocromático e marcante. A ideia é experimentar a tonalidade de acordo com o estilo de cada pessoa. Confira dicas dos especialistas da Quem Disse, Berenice? para se jogar na tendência:

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Uma boca marcada pelo bordô

O bordô pode ser o protagonista da produção ou aparecer de maneira mais suave. Para um visual marcante, preencha toda a boca e deixe a cor ganhar intensidade. Quem prefere um efeito delicado pode aplicar o produto no centro dos lábios e espalhar com os dedos, criando um acabamento esfumado.

Um olhar mais profundo e colorido

A tonalidade ganha espaço na região dos olhos e pode aparecer rente aos cílios, em toda a pálpebra ou em um esfumado mais difuso. Combinado a tons marrons e neutros, o bordô ganha profundidade e se torna mais fácil de adaptar à rotina.

Para um efeito mais marcante, concentre a cor no canto externo e esfume as bordas. Um toque de brilho no centro da pálpebra pode finalizar o olhar e criar contraste com a intensidade do tom.

O efeito corado ganha intensidade

No blush, o bordô aparece como uma alternativa aos tons rosados e pêssegos mais tradicionais. Aplicado em pequenas quantidades e bem esfumado, o tom cria um efeito corado e traz mais profundidade à maquiagem.

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Para um resultado natural, deposite o produto no alto das maçãs do rosto e espalhe em direção às têmporas, construindo a intensidade aos poucos.