Quermesse da Mary leva mais de 70 criadores ao Cine Theatro Brasil

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

No coração de Belo Horizonte, onde a arquitetura guarda parte da memória da cidade, a criatividade ganha novos espaços para circular. Entre essa quinta-feira e sábado (17 a 19/9), o Cine Theatro Brasil, um dos principais exemplares da Art Déco brasileira, será ocupado por arte, design, gastronomia e produção autoral durante o Quarteirão das Artes.



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Integrada à programação, a Quermesse da Mary chega ao Terraço Brasil, no sétimo andar do edifício, como um convite à celebração da criatividade, do consumo consciente e do que é produzido pelas mãos e pela imaginação de quem cria em Minas.



Evento já consolidado em Belo Horizonte, a Quermesse da Mary reúne mais de 70 artistas, designers, artesãos e empreendedores criativos, em uma seleção feita pela designer Mary Arantes. A variedade acompanha a própria diversidade da produção independente: na lista, cerâmica, bordado, arte têxtil, impressões, papelaria, cosméticos e produtos de beleza natural, velas, moda, bolsas, joias e bijuterias, marcenaria, gastronomia e muita arte popular contemporânea e brasileira.



A localização também faz parte da curadoria. Por estar no hipercentro, o evento amplia a atenção para pequenos produtores, artistas e marcas que ajudam a construir a identidade da capital. Nesta edição, foram convidados criadores cujos ateliês e lojas estão no percurso do centro, além de artistas que têm Belo Horizonte como matéria-prima de seus trabalhos, seja em ilustrações, rizografias ou outras linguagens.

Pertencimento no Centro



Para Mary Arantes, a ocupação do Cine Theatro Brasil representa a concretização de um desejo antigo. Ela destaca que o projeto teve origem com Sandra Campos e agora ganha força sob a gestão de Eliane Parreira.



“É de extrema importância para a Quermesse e para todos os expositores estarmos dentro desses prédios icônicos”, afirma. A escolha do espaço, segundo a designer, também tem um significado que ultrapassa a realização de uma feira. Muitos dos próprios participantes ainda não conhecem o interior do edifício, que terá, inclusive, horários destinados a visitas guiadas durante a programação.



“Levar artesãos, arte contemporânea, design e gastronomia para esses lugares que consideramos nobres é nos sentirmos acolhidos. A sensação que fica é de pertencimento, de quebra de padrões antigos”, diz Mary.



Ao reunir criações feitas em pequena escala, dentro de um dos edifícios mais simbólicos do centro de Belo Horizonte, a Quermesse transforma o ato de comprar em uma experiência de encontro — entre quem faz, quem olha, quem escolhe e a própria cidade.



O evento amplia a atenção para pequenos produtores, artistas e marcas que ajudam a construir a identidade da capital. Na foto, Filho de Mercúrio e Tilda Quermesse da Mary/Divulgação

É nesse cruzamento entre produção local, arte e cidade que entra a Junta, feira de arte contemporânea fundada e organizada pelos artistas Comum, conhecido também como Dereco, e Thiago Alvim. A iniciativa, que completa dez anos de atuação no mercado de arte de BH em 2026, participa da Quermesse com uma seleção de obras de 20 artistas.



Uma união que surgiu justamente dessa vontade de aproximar diferentes linguagens e públicos. “Para celebrar esse encontro, bem no centrão da cidade, nada melhor do que convidar a Junta, uma feira de arte contemporânea, para dividir esse espaço conosco. Dereco, ou Comum, e Thiago Alvim são artistas e curadores do evento e dois queridos de longa data”, afirma Mary.



Tudo junto



A Junta já trabalhou com mais de 350 artistas, criando oportunidades para a circulação e a comercialização de obras de produtores independentes. Também desenvolve projetos voltados à formação de público e de artistas, como podcast que reúne discussões sobre arte, programação infantil dedicada às artes, residência artística e ações de criação conjunta entre artistas.



“Para nós, é uma alegria muito grande concretizar essa parceria com a Mary, que é uma parceira de muitos anos, frequentadora, entusiasta e apoiadora da Junta. Agora temos a oportunidade de realizar um evento em conjunto com ela e ocupar um espaço magnífico como o Cine Theatro Brasil”, afirma Comum.



