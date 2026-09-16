Acessórios versáteis: do trabalho ao jantar sem trocar de peça

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a rotina cada vez mais dinâmica, peças versáteis se tornam essenciais no guarda-roupa. A escolha de acessórios que funcionam bem do escritório a um jantar é uma forma prática de manter a elegância em diferentes ocasiões. Brincos, colares e anéis com design sofisticado transitam facilmente entre o ambiente profissional e momentos especiais.

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Manu Bragança, sócia e diretora criativa da marca TottaAg, oferece dicas para investir nas melhores peças.

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O poder das pedras

As pedras são opções ideais para diferentes momentos, pois adicionam pontos de cor e brilho à produção. Elas conferem personalidade e destaque ao visual, independentemente da roupa. Colares com pedras, por exemplo, combinam tanto com trajes formais de escritório quanto com looks despojados para a noite.

Diferentes composições

A versatilidade também está na criação de diferentes arranjos com os mesmos acessórios. Um colar delicado pode ser usado sozinho durante o dia e, à noite, ganhar camadas com outras correntes para uma composição mais elaborada. O mesmo princípio vale para anéis e pulseiras, que podem ser combinados para adicionar personalidade. A proposta é investir em acessórios que conversem entre si.

O básico que funciona

Para quem busca praticidade, acessórios clássicos e atemporais são investimentos certeiros. Argolas, brincos delicados, correntes, anéis minimalistas e pulseiras de design clean acompanham uma produção do início ao fim do dia. Peças em dourado ou prata combinam com facilidade com variadas cores e estilos de roupa.

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Equilíbrio entre delicado e marcante

Encontrar o equilíbrio entre itens delicados e de maior destaque garante um porta-joias versátil. Modelos com design marcante, mas sem excessos, adicionam personalidade no trabalho e se mantêm adequados para ocasiões noturnas. Um brinco de tamanho médio, uma corrente com pingente sutil ou um anel com pedra podem ser protagonistas sem comprometer a elegância.