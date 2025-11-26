Adeus, neutros: móveis coloridos são a aposta de decoração para 2026

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

As casas dominadas por tons neutros, como branco e cinza, estão com os dias contados. A grande aposta de decoração para 2026 é ousar com móveis coloridos, que trazem personalidade e vida aos ambientes sem a necessidade de grandes reformas.

Essa tendência troca a segurança dos espaços monocromáticos pela vibração de peças como sofás, estantes e mesas de centro em tons mais intensos. A ideia é usar o mobiliário como ponto central de cor, transformando cômodos de forma prática e cheia de estilo.

A mudança reflete um desejo por lares mais acolhedores e com identidade própria, deixando para trás o minimalismo mais frio que dominou os últimos anos. As cores em alta são inspiradas na natureza, mas com um toque de energia. Pense em tons de verde-oliva, azul-mineral, terracota e ocre, que evocam uma sensação de calma e, ao mesmo tempo, de vitalidade.

Ao contrário de apenas pintar uma parede ou adicionar almofadas, a proposta aqui é mais ousada: o próprio móvel se torna o protagonista. Uma estante vibrante ou uma mesa de jantar em um tom profundo cria um impacto visual imediato e definem a atmosfera do cômodo.

Dicas para acertar na escolha

Incorporar essa tendência em casa é mais simples do que parece. O segredo está no equilíbrio e na escolha certa da peça e do tom para que o resultado seja harmônico e elegante.

Comece com um único móvel de destaque. Uma poltrona vibrante na sala de estar ou um aparador azul na sala de jantar podem transformar o ambiente sem sobrecarregar. Isso permite que você se acostume com a presença da cor antes de adicionar outros elementos.

Use a cor como um complemento. Para que o móvel colorido brilhe, o ideal é que paredes, cortinas e o piso tenham uma base neutra. Isso cria um equilíbrio visual e deixa a peça em evidência, evitando que o espaço pareça confuso.

A escolha dos tons

Escolha tons que conversem com o seu estilo. Um sofá verde-oliva, por exemplo, harmoniza bem com elementos de madeira e plantas, reforçando a conexão com o natural. Já um móvel em tom de ameixa pode trazer um ar de sofisticação a um ambiente mais clássico.

Considere a luz do ambiente. Cores escuras podem diminuir visualmente espaços pequenos ou com pouca iluminação natural. Nesses casos, prefira tons mais abertos ou garanta que o local tenha uma boa iluminação artificial para valorizar a peça.

