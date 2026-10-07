20 brasileiras que brilharam na temporada de moda internacional





A temporada de moda internacional 'Prêt-à-porter - Verão 2027' chega ao fim na noite desta terça-feira, 6 de outubro, com o encerramento dos desfiles da Semana de Moda francesa.

Após percorrer Paris, Milão, Londres e Nova Iorque, o balanço geral da temporada reúne extenso time de modelos brasileiras em destaque em diversos desfiles internacionais.



Conheça 20 brasileiras que brilharam nas passarelas:



Kaia Ferreira (@kaiaferreira__) desfilou nesta temporada para Loewe e Prada. A jovem de 18 anos brilhou no primeiro desfile internacional da carreira, quando debutou com disputado contrato de exclusividade com a poderosa grife Prada, em Milão. Nascida em Queimados, no Rio de Janeiro, Kaia começou a carreira na moda em 2024, após ser lançada pela WAY Model. No Brasil, Kaia já havia estrelado desfiles na São Paulo Fashion Week. Antes de despontar como modelo, a jovem trabalhava como trancista, cursava informática, e preparava-se para começar a faculdade de perita. "Foi meu primeiro desfile internacional, e foi também a primeira vez que fiz uma viagem internacional", celebrou.



Ana Roveda (@ana_roveda_) desfilou nesta temporada para Valentino, Dries van Noten, Carven e Vaquera. A aposta fez estreia internacional, na Semana de Moda de Paris. Natural de Novo Hamburgo, a gaúcha de 21 anos foi revelada pelo The Look of The Year, mesmo concurso que lançou supermodelos como Gisele Bündchen e Isabeli Fontana.

Em 2020, consagrou-se eleita entre as finalistas da edição, durante ocasião excepcional: foi lançada virtualmente, através de videochamadas remotas, por conta da pandemia.

Logo Ana assinou com a JOY Management, de Liliana Gomes e Marcelo Fonseca, empresários responsáveis por supermodelos como Lais Ribeiro, Daiane Conterato e Coco Rocha. Além da carreira como modelo, Ana já fez patinação artística e curso técnico em Design de Moda.



Samara Sampaio (@itsmesamaras) desfilou nesta temporada para Rick Owens. Nascida no município de Maranguape, no Ceará, a modelo de 22 anos estrelou o primeiro desfile internacional da carreira. Da cidade natal, Samara reforça as saudades da rotina no campo, da casa onde morava com a mãe e os dois irmãos, além do refúgio rural onde passava dias em companhia do pai na construção de "pau a pique", colhendo frutas e cuidando de animais. "Tenho muito orgulho de onde vim, amo meu lugar no 'meio do mato'. Tenho muitas saudades! Lá, a gente tem a riqueza da simplicidade", reflete. Em 2021, Samara foi vista por olheiros, participou de concurso de modelos e saiu vitoriosa. Logo assinou com a WAY Model, desfilou na São Paulo Fashion Week, e estrelou campanhas e editoriais de moda. "Estou vivendo meu sonho", celebrou. Além da promissora atuação na moda, Samara dedica-se à arte: "também sonho ser pintora, a arte me ajudou a chegar até aqui", afirma.



Lulu Yu (@luluyu__) desfilou nesta temporada para Mugler, Chloé, Dolce & Gabbana, Max Mara, Carolina Herrera, Acne, Dries Van Noten, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Fforme, Ulla Johnson, Khaite e Simkhai, entre Paris, Milão e NY. Em estreia internacional, a brasileira de 18 anos fez sucesso na temporada em que debutou em grande estilo. Nascida em Florianópolis, Lulu é uma das apostas reveladas pela agência Thinkers Models no Brasil. Revelada em 2024, Lulu já coleciona campanhas no Brasil para grifes como H&M, Cris Barros e Paula Raia, além de desfiles para Alexandre Herchcovitch, Osklen e Lenny Niemeyer, entre diversos outros feitos. Para além da moda, Lulu explora a música e a dança: "Toco CDJ e dancei sapateado, por uns 6 anos"



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Waleska, Mariane, Larissa e Victoria Fotos extraídas da Internet





Victoria Blecher (@vic.blecher) desfilou nesta temporada para Jean Paul Gaultier, Isabel Marant, Celine, Balenciaga e Ralph Lauren. Figura recorrente nas passarelas internacionais, Victoria fez estreia em grande estilo na moda internacional em julho de 2025, quando foi eleita pela grife Celine para desfilar sob contrato de exclusividade mundial. Victoria coleciona ainda desfiles para outras grifes de prestígio como Dior, Jacquemus e Chanel. A neotop figura entre as apostas da WAY Model, de Anderson Baumgartner, empresário de supermodelos como Carol Trentini e Alessandra Ambrósio. "Minha relação com a moda começou cedo, desde criança eu sempre tive interesse, assistia vídeos e até desenhava croquis. Significa muito ver como essas criações são feitas na vida real e poder conhecer pessoas tão incríveis que nunca imaginaria conhecer. É muito legal poder absorver tudo isso", afirmou.



