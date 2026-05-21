Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Babados, couro de motoqueiro e celebridades brilham no desfile da Louis Vuitton em Nova York

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/05/2026 07:56

compartilhe

SIGA

A grife francesa Louis Vuitton misturou babados, couro em estilo motociclismo e a arte pop gráfica de Keith Haring em sua coleção de meia-estação de 2027, apresentada na noite de quarta-feira (20) em um desfile repleto de celebridades em um museu de Nova York. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sob o olhar de Zendaya, Anne Hathaway e Cate Blanchett, o diretor artístico da linha feminina da LV, Nicolas Ghesquière, revelou uma coleção baseada em contrastes e explosões de cor. 

Jaquetas de couro estruturadas foram combinadas com golas Médici volumosas. Os looks exibidos foram pontuados pelos tons de laranja, rosa e verde tão característicos do movimento pop art, acompanhados de roxo, rosa empoado e verde-azulado. 

De salto alto ou de tênis, as modelos usavam calçados metalizados, com as pernas à mostra graças a shorts tipo boxer, bermudas ciclista ou ternos com bermudas sob medida. 

Chapéus — tipo bucket ou sem aba — coroavam os looks. 

Na ausência deles, os cabelos das modelos eram usados soltos, marcados pelas mechas horizontais popularizadas pela patinadora artística Alysa Liu, a nova embaixadora da marca. 

O desfile foi realizado no The Frick Collection, o que marcou a primeira vez que esse museu recebe um evento de moda desde sua renovação no ano passado. 

Antiga mansão de um magnata do aço, a pinacoteca abriga uma impressionante coleção de pintura europeia e obras de arte que remontam ao Renascimento. As modelos desfilaram pela passarela sob arcos e entre peças de arte famosas.

"Dentro das atemporais salas da The Frick Collection, a beleza e a arte transcendem o tempo em um diálogo silencioso", publicou a LV no Instagram, enquanto a marca e o museu anunciavam uma parceria de de três anos. 

A Louis Vuitton financiará três grandes exposições temporárias e organizará eventos noturnos gratuitos para visitantes fora do horário habitual do museu, na primeira sexta-feira de cada mês, durante um ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pel/pno/sla/hol/cjc/arm/jc/fp

Tópicos relacionados:

luxo moda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay