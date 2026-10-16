Halloween: como fazer uma maquiagem dark e sofisticada
Olhos pretos esfumados, delineado alongado e lábios marcantes são apostas para criar uma maquiagem dark e glamourosa neste Halloween, sem precisar recorrer a personagens tradicionais.
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Teias de aranha, cicatrizes falsas e maquiagens de personagens não são as únicas opções para entrar no clima do Halloween. Para quem prefere uma produção mais sofisticada, olhos pretos esfumados, delineado marcante e lábios bem definidos ajudam a criar um visual dark que combina mistério, atitude e glamour, e pode ser aproveitado mesmo depois da festa.
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A proposta é construir o olhar como protagonista da maquiagem, explorando a intensidade do preto e o acabamento dos produtos. Segundo Lázaro Alves, maquiador oficial da Vizzela, uma das possibilidades é começar pelos olhos antes de preparar a pele, o que facilita a limpeza de eventuais resíduos de sombra.
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Como fazer um olho preto esfumado
Para construir o visual, a sugestão é apostar em uma sombra de alta pigmentação, aplicada aos poucos para controlar a intensidade da cor. Sombras líquidas são uma boa opção, podendo ser usadas como sombra, primer ou delineador.
A dica é distribuir o produto gradualmente e esfumar as bordas para criar uma transição suave entre o preto e a pele. Para quem deseja um efeito mais gráfico, o delineado pode ser alongado em direção ao canto externo dos olhos, reforçando o formato e acrescentando dramaticidade à produção.
Depois de finalizar o esfumado, vale limpar os resíduos que tenham caído abaixo dos olhos e seguir com a preparação da pele. A escolha de uma base e de um corretivo de acabamento confortável ajuda a equilibrar o visual sem tirar o protagonismo dos olhos.
Como fazer a maquiagem durar mais
Em festas e eventos que se estendem por várias horas, a finalização é uma etapa importante. Sprays fixadores ajudam a aumentar a resistência da maquiagem à água, ao suor e ao atrito.
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Para aplicar, siga as instruções da embalagem do produto escolhido, respeitando a distância recomendada e evitando o contato direto com os olhos.
Batom preto ou nude: como escolher
Os lábios ajudam a definir o estilo da produção. O batom preto reforça a estética dark e cria um visual mais dramático, enquanto tons terrosos oferecem uma alternativa menos intensa.
“Uma dica importante é equilibrar os elementos da maquiagem: quando os olhos recebem mais destaque, uma boca mais discreta pode harmonizar a produção, e vice-versa”, explica Lázaro.
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Para um resultado mais marcante, a combinação de olhos pretos e lábios escuros intensifica a proposta. Já quem prefere uma maquiagem versátil pode manter o esfumado e escolher um batom neutro, adaptando o visual a diferentes ocasiões.