Isabel Alves (@alveesisabel) desfilou nesta temporada para Moschino, Carolina Herrera, Diane von Furstenberg, Blumarine e Coach. Nascida em Ibipitanga, na Bahia, a jovem de 19 anos fez estreia em grande estilo nas passarelas internacionais em março de 2026, quando desfilou para Loewe. Antes de estrear na moda, Isabel compartilhou história de superação até brilhar como neotop e figurar entre as apostas da agência WAY Model.



Julia Barucci (@juliabarucci) desfilou nesta temporada para Valentino, Dries van Noten, Carolina Herrera, Simone Rocha, Blumarine, Carven, Icicle, Lii e Area. Natural de Lins, interior de São Paulo, a modelo de 22 anos tornou-se presença recorrente nas passarelas internacionais, com currículo onde reúne trabalhos para grandes grifes como Valentino, Dior, McQueen, Lanvin, Mugler, Fendi, Marni, Maison Margiela, Moschino, entre outras, além de figurar entre as representadas pela WAY Model.



Victória, Beah, Marcele, Lulu Fotos extraídas da Internet



Sayonara Romão (@sayonara.ara_) desfilou nesta temporada para Julie Kegels, Marie Adam-Leenaerdt, além da Casablanca, grife para a qual abriu a apresentação. A alagoana de Maceió debutou recentemente no circuito internacional: em janeiro de 2026, foi eleita para desfilar para a alta-costura da Chanel, em Paris, logo na primeira temporada. A modelo se emocionou nos bastidores relembrando a trajetória. "Tudo começou no quintal da minha vó, brincando de desfilar. Eu assistia os desfiles e, para uma menina da minha realidade, aquilo parecia inalcançável. Minha mãe era frentista e mesmo sem recurso algum me deu todo suporte", afirmou a modelo que figura entre as agenciadas da JOY Management.



Larissa Moraes (@larimmoraes) desfilou nesta temporada para Louis Vuitton. Nascida em Salvador, Larissa despontou na moda internacional recentemente, com currículo onde já coleciona grandes feitos. A baiana de 19 anos já desfilou para grifes como Valentino, Jean Paul Gaultier, Balmain, Dior, Missoni, Miu Miu, Balenciaga, Chloé, Louis Vuitton, Rabanne e Ann Demeulemeester. No Brasil, figura entre as representadas da WAY Model.

Mariane Calazan (@maricalazan) desfilou nesta temporada para Chanel, Bottega Veneta, Cult Gaia, Casablanca, Heirlome, Diotima, Ashlyn e Conner Ives. Nascida em Belo Horizonte, a top brasileira de 30 anos é estrela da grife Chanel por 7 consecutivas apresentações: debutou no desfile Métiers d'Art, em dezembro de 2025 e, logo depois, estrelou o desfile de alta-costura e o prêt-à-porter, entre outros desfiles para a maison. Mariane começou a carreira após ser vista por um olheiro, enquanto passeava em um shopping. Logo, tornou-se estrela de campanhas de moda e beleza, figurou entre as recordistas de desfiles na São Paulo Fashion Week, e desponta no mercado internacional. Mariane Calazan figura entre as representadas pela WAY Model.



Eduarda, Valéria, Isabela e Leila Fotos extraídas da Internet





Waleska Gorczevski (@waleskagorczevski) desfilou nesta temporada para Givenchy. Nascida em Florianópolis, Waleska reúne no currículo trabalhos para diversas grifes de prestígio como Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, Kenzo, Stella McCartney, Mugler, Lanvin, Hermes e Marc Jacobs, entre outras infindáveis, além de títulos como recordista de desfiles internacionais e inclusão em rankings no Models.com. Recentemente, estrelou campanha mundial da grife Chanel. Consagrada na moda, a top de 28 anos é representada pela agência Thinkers Models.



