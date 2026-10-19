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VICTORIA'S SECRET

Victoria's Secret 2026: o protagonismo brasileiro na passarela de Los Angeles

Grife apostou na mistura de gerações e escalas brasileiras para compor seu mega desfile; veja quem representou o país no grande evento

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
19/10/2026 10:58 - atualizado em 19/10/2026 11:02

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Victoria's Secret 2026: o protagonismo brasileiro na passarela de Los Angeles
Modelos celebram a edição de 2026 do Victoria&#39;s Secret Fashion Show, que teve forte presença de talentos brasileiros crédito: Reprodução / Youtube

Modelos brasileiras de diferentes gerações dominaram a passarela da edição 2026 do Victoria's Secret Fashion Show. O espetáculo, considerado um dos eventos mais aguardados do universo da moda internacional, foi realizado na noite de domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A presença do país se consolidou do início ao encerramento da apresentação oficial.

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O evento reuniu nomes consagrados das passarelas mundiais e apresentou novos rostos em uma megaestrutura. A participação de modelos do Brasil funcionou como um dos grandes destaques da celebração, pontuando os principais momentos ao longo dos diferentes atos preparados pela grife.

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Retorno de veteranas e recado de Gisele

Logo no primeiro bloco da programação, a plateia acompanhou a entrada de duas referências históricas do desfile: Adriana Lima, de 45 anos, e Alessandra Ambrósio, também de 45 anos. Ambas surgiram ainda no início do espetáculo e foram ovacionadas pelo público durante a caminhada inaugural.

Adriana Lima sorri com asas, roupa branca, mãos unidas, passarela azul. Texto LIVE
Adriana Lima com asas na passarela do Victoria's Secret Fashion Show, celebrando o retorno das veteranas ao eventoYoutube / Reprodução
Modelo Alessandra Ambrósio desfila com asas e lingerie branca em passarela iluminada. Texto 'ISE' ao fundo
Alessandra Ambrósio brilha na passarela do Victoria's Secret Fashion Show, um dos retornos mais aguardados do eventoYoutube / Reprodução

A noite também abriu espaço para outro aguardado retorno aos holofotes da marca. Carol Trentini, de 39 anos, voltou a cruzar a passarela do Victoria's Secret Fashion Show após um intervalo de 17 anos. Para marcar a ocasião, a modelo desfilou vestindo um conjunto rendado em tons de verde e rosa.

Carol Trentini desfila com lingerie verde e rosa e casaco floral rosa na passarela
A veterana Carol Trentini marcou seu retorno triunfal ao Victoria's Secret Fashion Show após 17 anosYoutube / Reprodução

Embora houvesse grande expectativa em torno de sua presença no desfile, Gisele Bündchen, de 46 anos, não integrou o casting que cruzou a passarela. No entanto, ela deixou um recado especial exibido ao final da apresentação. "Isso não foi incrível?", perguntou. "Vocês vão ver mais de mim muito em breve", declarou a modelo, que apareceu vestindo lingerie rosa clara e o clássico robe de seda da grife.

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Música ao vivo e novos talentos

O segundo ato do desfile ganhou ritmo com uma performance ao vivo da cantora Tate McRae. Durante a apresentação musical, a baiana Daiane Sodré, de 33 anos, cruzou a passarela com uma composição colorida, repleta de acessórios maximalistas e uma peça corporal em estilo body chain.

Daiane Sodre aparece sorridente com roupão rosa posa em frente ao letreiro Victoria's Secret Fashion Show 2026
A edição de 2026 do Victoria's Secret Fashion Show destacou a presença brasileira e marcou a retomada de um dos maiores espetáculos da moda@daianesodre

A renovação do espetáculo prosseguiu no segmento Pink, submarca da Victoria's Secret voltada ao público jovem. Essa etapa temática contou com a presença de influenciadoras digitais, incluindo a brasileira Gabi Moura, de 22 anos.

Modelo de cabelos castanhos posa na passarela com top, saia franjada e calcinha rosa
A energia da passarela da Victoria's Secret com modelos brasileiras na edição 2026 do icônico fashion showYoutube / Reprodução

A representação do Brasil se estendeu até os blocos finais. No quinto ato do espetáculo, Luiza Perote, de 21 anos, fez sua estreia ao lado de outras apostas da temporada, usando um conjunto de lingerie em preto e branco para celebrar a diversidade de gerações do país na passarela.

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Modelo de cabelos longos escuros com lingerie preta e franjas prateadas em passarela iluminada
A brasileira Luiza Perote estreou na passarela do Victoria's Secret Fashion Show, celebrando a nova geração de talentos do paísYoutube / Reprodução

 * Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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