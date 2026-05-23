Casamento requintado

A igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, foi o cenário da emocionante união de Victoria Pentagna com Bruno Udovic. A noiva, que é filha do banqueiro Paulo Henrique Pentagna Guimarães e da empresária Rita Valladares, fundadora da empresa de iluminação Scatto Lampadário, usou um vestido Oscar de la Renta. Já o noivo vestiu Tom Ford.



Após a cerimônia religiosa, eles receberam os convidados no Buffet Fasano. A festa reuniu familiares, amigos e grandes nomes da arquitetura e da decoração, já que mãe e filha trabalham no setor.

A ambientação teve um brilho especial com os lustres exclusivos da Scatto, que transformaram o espaço em um cenário deslumbrante. Rita escolheu um look Elie Saab para o casamento complementado por joias de Simony Esteves.

Henrique Lima Couto Arquivo pessoal



Treinamentos na Índia



O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Minas Gerais, Henrique Lima Couto, esteve este mês na Índia, onde conduziu treinamentos práticos em hospitais de cidades como Delhi, Chennai, Bangalore e Mumbai. Referência em cirurgia mamária minimamente invasiva, o especialista compartilhou técnicas avançadas voltadas ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama. É uma satisfação ver a expertise mineira ganhar o mundo.



Mercado de luxo



Conforme rumores que circulavam desde o ano passado, a LVMH anunciou a venda da marca Marc Jacobs para a holding nova-iorquina WHP Global, que abriga grifes famosas como Vera Wang e Rag & Bone. Como o mar não está para peixe no mercado de luxo, os conglomerados estão enxugando seus portfólios para concentrar forças nas que performam resultados financeiros melhores.

Portas fechadas



O setor da moda está pesaroso com o encerramento das atividades da marca Vanessa Arantes, após 40 anos de mercado.

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Legado centenário

O centenário da escritora mineira Laís Corrêa de Araújo será comemorado pela Academia Mineira de Letras com programação especial. Está marcada para o próximo sábado, dia 30, às 10h, a palestra “Da invenção ao inventário: heranças de Laís Corrêa de Araújo”, seguida do lançamento do livro que leva o mesmo nome. O encontro reúne a organizadora da publicação, Constância Lima Duarte, estudiosos e pesquisadores da obra de Laís e Carlos Ávila, poeta, jornalista e filho da escritora, uma das intelectuais mais atuantes da literatura brasileira do século 20. O evento é gratuito e aberto ao público e será realizado na Rua da Bahia, 1466, Lourdes.

Por aí...

O jurista e pesquisador Thiago Ferreira Almeida realizou concorrida palestra no Museu da Gerdau das Minas e do Metal sobre os minerais como importante elo em um mundo fragmentado. Ele também acaba de liberar o acesso na internet de seu livro “Climate Commodities and the Global South Perspective...”, resultado da sua segunda pós-graduação pela UFC e Universidade de Amsterdã. A obra discute a corrida global por minerais críticos e terras raras, seus reflexos econômicos, sociais e geopolíticos – além das tecnologias verdes e digitais. Para ler, basta entrar no site da Expert Editora.

Com exceção dos cariocas, parece que o resto do país ficou perplexo com a produção mambembe e o baixo nível da festa preparada pela CBF para o Carlos Ancelotti anunciar a escalação da nova Seleção Brasileira de Futebol. Quem esteve por lá garante que o ambiente no Museu do Amanha (local do evento) lembrava mais um circo de lona da Lapa.

E por falar em Copa do Mundo, os vovós, mamães e papais mais dedicados estão de cabelos em pé com a criançada enlouquecida pelos álbuns de figurinhas de jogadores do próximo mundial de futebol. É o presente preferido deles. O problema é que as figurinhas mais raras passam fácil dos R$ 2 mil. E olha que o Neymar não está na lista.

Vira e mexe a gente conta aqui algum caso estranho registrado nos carros por aplicativos. O mais novo deles é o motorista que montou um mostruário de perfumes similares aos de marcas famosas no seu carro. Tudo na faixa dos R$ 50, com direito a aspersão experimental. Cada um se vira como pode.

O sucesso das chamadas canetas emagrecedoras é tanto que começa a pesar até na produção agropecuária. Explicando: como incentivam o consumo de proteínas em detrimento dos carboidratos, acabam diminuindo o faturamento do agro e aumentando o da pecuária. A indústria do segmento já acendeu o alerta.

Considerado o melhor estilista da cena internacional atual, Matthieu Blazzy (da Chanel) provou em números o que já se comentava, A grife registrou 3% de crescimento no ano passado, enquanto a maioria das marcas de luxo viu seu faturamento despencar. Sua recente coleção “cruise” foi a melhor da temporada, desbancando Dior e Gucci.

A inevitável invasão cultural que um país provoca ao alcançar a hegemonia geopolítica global acabou acontecendo nos EUA em relação à China. A saber: assim como nos anos 1950 os americanos inundaram o mundo com Coca-Cola e chicletes, agora os jovens americanos estão consumindo chá quente, praticando tai chi e aderindo à medicina orgânica – coisas rotineiras no país oriental.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.