Eduarda Muehlmann (@eduardamuehlmann_) desfilou nesta temporada para Rick Owens e Gabriela Hearst. Natural de São Bento do Sul - SC, a jovem de 19 anos figura entre as apostas da WAY Model e é presença recorrente nas passarelas. A catarinense estreou na moda internacional no início de 2025 e, desde então, já foi eleita para desfilar para outras grifes como Valentino, Givenchy, Alexander McQueen, Maison Margiela e Vetements, além da Lacoste, para quem abriu apresentação.



Tainara, Letícia e Giovanna Fotos extraídas da Internet





Giovanna Lannes (@giolannes_) desfilou nesta temporada para Maison Margiela, Anteprima, Christopher Esber e Shiatzy Chen.

Nascida no Rio de Janeiro, a carioca de 21 anos estreou no mercado internacional em 2025 para a renomada grife Carolina Herrera.

Desde então, reúne desfiles para outras grifes prestigiadas como Dior, Kenzo, Dolce & Gabbana, Altuzarra, Prabal Gurung, Giambattista Valli, Coach, entre outras. Giovanna começou a carreira como modelo após ser vista passeando em uma feira de moda no Rio de Janeiro, e já foi apontada como "New Face promissora" pelo prestigiado portal Models.com (https://models.com/newfaces/mdc-selects/66889). A modelo figura entre as representadas pela WAY Model.



Marcele Dal Cortivo (@marceledalcortivo) desfilou nesta temporada para Alexander McQueen.

Natural de Marau, no Rio Grande do Sul, a gaúcha consagrou-se há dois anos no cobiçado posto de 'modelo de prova oficial' da grife Alexander McQueen, vivendo rotina nas dependências da grife em Londres, onde tem as criações feitas e ajustadas em seu corpo. A modelo de 32 anos coleciona no currículo outros trabalhos para grandes grifes como Stella McCartney, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Celine, Maison Margiela, Giorgio Armani, Chalayan e The Row. No Brasil, é representada pela agência JOY Management.



Valeria Goettert (@valeriagoettert) desfilou nesta temporada para Mulberry, Toga e Mame Kurogouchi. Nascida em Santa Cruz Do Sul - RS, a jovem de 22 anos trabalhava na agricultura até despontar como neotop, revelada pela agência JOY Management. "Nasci no campo, valorizo minhas raízes e o contato com a natureza", afirmou. Valeria reúne realizações na moda internacional, com desfiles para grifes como Dior, Chanel, Valentino, Carolina Herrera, Armani e Issey Miyake.



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Leila Zandonai (@leilazandonai) desfilou nesta temporada para Issey Miyake. Natural de Jaraguá do Sul (SC), a modelo começou carreira na moda em 2011 e desde então coleciona trabalhos para diversas grifes prestigiadas como Prada, Hermès, Givenchy, Lacoste, Olivier Theyskens, Nina Ricci, Stella McCartney e Issey Miyake, entre outras. Além da carreira na moda, Leila chegou a cursar Teatro, e explora outros interesses como a alimentação saudável e práticas de Yoga. A modelo figura entre as representadas pela WAY Model.



Vitoria Rodrigues (@vitoriarodrigues1_) desfilou nesta temporada para The Blonds e Wiederhoeft. A gaúcha de Gravataí estrela campanhas de beleza para grifes como L'Oréal, Dior e Maybelline. Representada pela agência JOY Management, a modelo de 26 anos foi revelada em 2015, pelo concurso The Look of The Year, mesmo que consagrou supermodelos como Gisele Bündchen e Isabeli Fontana.



Leticia Dewes (@letidewes) desfilou nesta temporada para Mulberry. Natural de São Borja, no Rio Grande do Sul, a gaúcha de 21 anos desponta entre as apostas da WAY Model, agência responsável por supermodelos como Carol Trentini e Alessandra Ambrósio.



Beah Sá (@iambeahsa_) desfilou nesta temporada para Bora Aksu e Mark Fast. Natural de Belo Horizonte, a mineira de 28 anos mora atualmente na Europa, onde cumpre agenda de trabalhos. No Brasil, figura entre as apostas da Thinkers Models.



Tainara Dapper (@tainara_dapper) desfilou nesta temporada para Bora Aksu. Nascida em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, a gaúcha de 23 anos começou a carreira através de uma seleção em 2016. Estreante na moda internacional, Tainara figura entre as apostas da agência JOY Management.



Crédito: divulgação