Nesta 14ª edição da feira, a seleção contempla diferentes linguagens, entre elas pintura, gravura, escultura, desenho e arte urbana. “A gente entende que Belo Horizonte e Minas Gerais têm uma produção artística magnífica e busca potencializar ao máximo essa cena. Não é apenas criar momentos de troca e fruição das obras, mas também investir na formação de público e na formação dos próprios artistas”, explica Comum.



A junção entre os dois projetos também reforça a intenção de levar a produção independente para além dos circuitos tradicionais de arte. Para o artista, ocupar o centro da capital com diferentes criadores é uma maneira de aproximar a produção artística de um público amplo e diverso.



Nesta 14ª edição da feira Junta, a seleção contempla diferentes linguagens Junta/Divulgação

“A expectativa é muito boa. Estamos ocupando o centro da cidade e trazendo arte para esse espaço, aproximando esses artistas de um público que esperamos que seja o mais diverso possível. A Quermesse também traz uma seleção muito grande de artistas, artesãos e criativos, então nossa expectativa é de que seja um sucesso”, diz.



Três dias de ocupação cultural



Além da feira no Terraço Brasil, a programação do Quarteirão das Artes ocupará outros espaços do Cine Theatro Brasil e a área da Rua dos Carijós, que será fechada para receber atividades culturais. O público poderá encontrar ainda shows e uma feira de gastronomia, com curadoria da jornalista Lorena Martins.



A agenda reúne música, artes visuais, dança, teatro, hip hop, fotografia, gastronomia e atividades educativas, com programação gratuita. Como pontos permanentes de encontro durante o evento, a Quermesse da Mary + Junta funciona durante os três dias das 11h às 20h, enquanto o Espaço Gastronômico recebe o público das 11h às 22h.



Na quinta-feira (17), às 11h, o cortejo do Bloco Magnólia propõe um encontro entre o jazz de Nova Orleans e o carnaval de Belo Horizonte. Ao meio-dia, o Sarau Música Minas apresenta a proposta “Memória, presente e futuro”, seguido pela Praça Sete Instrumental.



Entre 13h30 e 16h30, o artista Negro F faz uma intervenção urbana com live painting. Às 17h30, será aberta a exposição “Aconteceu, virou manchete!”, com acervo fotográfico do Palácio das Artes, que segue até o sábado e pode ser vista entre 9h e 21h.



A música continua às 18h30, com o Grupo de Percussão do Cefart, em concerto e cortejo de pandeiros, e às 20h, com o Grupo Cobra Coral, que celebra 15 anos.



Quarteirão das Artes reúne música, artes visuais, dança, teatro, hip hop, fotografia, gastronomia e atividades educativas Divulgação

Na sexta-feira (18), a banda Raulzitles se apresenta ao meio-dia. A tarde terá novamente o live painting de Negro F, além do Café com Memória, às 14h, e da apresentação da Velha Guarda do Soul, às 15h. Das 16h às 18h, a Mostra Hip Hop Gerais reúne grafite, DJ, MCs, breaking e sticker. Às 18h, é a vez de O Culto da Rua, seguido pela Lamparina, às 20h.



No sábado (19), o dia inicia com visita mediada ao Cine Theatro Brasil, às 10h, sob o convite “Conheça o Cine”. Entre as atrações musicais estão Júlia Rocha, às 11h, e, mais tarde, o espetáculo “CALUMMA”, do Núcleo de Formação em Dança do Sesc, às 16h.



Às 17h, o Grupo Akazu apresenta “Nicolau”. Às 19h, a Big Band do Cefart apresenta “Serenata Inversa — A tradição reinventada”. O encerramento musical fica por conta do duo Moreno Veloso & Domênico Lancellotti, às 20h30. Em todos os dias de evento, o DJ Veri participa dos intervalos.

