Encontro com a música

Maria Filó lançou sua nova coleção de Inverno 26. Partindo da premissa de que há melodias que não apenas se escutam, mas se sentem, a temporada propõe um encontro sensorial entre moda e música. Para personificar essa narrativa, convidaram a cantora Clarissa Müller para ser a imagem e atitude que traduz o conceito criativo da coleção.

O inverno da Maria Filó traz texturas marcantes, tricôs encorpados e uso sofisticado do veludo Maria Filó/divulgação



Inspirada na atmosfera intimista e criativa dos estúdios musicais dos anos 70, a coleção intitulada "Studio Sessions" revisita o DNA boho da marca. E nada melhor que fotografar a campanha em um estúdio real, repleto de gravadores analógicos e instrumentos vintage. A campanha capturou o processo criativo em sua essência, revelando através de cada frame o ensaio, o rascunho, o improviso e a pausa. Clarissa é a tradução da mulher que vive seus bastidores com intensidade, transitando entre a performance e a introspecção.



A cantora fi escolhida para unificar a mensagem da coleção, trazendo a autenticidade necessária para representar uma feminilidade livre e sensível, características centrais do lançamento. "Existem músicas que vibram em uma frequência diferente, e foi assim que nasceu cada peça desta coleção. Trouxemos a Clarissa porque ela personifica essa sensibilidade de quem cria. ‘Studio Sessions’ celebra o processo, o brilho sutil que transforma o comum em inesquecível e a estética vintage sob o nosso olhar: leve, autêntico e cheio de bossa", explica Maria Rita Magalhães Pinto, diretora criativa da Maria Filó.



Para a cantora, a conexão com o cenário e as roupas foi imediata: "O estúdio é um lugar acolhedor e com energia única. Ver a moda dialogar com esse universo, com peças que contam histórias, me fez sentir em casa. É uma coleção para quem constrói a própria trilha com charme e leveza", comenta Clarissa Muller.

A coleção

O inverno da Maria Filó traz texturas marcantes, tricôs encorpados e uso sofisticado do veludo. Batas e vestidos fluidos trazem movimento às silhuetas. A identidade visual é composta por florais com fundo escuro, maxi paisleys e animal print, revisitando o clássico com um toque contemporâneo.



Franjas e amarrações são detalhes presentes. O styling reforça o DNA boho da marca por meio de acessórios como lenços, faixas e cintos que finalizam as produções. Na cartela de cores os tons terrosos servem de base para as cores mais fortes como os verdes, azuis e roxos, criando contrastes cheios de personalidade.

Com este lançamento, a Maria Filó reforça seu posicionamento de unir o clássico ao contemporâneo, vestindo mulheres que buscam viver de forma autêntica e expressiva.