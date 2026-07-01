Mix & Match de acessórios: o segredo para um visual mais sofisticado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A combinação de pedras e metais no universo dos acessórios ajuda a quebrar a monotonia visual e a adicionar textura às composições. Essas peças podem transformar qualquer look, traduzindo personalidade e estilo de maneira única.

Ao apostar no mix & match, é possível construir arranjos sofisticados, modernos e com identidade. Manu Bragança, diretora da marca carioca de acessórios TottaAg, explica como combinar colares e outras peças de forma original.

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Dicas para um mix de acessórios sofisticado

Uma boa estratégia é apostar no contraste de materiais. Misturar metais polidos com pedras naturais, resinas ou elementos orgânicos cria profundidade visual. Segundo a especialista, o contraste entre acabamentos é o que traz personalidade ao styling.

O equilíbrio entre as proporções também é essencial. Ao combinar peças mais robustas com outras delicadas, o resultado ganha movimento e evita excessos. Sobrepor colares de comprimentos variados ou combinar pulseiras e anéis em diferentes materiais cria um efeito visual contemporâneo. A composição deve parecer espontânea, mas ter um elemento que conecte todas as peças.

A combinação entre dourado, prateado e outros acabamentos metálicos deixou de ser um tabu. Quando feita de forma harmoniosa, a mistura transmite modernidade e reforça a individualidade de quem usa.

Explorar texturas e acabamentos distintos adiciona riqueza visual ao look. Combinar superfícies polidas, escovadas, marteladas ou com aplicação de pedras cria um efeito interessante e traz mais profundidade à composição sem comprometer a elegância.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.