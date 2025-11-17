Horta em casa: cultive 3 plantas que são fontes de ferro com facilidade

Combater o cansaço com alimentos frescos colhidos na sua própria casa é mais simples do que se imagina. Mesmo em apartamentos ou espaços pequenos, é possível cultivar vegetais que são fontes de ferro, um mineral essencial para a energia do corpo. É importante saber que o ferro de origem vegetal (não-heme) tem uma absorção diferente do de origem animal, mas ter uma fonte de nutrientes sempre à mão ajuda a manter a saúde em dia de forma prática e econômica.

A chave para o sucesso é escolher plantas que se adaptam bem a vasos e não exigem cuidados complexos. Com um pouco de sol, água e um solo adequado, você transforma uma pequena varanda ou janela em uma horta produtiva.

A seguir, apresentamos três opções fáceis de cultivar e repletas de benefícios para o seu bem-estar.

3 plantas que são fontes de ferro para sua horta

1. Espinafre

O espinafre é conhecido por ser uma boa fonte de ferro e cresce rapidamente, o que o torna ideal para iniciantes. No entanto, ele contém uma substância chamada ácido oxálico, que pode dificultar a absorção do mineral pelo corpo. Uma dica para contornar isso é consumi-lo cozido e junto com alimentos ricos em vitamina C, como limão ou tomate, que potencializam a absorção.

Para o plantio, escolha um vaso com pelo menos 20 cm de profundidade e preencha com terra de boa qualidade. Plante as sementes a cerca de 1 cm de profundidade e deixe um espaço de 15 cm entre elas.

Posicione o vaso em um local que receba luz solar direta por algumas horas do dia. Mantenha o solo sempre úmido, mas evite encharcar para não apodrecer as raízes. Em poucas semanas, já poderá colher as folhas. O truque é retirar apenas as folhas externas, permitindo que a planta continue a produzir novas.

2. Couve

A couve é outra excelente opção, conhecida por sua resistência e alta produtividade. Ela se adapta bem a diferentes climas e continua a fornecer folhas por um longo período. Use um vaso maior, com cerca de 30 cm de profundidade, para que a planta tenha espaço para crescer.

Você pode começar com sementes ou mudas já prontas. A couve gosta de sol pleno e regas regulares para manter o solo úmido. A colheita funciona de maneira semelhante à do espinafre: colha as folhas de baixo para cima, o que estimula o crescimento de novas folhas no topo.

3. Beterraba

Muitas vezes esquecidas, as folhas da beterraba são a verdadeira estrela nutricional, sendo uma excelente fonte de ferro, muitas vezes superando a própria raiz.

Cultivá-la oferece um benefício duplo, pois tanto as folhas quanto a raiz podem ser consumidas. Para isso, você precisará de um vaso mais fundo, com no mínimo 30 cm, para que a raiz possa se desenvolver plenamente. O solo deve ser bem drenado e fofo.

Plante as sementes a 2 cm de profundidade. As folhas podem ser colhidas de forma moderada enquanto a raiz ainda está crescendo, garantindo um aproveitamento máximo da planta. A raiz estará pronta para ser retirada da terra em cerca de dois a três meses, quando atingir um tamanho adequado para o consumo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.