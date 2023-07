677

O relacionamento do ex-jogador com Itina Shayk seria o primeiro após o divórcio com a brasileira ANGELA WEISS / Valery HACHE / AFP O namoro de Tom Brady com Irina Shayk virou notícia no mundo e a relação com a modelo russa seria a primeira assumida pelo ex-jogador de futebol americano após a separação há quase um ano de Gisele Bündchen. A ex-top brasileira, aliás, tomou conhecimento do romance e teria ficado aliviada por Brady ter seguido em frente.

"Por que ela não ficaria feliz por Tom? Ela se divorciou dele e é até útil para a liberdade dela que ele tenha se envolvido com uma pessoa. Ele seguiu em frente", contou um amigo sobre a reação de Gisele sobre o namoro ao site TMZ.

Ainda de acordo com a reportagem, Gisele e Irina não são amigas, mas se conhecem profissionalmente há muitos anos. A modelo russa é ex do jogador português Cristiano Ronaldo e do ator Bradley Cooper.

Tom Brady e Irina se conheceram em junho, no casamento do bilionário herdeiro da arte Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick, na Sardenha, Itália. O romance veio a público após os dois terem sido flagrados juntos pela imprensa internacional. Eles foram vistos trocando carinhos depois de passarem o final de semana juntos na casa dele em Los Angeles, Estados Unidos.