Encontro com a música

Inspirada em melodias que se podem sentir, a Maria Filó lançou sua coleção Inverno 2026 intitulada Studio Sessions
Maria Filó lançou sua nova coleção de Inverno 26. Partindo da premissa de que há melodias que não apenas se escutam, mas se sentem, a temporada propõe um encontro sensorial entre moda e música. Para personificar essa narrativa, convidaram a cantora Clarissa Müller para ser a imagem e atitude que traduz o conceito criativo da coleção.
Inspirada na atmosfera intimista e criativa dos estúdios musicais dos anos 70, a coleção intitulada "Studio Sessions" revisita o DNA boho da marca. E nada melhor que fotografar a campanha em um estúdio real, repleto de gravadores analógicos e instrumentos vintage. A campanha capturou o processo criativo em sua essência, revelando através de cada frame o ensaio, o rascunho, o improviso e a pausa. Clarissa é a tradução da mulher que vive seus bastidores com intensidade, transitando entre a performance e a introspecção.
A cantora fi escolhida para unificar a mensagem da coleção, trazendo a autenticidade necessária para representar uma feminilidade livre e sensível, características centrais do lançamento. "Existem músicas que vibram em uma frequência diferente, e foi assim que nasceu cada peça desta coleção. Trouxemos a Clarissa porque ela personifica essa sensibilidade de quem cria. ‘Studio Sessions’ celebra o processo, o brilho sutil que transforma o comum em inesquecível e a estética vintage sob o nosso olhar: leve, autêntico e cheio de bossa", explica Maria Rita Magalhães Pinto, diretora criativa da Maria Filó.
Para a cantora, a conexão com o cenário e as roupas foi imediata: "O estúdio é um lugar acolhedor e com energia única. Ver a moda dialogar com esse universo, com peças que contam histórias, me fez sentir em casa. É uma coleção para quem constrói a própria trilha com charme e leveza", comenta Clarissa Muller.
A coleção
O inverno da Maria Filó traz texturas marcantes, tricôs encorpados e uso sofisticado do veludo. Batas e vestidos fluidos trazem movimento às silhuetas. A identidade visual é composta por florais com fundo escuro, maxi paisleys e animal print, revisitando o clássico com um toque contemporâneo.
Franjas e amarrações são detalhes presentes. O styling reforça o DNA boho da marca por meio de acessórios como lenços, faixas e cintos que finalizam as produções. Na cartela de cores os tons terrosos servem de base para as cores mais fortes como os verdes, azuis e roxos, criando contrastes cheios de personalidade.
Com este lançamento, a Maria Filó reforça seu posicionamento de unir o clássico ao contemporâneo, vestindo mulheres que buscam viver de forma autêntica e expressiva.