Aos 87 anos e de salto alto: estilista rouba a cena em desfile e viraliza nas redes
Estilista roubou a cena na Semana de Moda de NY com sua mobilidade e look clássico; veja o momento que viralizou e encantou a internet
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A estilista Carolina Herrera, aos 87 anos, demonstrou energia e uma mobilidade notável durante a Semana de Moda de Nova York. Sua presença no desfile da própria marca, usando sapatos de salto alto, encantou o público e viralizou nas redes sociais.
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O evento, realizado na segunda-feira (14), celebrou os 45 anos de trajetória da grife Carolina Herrera. Na ocasião, foi apresentada a coleção de verão 2027, que recuperou referências ligadas à história da marca.
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Um dos destaques da coleção foi um vestido com um retrato da estilista em estética pop art. A imagem é baseada em uma obra de Andy Warhol de 1979. A estilista, que já foi homenageada por Xuxa com um look, acompanhou a apresentação.
Look clássico para o desfile
Para o evento, Carolina Herrera escolheu uma camisa branca de mangas três quartos, com gola tradicional e estrutura marcada. A peça foi combinada com uma calça wide leg preta e longa.
O destaque do visual foi uma faixa verde vibrante presa à cintura, amarrada em um grande laço lateral. O acessório criou um contraste com o preto e branco do restante da roupa. Para completar, ela usou sapatos de salto alto, brincos grandes e óculos de sol.
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Apesar dos elementos da coleção, foi a mobilidade da estilista aos 87 anos que chamou a atenção nas redes sociais.