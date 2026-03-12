Modelos com rostos 'pós-cirurgia' chocam desfile em Paris

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um dos momentos mais comentados da Paris Fashion Week, que se encerrou nesta semana, veio do desfile da marca Matières Fécales, que levou à passarela modelos com rostos aparentemente deformados, com cicatrizes de cirurgias plásticas e curativos expostos. A estética perturbadora causou contraste com o ambiente, que tradicionalmente celebra juventude e beleza clássica.

Diversos modelos desfilaram com maquiagem e próteses que simulavam intervenções estéticas exageradas, como pele esticada, hematomas, curativos e expressões artificialmente rígidas. Entre as figuras que mais chamaram atenção estava uma modelo alta e loira com o rosto repuxado e marcado por cicatrizes.

Por trás da caracterização estava o maquiador e drag queen britânico Alexis Stone, conhecido por suas transformações hiper-realistas em celebridades e personagens da cultura pop. Ao longo da carreira, Stone já surgiu caracterizado como Lana Del Rey, Cruella de Vil, a Mona Lisa, Miranda Priestly, Donatella Versace, Dorothy Gale, Anna Wintour, Morticia Addams e Madonna, entre outros.

Desta vez, a aparência criada por ele lembrava a socialite Jocelyn Wildenstein, conhecida mundialmente pelo apelido de “mulher-gato” após se submeter a inúmeras cirurgias plásticas que transformaram drasticamente suas feições.

Após o desfile, a própria marca publicou um carrossel de imagens nas redes sociais com os bastidores das caracterizações e a legenda: “o preço da beleza é dor”.

A maquiagem foi assinada pelos designers Hannah Rose Dalton e Steven Raj Bhaskaran, criadores da Matières Fécales, em colaboração com a MAC Cosmetics. As próteses e efeitos especiais ficaram a cargo da equipe liderada por Alexis Stone.

Luxo distópico

Fundada em 2014 por Dalton e Bhaskaran, a Matières Fécales construiu reputação na moda por explorar o lado grotesco do corpo humano e provocar reflexões sobre comportamento, consumo e estética. A coleção de outono/inverno 2026, apresentada na temporada parisiense, foi batizada de “The One Percent” e funcionou como uma crítica à elite global e à obsessão contemporânea pela juventude eterna.

O desfile aconteceu no Palácio Brongniart, antiga bolsa de valores construída na época de Napoleão Bonaparte. O cenário reforçava a ideia de um “julgamento” simbólico da elite financeira.

Na passarela, a estética pós-humana característica da marca apareceu em diferentes formas. Além das maquiagens, algumas modelos usavam lentes completamente pretas e cabeças raspadas, elementos recorrentes da identidade visual da grife. Outras surgiam com máscaras feitas com notas de dólar.

Apesar do impacto visual das caracterizações, a coleção também apresentou peças mais discretas, que revelam a habilidade técnica dos designers. Entre elas estavam casacos de lã com zíper até o peito, suéteres canelados ajustados ao corpo, calças de corte reto e vestidos bomber de moletom com capuz. O tweed apareceu rasgado manualmente, em uma referência irônica à estética burguesa tradicional.

A coleção também trouxe detalhes de modelagem elaborados, como estruturas internas escondidas em saias e silhuetas aparentemente rígidas que, na prática, permitem mobilidade ao corpo. As referências dialogam com diferentes momentos da história da moda, incluindo ecos das criações de John Galliano na Dior e silhuetas que lembram o início da carreira de Demna Gvasalia na Balenciaga.