Expositores confirmados da Quermesse da Mary:



A Passeio/ @apasseiooooooo



Alma Cor/ @almacor.art



Amana Ateliê/ @amana.atelie



Ana Lage Cerâmicas @analage_ceramicas



Aparesidra/ @aparesidra_hard_cider



Asas da Terra/ @asas_da_terra



Ateliê Bençoi/ @ateliebencoi



Avo/ @somos.avo



Ayslla Defumaria/ @asylladefumaria.bh



Bendi/ @bendi_cozinha



Bricolage/ @bricolage.bijoux



Cafem/ @cafembrasil



Camila Gama Design/ @camilagamadesign



Candeia Saboaria/ @candeiasaboaria



Carlos Penna/ @carlospenna.design



Casa Crisálida/ @acasacrisalida



Cerâmica Cerradão/ @ceramicacerradao



Chão do Cerrado/ @chaodocerrado



Copella/ @copellaacessorios



Criancionice/ @criancionice



Daniel Borges/ lokogood



De Orelha em pé/@deorelhaempe



Dédé Pães Artesanais/ @dede.paes.artesanais



Desirèe/ @desiree.oficial



Dh.T Bolsas e Acessórios/ @deborahtrindadeloja



Dila Vaz Bordados/ @dila.vazbordados



Do Jardim/ @dojardim.brasil



Dona Farofa/ @dona.farofa



Édassu/ @edassuconfeitaria



Elina Cristina/ @elina.cristina.mg



Emi Vieira Cerâmica/ @ceramicaperene



Estúdio Cerrado/ @estudio.cerrado



Fagulha Bordados/ @fagulgabordados



Filho de Mercúrio/ @filhodemercurio



Gabriela Sipere/ @gabrielasipere



Gogoia Design/ @gogoia.design



Guariroba/ @guariroba.loja



Hélli Skin/@helliskin



Impressa/ @impressa.design



Isa Passos Tapeçaria Decorativa/ @isatapecaria



Isa Rosendo/ @isa_rosendo



Jabú/ @usejabu



Joias-Monstro/ @joiasmonstro



Lita Raies/ @litaraies



Llum autocuidado/@llum.autocuidado



Lon Bel Vintage/@norahwaltercosta



Luciana Radicchi/ @luciana_radicchi_ol



Luiza Rogi/ @luizarogi



Magna Mater/ @homeopatiamagnamater



Mantiqueira Bela/ @mantiqueirabela



Marcus Bernardes/ @marcusbernardes_



Maru Rivera Cerâmicas/ @marurivera_ceramicas



Mel Carrilho/ @mel.carrilho



Meninas de Sinhá/ @meninasdesinha



Miêtta/ @mietta_bh



My Little Doll/ @my_little_doll7



Nany Cerâmicas/@nanyceramicas



Not Equal/ @notequal



Oficina Terra/@oficina_terra



Origem/ @origem.atelier



Otal/ @oatl.decor



Patrícia Leal Ateliê/ @patricialealatelie



Polvilha / @polvilha.br



Ponto a Ponto/ @pontoaponto_



Potnia Joias em Cerâmica/ @potnia.joias



Prata da Marieta/ @pratadamarieta



Queijo Juá/ @serro.queijojua



Querê Home/ @quere.home



Rafaela Prata/ @rafaelprataoficial



Rosa Borda/ @_rosaborda



Tamborete/ @tamborete.brasil



Teresa Texto Tecido/ @teresatextotecido



Tilda Acessórios/@usetilda



Treta/@nomis_treta



Urbana Colares/ @urbanacolares



Yamã Joias/@yama.joias

Quermesse da Mary + Junta

Cine Theatro Brasil

De 17 a 19 de setembro

Quinta, sexta e sábado

de 11 às 20 horas

Entrada pela Rua Carijós, 258

Praça Sete, quarteirão fechado

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Quarteirão das Artes 2026

De 17 a 19 de setembro

Das 9h às 22h

Rua dos Carijós, trecho ao lado do Cine Theatro Brasil

Terraço Brasil, no 7º andar do Cine Theatro Brasil

CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais e espaços culturais do entorno



Endereço da CâmeraSete: Avenida Afonso Pena, 737, Centro, Belo Horizonte



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Entrada: gratuita