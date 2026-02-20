Cromoterapia em casa: as cores de parede ideais para cada cômodo

Mudar a cor de uma parede pode transformar mais do que a decoração de um ambiente. A escolha certa dos tons tem o poder de influenciar o humor, a produtividade e até a qualidade do sono dos moradores. Com o aumento do tempo que passamos em casa, entender como a psicologia das cores funciona se tornou uma ferramenta prática para criar um lar mais equilibrado e acolhedor.

O conceito é simples: cores quentes, como amarelo e laranja, tendem a estimular e energizar, enquanto cores frias, como azul e verde, promovem calma e relaxamento. Embora a percepção das cores possa variar entre pessoas, aplicar esse conhecimento na pintura dos cômodos ajuda a definir a atmosfera ideal para cada espaço, alinhando a decoração com as atividades realizadas ali.

Leia Mais

Cores para relaxar: quartos e banheiros

Esses são ambientes de descanso e autocuidado, por isso pedem tons que transmitam tranquilidade. O azul, em suas variações mais claras, é uma escolha clássica, pois remete à serenidade do céu e do mar, ajudando a diminuir a frequência cardíaca e a preparar o corpo para o repouso. É ideal para quem busca um sono mais tranquilo.

Tons de verde, como o sálvia ou o menta, também são excelentes opções. Por estarem associados à natureza, eles criam uma sensação de equilíbrio e renovação. No banheiro, essas cores podem transformar o espaço em um verdadeiro spa particular, promovendo momentos de relaxamento profundo durante o banho.

Tons para energizar: salas de estar e cozinhas

Salas de estar e de jantar são locais de convivência e interação. Cores como o amarelo-claro e o pêssego estimulam a comunicação e trazem uma sensação de alegria e otimismo. Elas tornam o ambiente mais convidativo e dinâmico, perfeito para receber amigos e familiares. No entanto, é importante usá-las com moderação para não sobrecarregar o espaço.

Na cozinha, tons terrosos, como a terracota, ou um toque de laranja podem despertar a criatividade e o apetite. Essas cores quentes criam um ambiente acolhedor, mas o uso excessivo de tons muito intensos pode gerar cansaço visual. Por isso, o ideal é equilibrá-las com tons neutros nos armários e bancadas para manter a harmonia visual.

A escolha da paleta de cores é fundamental para criar ambientes que influenciam positivamente o humor e a funcionalidade do lar.Delia Pindaru's Images

Foco e criatividade: escritórios e áreas de estudo

Para quem trabalha ou estuda em casa, a cor do ambiente pode impactar diretamente a concentração. O verde é novamente um grande aliado, pois tem um efeito visual relaxante que ajuda a manter o foco por mais tempo. Um tom neutro, como o cinza-claro, serve como uma base sóbria que favorece a produtividade sem distrações.

Se o objetivo é estimular a criatividade, toques de violeta ou azul-turquesa podem ser aplicados em uma parede de destaque ou em objetos decorativos. Essas cores podem adicionar personalidade e estimular um ambiente mais inspirador. Antes de decidir, vale a pena pintar uma pequena área da parede e observar como a cor se comporta com a iluminação do cômodo, tanto a natural quanto a artificial, ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.