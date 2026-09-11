Gisele Bündchen diz que recusa 99% dos trabalhos: 'Quero priorizar minha família'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante anos, Gisele Bündchen construiu uma carreira marcada por uma agenda que atravessava países, campanhas milionárias e alguns dos principais desfiles da moda mundial.

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Hoje, porém, a brasileira diz que uma pergunta simples passou a pesar mais na hora de aceitar um novo trabalho: o compromisso vai fazê-la perder algum momento importante com os filhos? A resposta, na maioria das vezes, é suficiente para que Gisele recuse a proposta.

Em entrevista à jornalista Steff Yotka, do portal i-D, a modelo afirmou que atualmente diz "não" a 99% dos trabalhos que recebe. Segundo ela, a decisão está diretamente relacionada à forma como reorganizou suas prioridades.

Para Gisele, essa transformação também alterou sua própria ideia sobre o que significa ser bem-sucedida.

"O que é sucesso? Algumas pessoas dizem que sucesso é poder, dinheiro, fama e mais. Outras dizem que sucesso é poder passar tempo com os filhos, ter comida na mesa, ter uma casa para morar, ter ótimos relacionamentos e realmente aproveitar cada dia", afirmou.

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Atualmente, Gisele é casada com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. O casal é pai de um filho, enquanto a modelo também tem dois filhos de seu casamento anterior com o ex-quarterback da NFL Tom Brady.