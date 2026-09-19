Nova York abre a temporada das semanas de moda mais badaladas do mundo

Setembro começou e, mais uma vez, Nova York abre a temporada das principais semanas de moda mundiais. Entre os dias 10 e 15 do mês, a metrópole foi palco das coleções de primavera/verão 2027 de grandes grifes globais – sobretudo das americanas.

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Carolina Herrera FashionNetwork/divulgação



Como são dias intensos com programações corridas, o Caderno Feminino reuniu, alguns destaques de grandes marcas que passaram pelas passarelas nova-iorquinas e apresentaram suas diferentes interpretações do verão.



PatBo

Patrícia Bonaldi, à frente da mineira PatBo levou, para o desfile em Nova York, um pouco do colorido verão do Brasil. Muitos bordados, franjas, aplicações e volume evocaram uma brasilidade sofisticada e pouco óbvia, inspirada em paisagistas brasileiros.Foi também no desfile em Nova York que a marca apresentou a nova linha de eyewear, com lançamento previsto para outubro.

Calvin Klein FashionNetwork/divulgação



Calvin Klein

A coleção de primavera/verão 2027 da norte-americana Calvin Klein foi marcada pelo minimalismo e elegância. Peças de alfaiataria foram mescladas a itens produzidos em tecidos acetinados e texturizados. São justamente as texturas que levam o básico para outro lugar no desfile da Calvin Klein. Em meio a uma paleta basicamente neutra, tons de azul, amarelo e mesmo o jeans foram os pontos de cor nas produções da marca.

Tommy Hilfiger

O chamado preppy, estilo inspirado em uniformes de escolas preparatórias e universidades da elite norte-americana, foi base da coleção de Tommy Hilfiger. As modelagens, entretanto, foram responsáveis por modernizar um pouco essa estética, afinal de contas, muitas peças mais amplas e, inclusive bermudas, trouxeram um ar mais fashionista e maduro para o desfile. À combinação clássica da marca formada por azul, vermelho e branco, se juntaram o vermelho, amarelo e o verde nas peças da mais recente coleção.



Carolina Herrera

O desfile de Carolina Herrera atende mulheres de diversos perfis. Tem estampa romântica de flor, poá preto e branco revisitado, toque vibrante do amarelo, transparência e muita textura. E, se não bastasse isso, há referências interessantes acionadas pelo estilista Wes Gordon. Um belo vestido curto com detalhes em renda e tecido amarelo vibrante, por exemplo, é estampado com a reprodução de uma capa da revista “The New Yorker”, a mesma que foi publicada na semana do primeiro desfile da própria Carolina Herrera, fundadora da grife.

Cult Gaia

São muitos os detalhes e estilos englobados pelo desfile da Cult Gaia. A apresentação começou com tons fechados e materiais mais encorpados como o couro. Ao fim do desfile, tecidos fluidos e estampas florais levaram o público ao que seria o “paraíso” (nome da coleção).

A transição de uma “brutalidade” para a delicadeza por meio de tecidos e modelagens é uma metáfora para o luto vivido pela própria estilista, Jasmin Larian Hekmat, pela morte de sua avó.



Khaite

O uso da transparência exprime bem a sensualidade na coleção de primavera/verão de 2027 da nova-iorquina Khaite. Os contrastes aparecem em silhuetas que, por vezes são marcadas e, em outros momentos, fluidas. Uma pegada retrô da marca fica evidente em lingeries em estilo vintage ou mesmo em peças românticas com bordados delicados.

Ralph Lauren

O azul e o branco reinaram no desfile de verão da Ralph Lauren. A marca fez bem a mistura de peças fluidas com modelos mais estruturados.A alfaiataria é base da coleção, mas se destacam ainda técnicas manuais, como a pintura e o desgaste de alguns tecidos. O brilho é sutil, mas certeiro. Aparece, por exemplo, em aplicações de miçangas, paetês e, discretamente, em materiais acetinados.



Coach

A passarela da Coach na Nova York Fashion Week se transformou em uma verdadeira festa de aniversário que celebrou os 85 anos da marca. Durante o desfile, além de vestirem chapéus de aniversário, os modelos foram cobertos por uma chuva de confetes.Nas peças, os muitos tons neutros abriram alas também para cores mais vibrantes e acabamentos mais festivos, como o paetê.



Michael Kors

As listras (sobretudo em preto e branco) e cores vibrantes (como o amarelo e o verde) marcaram o desfile da Michael Kors em Nova York. Saias e vestidos com modelagem ampla e tecidos texturizados também chamaram a atenção.Os sobretudos, que nos lembram que a coleção é de verão, mas é ligada à Nova York, receberam, além dos tons terrosos e do preto, um verde e um tecido estampado.

Tory Burch

O otimismo é refletido em peças da coleção de Tory Burch. As cores e bordados deram luz a cardigans; o jacquard compôs sobretudos; penas e plumas foram base de estolas; e o mix de cores e estampas fez as composições, que tanto remetem aos anos 1970, serem também atuais.

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Kenner

A marca de sandálias brasileira Kenner esteve presente no desfile da LUAR, de um estilista norte-americano com raízes dominicanas. Os calçados foram produzidos seguindo a linha do desfile, e com o nome da marca estampado. No último ano, a Kenner já havia participado de um desfile durante a Paris Fashion Week, o que reforça o esforço da marca em se posicionar no mercado de moda internacional.