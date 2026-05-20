Os looks icônicos da Cher: uma viagem fashion dos anos 70 até hoje

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Poucas artistas definiram e redefiniram a moda ao longo de décadas como Cher. A Deusa do pop nunca teve medo de ousar, transformando cada aparição em um evento e cada tapete vermelho em sua passarela particular. Sua parceria lendária com o estilista Bob Mackie rendeu alguns dos visuais mais inesquecíveis da cultura pop, consolidando um legado de audácia e glamour que perdura até hoje.

Os anos 70: a era ‘Sonny & Cher’

Durante o "The Sonny & Cher comedy hour", na década de 1970, o mundo foi apresentado ao estilo único de Cher. Com a ajuda de Bob Mackie, ela desafiou as convenções da televisão da época com figurinos que esbanjavam plumas, paetês e transparências. A barriga de fora tornou-se sua marca registrada, um ato de rebeldia fashion que chocou e inspirou na mesma medida.

Cher exibe seu estilo ousado dos anos 70, com paetês e barriga de fora, popularizado no "The Sonny & Cher comedy hour".Reprodução

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Met Gala 1974: o "naked dress" original

Muito antes de ser uma tendência, Cher popularizou o "vestido nu". Para o Met Gala de 1974, ela usou uma criação de Bob Mackie completamente transparente, adornada apenas com plumas e cristais estrategicamente posicionados. O visual entrou para a história como um dos mais icônicos e ousados de todos os tempos, sendo referência para celebridades até hoje.

Cher exibe o icônico "naked dress" de Bob Mackie no Met Gala de 1974, um marco de ousadia e glamour na moda.Vogue

Oscar 1986: a vingança em forma de cocar

Ignorada pela Academia por sua atuação em "Marcas do destino", Cher decidiu que, se não seria reconhecida como atriz, seria lembrada por seu look. O resultado foi um conjunto de top cropped e saia baixa, acompanhado por um gigantesco cocar de plumas pretas, assinado por Mackie. O visual foi um ato de protesto e uma declaração de que Cher joga segundo suas próprias regras.

Cher no Oscar de 1986, em um look que se tornou um símbolo de protesto e sua independência criativa, como descrito na matéria.Getty Images via AFP

Oscar 1988: a consagração da estrela

Dois anos depois de seu protesto fashion, Cher voltou ao Oscar para vencer. Ao receber a estatueta de Melhor Atriz por "Feitiço da lua", ela usava outro "naked dress" de Bob Mackie. O vestido preto, transparente e cravejado de cristais, era pura celebração e glamour, provando que ela podia ser, ao mesmo tempo, uma atriz aclamada e um ícone de estilo indiscutível.

Cher celebra sua vitória no Oscar de 1988 com o icônico "naked dress" de Bob Mackie, consolidando seu status de diva da moda e do cinema.Getty Images via AFP

1989: o clipe que parou o mundo

No videoclipe de "If I could turn back time", gravado a bordo de um navio da marinha americana, Cher chocou mais uma vez. Usando um body fio-dental de malha arrastão e uma jaqueta de couro, ela criou uma imagem poderosa e controversa que foi banida por diversos canais de TV e cimentou seu status como uma força indomável da natureza pop.

Cher desafiou convenções com seu icônico visual de jaqueta de couro e body no videoclipe de "If I could turn back time".YouTube

Um legado de audácia

Dos anos 70 até suas aparições mais recentes, Cher nunca deixou de usar a moda como uma forma de expressão artística e pessoal. Seus looks não são apenas roupas, são declarações de independência, poder e autoaceitação que continuam a inspirar novas gerações a desafiar padrões e celebrar a individualidade.

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Cher no Met Gala 2026AFP

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.