Gisele Bündchen não guarda ressentimentos sobre Tom Brady

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Gisele Bündchen não guarda ressentimentos em relação ao ex-marido, Tom Brady. A revelação de uma fonte próxima à modelo para a revista PEOPLE surge após o lançamento do livro "Brady: uma história americana e o preço da grandeza", de Lars Anderson, em 29 de setembro.

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Na publicação, o autor afirma que Brady fez uma postagem mal-educada para a ex-esposa, que tinha acabado de dar à luz ao filho caçula, fruto do relacionamento com o novo marido, o lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Na foto, o ex-atleta aparece mostrando o dedo do meio. "Abaixo dessa imagem da forma perfeita de arremesso, Brady escreveu: 'Amor Verdadeiro' — a frase exata que Gisele usava repetidamente para descrever a relação dele com o futebol americano", detalha o livro.

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Segundo a fonte, embora Bündchen sempre tenha imaginado que seria casada com Brady para o resto da vida, ela está satisfeita com sua situação atual. O divórcio foi descrito como muito difícil e de difícil compreensão para ela na época.

A fonte acrescentou que a modelo é grata pelos filhos, Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, e pelos anos que compartilharam. “Ela é muito espiritual e, olhando para trás, sente que o universo tinha outro plano para ela”, completou.

Nova vida em Miami

Após o divórcio em 2022, Bündchen casou-se com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente em dezembro de 2025. O casal teve um filho em fevereiro de 2025, River.

Uma fonte próxima afirmou que ela se sente abençoada por ser mãe novamente e ama a vida que construiu com Joaquim e a família em Miami.

O livro de Anderson revela que, no verão de 2022, Brady solicitou uma licença do treinamento para tentar reconstruir seu relacionamento com Gisele nas Bahamas. A separação afetou o jogador, que perdeu quase 9 quilos devido ao estresse emocional. O técnico na época, Bruce Arians, descreveu no livro que Brady parecia “simplesmente infeliz” e “muito estressado”.

O divórcio foi finalizado em outubro de 2022, após 13 anos de casamento, com o documento oficial declarando o matrimônio como “irremediavelmente rompido”.

Em uma entrevista para a Vanity Fair em 2023, Bündchen classificou os rumores de que Brady teve que escolher entre a família e a carreira como "muito dolorosos" e "a coisa mais absurda que já ouvi".

Ela afirmou que o que foi dito era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. “Você se entrega 100%, e é de partir o coração quando as coisas não saem como você esperava”, disse.

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“Se existe uma pessoa que eu quero que seja a mais feliz do mundo, é ele, acredite. Quero que ele conquiste e vença. Quero que todos os seus sonhos se realizem. É isso que eu realmente quero, do fundo do meu coração”, desabafou.