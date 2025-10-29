Assine
SAÚDE MENTAL

Essa planta deixa o ar mais leve e ajuda a acalmar a mente de forma natural

Uma planta com efeito calmante pode mudar o clima da casa e da mente

29/10/2025 12:27

Essa planta deixa o ar mais leve e ajuda a acalmar a mente de forma natural

Nos últimos anos, a busca por formas de reduzir o estresse e melhorar o humor tem se intensificado, tornando o uso de plantas em ambientes domésticos cada vez mais popular.

Além da estética, estudos mostram que elas promovem bem-estar psicológico e físico, com impactos positivos na qualidade do ar e na saúde mental, colaborando para uma vida mais equilibrada no cultivo de planta.

Como as plantas ajudam na redução do estresse?

A atmosfera tranquila proporcionada pelas plantas é um dos fatores-chave para a redução do estresse. A movimentação suave das folhas e o verde abundante provocam um efeito calmante imediato.

As plantas também têm a capacidade de melhorar a qualidade do ar, minimizando a presença de irritantes e promovendo sensações mais agradáveis em casa. Este ambiente purificado é um aliado importante para controlar o nível de estresse diariamente.

Quais são as melhores plantas para melhorar o humor em casa?

Diversas espécies de plantas se destacam por seus benefícios ao bem-estar. A lavanda, por exemplo, é conhecida por aliviar a ansiedade e proporcionar relaxamento, enquanto o jasmim está associado à elevação do humor e mais energia.

A seguir, veja algumas plantas populares e seus benefícios para o humor:

  • Lavanda: diminui a ansiedade e favorece o relaxamento.
  • Jasmim: melhora a energia e o estado de espírito.
  • Aloe vera: purifica o ar, ajudando no controle do estresse.
  • Espada-de-são-jorge e lírio-da-paz: eficazes na filtragem de poluentes e na melhoria do humor.
Planta ajuda a reduzir o estresse – Créditos: depositphotos.com / Aisyaqilumar – Créditos: depositphotos.com / swkunst

De que maneira cultivar planta pode beneficiar a saúde geral?

Além do aspecto emocional, as plantas aumentam a umidade do ar, reduzindo problemas respiratórios e irritação da pele. Dessa forma, ambientes mais úmidos podem minimizar sintomas de resfriados e alergias.

O cuidado diário com as plantas funciona como uma prática de mindfulness, incentivando a atenção plena, reduzindo pressão arterial e promovendo um estado de calma mental. Esse hábito contribui para a saúde física e emocional.

Como integrar planta na decoração de maneira prática e eficiente?

Incorporar plantas na decoração pode ser simples e divertido. Prefira ambientes com luz natural, como janelas e varandas, para posicionar suas plantas e realçar a beleza dos espaços.

Para quem inicia na jardinagem, espécies resistentes como pothos e suculentas são boas escolhas. Já quem busca desafios pode apostar em plantas que exigem cuidados especiais, como o bonsai, tornando a decoração mais personalizada e conectada ao seu estilo de vida.

