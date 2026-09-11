Assine
overlay
Início Cultura
QUALIDADE DE VIDA

Gisele Bündchen diz que recusa 99% dos trabalhos: 'Quero priorizar minha família'

Segundo a modelo brasileira, a decisão está diretamente relacionada à forma como reorganizou suas prioridades

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
11/09/2026 10:09

compartilhe

×
Gisele Bündchen – ativista da causa animal e ambiental, já declarou que é contra o uso de peles verdadeiras. Foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU em 2016, onde promoveu a campanha Wild for Life contra o tráfico ilegal de animais silvestres.
Gisele Bündchen – ativista da causa animal e ambiental, já declarou que é contra o uso de peles verdadeiras. Foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU em 2016, onde promoveu a campanha Wild for Life contra o tráfico ilegal de animais silvestres. crédito: Reprodução Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante anos, Gisele Bündchen construiu uma carreira marcada por uma agenda que atravessava países, campanhas milionárias e alguns dos principais desfiles da moda mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


Hoje, porém, a brasileira diz que uma pergunta simples passou a pesar mais na hora de aceitar um novo trabalho: o compromisso vai fazê-la perder algum momento importante com os filhos? A resposta, na maioria das vezes, é suficiente para que Gisele recuse a proposta.



Em entrevista à jornalista Steff Yotka, do portal i-D, a modelo afirmou que atualmente diz "não" a 99% dos trabalhos que recebe. Segundo ela, a decisão está diretamente relacionada à forma como reorganizou suas prioridades.



Para Gisele, essa transformação também alterou sua própria ideia sobre o que significa ser bem-sucedida.



Leia Mais






"O que é sucesso? Algumas pessoas dizem que sucesso é poder, dinheiro, fama e mais. Outras dizem que sucesso é poder passar tempo com os filhos, ter comida na mesa, ter uma casa para morar, ter ótimos relacionamentos e realmente aproveitar cada dia", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Atualmente, Gisele é casada com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. O casal é pai de um filho, enquanto a modelo também tem dois filhos de seu casamento anterior com o ex-quarterback da NFL Tom Brady.


Tópicos relacionados:

brasileira gisele-bundchen joaquim-valente modelo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay