Life by Vivara une joias contemporâneas a uma estética de personalidade

Estrelada por Marina Ruy Barbosa, campanha da Life by Vivara une joias contemporâneas a uma estética cinematográfica repleta de personalidade. As coleções Astra e Constelação elevam a percepção das joias e traduzem o universo de uma mulher que celebra o amor com estilo próprio. Astra nasce do universo das estrelas e da ideia de brilho como atitude. Com design marcante e acabamento sofisticado, a coleção traduz a energia de quem ilumina qualquer ambiente e usa a joia para afirmar sua identidade. Constelação parte da ideia de conexão: assim como os astros que formam padrões únicos no céu, cada joia desta coleção celebra os laços que nos definem. Com traços contemporâneos e uma personalidade própria, a coleção convida a celebrar as relações mais importantes da vida.



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Autorais

A marca de moda autoral Denise Gerassi apresenta sugestões de presentes que fogem do óbvio e entregam muito mais do que um acessório. Cada bolsa carrega uma história, um processo e uma identidade que transformam o ato de presentear em algo com significado real. Compacta em tamanho, mas nada discreta em presença, a Aquira Mini é uma mini clutch inteiramente confeccionada em couro de pirarucu, o material mais nobre do portfólio da marca, extraído de manejo sustentável na Amazônia. Na cor prata velho, a peça carrega uma elegância que funciona tanto em um jantar sofisticado quanto em um look mais despojado. Luna é uma bolsa do tipo shopper confeccionada em couro de pirarucu na combinação preto com prata e com amplo espaço interno. Guaíra é uma bolsa a tiracolo rica em detalhes encantadores, ela combina couro bovino ao pirarucu, tem botão esculpido em madeira e tiras de couro como fechamento.

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Moda fitness e bem-estar

A jornalista e apresentadora Michelle Barros e o ator e músico Shia Phoenix lançam a Emeon, marca de roupas fitness que consolida uma trajetória que combina estilo de vida, comunicação e empreendedorismo. A primeira coleção é a Elemental, dividida entre propostas voltadas ao conforto e à performance, com foco em funcionalidade e mobilidade. Tecidos de alta gramatura, proteção UV e uma cartela de cores inspirada em pedras reforçam uma estética que busca equilíbrio entre técnica e identidade visual.

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Amor nos detalhes

A Morana apresenta “Entre nós”, traduzindo um olhar mais íntimo, contemporâneo e afetivo sobre as relações. A proposta da marca para o Dia dos Namorados convida o público a enxergar o amor nos pequenos gestos e nas conexões genuínas construídas no cotidiano, nos detalhes silenciosos que transformam sentimentos em presença. A coleção aposta em peças femininas e masculinas alinhadas às principais tendências da temporada. Entre os destaques estão peças com corações reinterpretados sob um olhar moderno, acessórios estruturados, colares longos, propostas urbanas e mix de texturas que equilibram sofisticação e personalidade. Na linha masculina, a marca acompanha o movimento atual da moda, em que os acessórios deixam de ocupar um papel coadjuvante para se tornarem uma verdadeira assinatura de estilo. Desenvolvida em aço, as peças trazem uma estética contemporânea, urbana e versátil, transitando entre o minimalismo sofisticado e o maximalismo discreto.