Tendência de 2026: como usar tons de ouro na decoração sem exagerar
O dourado voltou com tudo para trazer sofisticação aos ambientes; veja dicas de como aplicar a cor em detalhes para um resultado elegante e moderno
O dourado está de volta à decoração, mas de um jeito completamente novo. Longe da ostentação e do excesso, a tendência para 2026, que resgata a elegância do Neo Art Déco, aponta para o uso de tons de ouro como um ponto de sofisticação. A chave para acertar é aplicar a cor em detalhes estratégicos, capazes de transformar qualquer ambiente sem pesar no visual.
Incorporar essa tendência em casa é mais simples do que parece e não exige grandes reformas. O segredo está em tratar o dourado como um acessório de destaque, não como a cor principal. Assim, ele ilumina e aquece o espaço de forma equilibrada e moderna.
Como aplicar o dourado na medida certa
A maneira mais segura de começar é pelos pequenos detalhes. Pense em objetos que funcionam como pontos de luz: uma luminária de mesa, os puxadores de um armário, as torneiras do banheiro ou da cozinha e até mesmo porta-retratos e vasos. Esses elementos adicionam um toque de requinte instantâneo sem sobrecarregar o espaço.
O dourado brilha ainda mais quando combinado com as cores certas. Tons neutros como branco, cinza e bege criam uma base calma, permitindo que os detalhes metálicos se destaquem com elegância. Para um visual mais ousado e moderno, aposte no contraste com cores escuras, como azul-marinho, verde-musgo ou preto.
Acabementos são importantes
Nem todo dourado é igual. Explore diferentes acabamentos para encontrar o que mais combina com seu estilo. O dourado polido é clássico e brilhante, enquanto o acabamento escovado, fosco ou acetinado oferece um visual mais contemporâneo e discreto. Já os tons de ouro envelhecido, especialmente em alta para espelhos e molduras, trazem um charme vintage ao ambiente.
O metal dourado ganha vida quando combinado com outras texturas. Materiais como madeira, mármore, veludo e linho criam um equilíbrio interessante, quebrando a frieza do metal e trazendo mais aconchego ao ambiente. A mistura de materiais enriquece a decoração e a torna mais interessante visualmente.
Tão importante quanto saber onde usar é entender onde evitar o excesso. Fuja da ideia de cobrir grandes superfícies, como uma parede inteira, ou usar a cor em todos os acabamentos de um mesmo cômodo. O segredo do novo dourado é a sutileza: escolha um ou dois pontos de destaque e deixe que eles sejam os protagonistas do espaço.
