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Descubra tendências e destaques da semana de moda de Paris

Semana de moda mais badalada do mundo apresentou tendências que você descobre aqui

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
10/10/2026 02:00

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Hermés, Givenchy e Mugler
Hermés, Givenchy e Mugler crédito: LOU BENOIST/AFP - fashion network/divulgação - GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, os olhares da moda se voltaram às passarelas parisienses. A Paris Fashion Week ditou tendências para a temporada de primavera/verão de 2027 e, aqui, separamos algumas delas.

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O volume é um bom exemplo para começar. Várias grifes apostaram nele, inclusive em muitos casos como forma de marcar os quadris com muitos babados e drapeados, como bem fez a Dior.


A saia, que já havia mostrado força sobretudo na Fashion Week de Milão, também brilhou na França – e de diferentes formas. Por vezes transparentes ou micro e em outros momentos bem “comportadas”, como as de tweed e comprimento midi da Chanel, as peças definitivamente mostraram ser versáteis.

A força das cores, e até do metálico, também foi evidenciada nos grandes desfiles do evento. Valentino apostou em composições extremamente coloridas e vibrantes (além de plumas, paetês e transparência), enquanto Yves Saint Laurent seguiu com uma passarela praticamente toda dourada – das peças ao espaço. Miu Miu, por sua vez, mergulhou em um mar de tendências e estilos, propondo combinações quase que sem nexo.

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A sensualidade foi bastante explorada nas passarelas de Paris. O mais interessante é o que ela significa para cada diretor criativo e grife. Para a Balmain, ela tem a ver com decotes e fendas profundos. Na Tom Ford, está ligada à pele à mostra, seja por tecidos translúcidos ou mesmo pelo comprimento supercurto de muitas peças. Na Chloé, aparece travestida de romantismo, por meio de muitos babados e bordados. Já para Schiaparelli, ela é criativa, ousada e quase lúdica, com muitas formas e traços geométricos. 

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