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Victoria's Secret tem sutiã milionário e possível despedida de Adriana Lima

Desfile icônico volta com sutiã de R$ 250 milhões e retorno triunfal de veteranas, com destaque para Adriana Lima. Web procura pistas sobre nova fase de Gisele Bündchen

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/10/2026 12:07

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Victoria's Secret tem sutiã milionário e possível despedida de Adriana Lima
Kylie Jenner (esq.) em sua estreia e Adriana Lima em momento emocionante marcam o Victoria&#39;s Secret Fashion Show 2026 crédito: Redes sociais

O Victoria’s Secret Fashion Show 2026 aconteceu no domingo (18/10), nos estúdios da Sony Pictures, em Culver City, na Califórnia. O evento marcou a terceira edição após o período em que a apresentação ficou fora do ar, entre 2019 e 2023, devido a controvérsias sobre padrões de beleza e declarações de executivos.

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O desfile marcou o retorno do Fantasy Bra, ausente desde 2018. A joalheria Jacob & Co. desenvolveu a peça avaliada em cerca de US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 250 milhões, tornando-a a mais valiosa da história da marca. A confecção exigiu mais de 1.000 horas de trabalho e reuniu 15 artesãos, conforme explicou o fundador Jacob Arabo. O item conta com 4.410 diamantes naturais e um diamante amarelo central de 75,54 quilates.

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Kylie Jenner desfilou pela primeira vez para a grife e carregou o sutiã comemorativo, gerando debate nas redes sociais. Espectadores questionaram a preferência por uma estreante diante de modelos veteranas. O namorado Timothée Chalamet e a mãe Kris Jenner assistiram à apresentação na plateia. Já Kendall Jenner não integrou o elenco desta edição.

Delegação brasileira e retornos na passarela

O Brasil compareceu com seis representantes. O grande destaque ficou com Adriana Lima. A modelo de 45 anos registrou sua 21ª participação, mantendo o recorde de aparições na passarela da empresa. O nome da modelo está entre os termos mais buscados do Google Brasil nesta segunda-feira (19/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas buscas nas últimas 24 horas.

Alessandra Ambrosio, também aos 45 anos, atingiu a marca de 20 desfiles. Carol Trentini retornou após 17 anos de intervalo, já que não desfilava pela grife desde 2009. O grupo brasileiro contou ainda com Daiane Sodré, Gabriela Moura, em sua segunda vez após a estreia no segmento PINK em 2025, e a estreante Luíza Perote.

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Adriana Lima encerrou a etapa de apresentações individuais antes da reunião final no palco. Na ponta da passarela, colocou as mãos no peito e sustentou o contato visual com a plateia, gerando especulações sobre sua despedida das passarelas. A modelo baiana não emitiu pronunciamento oficial.

A húngara Barbara Palvin, de 33 anos, desfilou seis semanas depois de dar à luz a primeira filha com o ator Dylan Sprouse, que acompanhou o show entre os convidados. Em declaração à revista People, a modelo classificou a participação como "empoderadora". Fora da passarela, a atriz Nicole Kidman repercutiu nas redes ao dançar na plateia enquanto as modelos cruzavam o espaço ao som da música "Nicole Kidman", lançada por Adéla.

Gisele Bündchen, de 46 anos, não cruzou a passarela, mas protagonizou aparições em vídeo. Na abertura, surgiu com lingerie rosa e robe de seda perguntando: "vocês estão prontos para o show?". No encerramento, deixou uma mensagem antes de sair da tela: "vocês vão me ver mais em breve. Tchau!".

A manifestação gerou especulações sobre seu retorno ao evento após duas décadas, visto que sua última participação ocorreu em 2006. Dias antes, a brasileira havia sido fotografada utilizando muletas em Miami Beach.

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