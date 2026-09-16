Quermesse da Mary leva mais de 70 criadores ao Cine Theatro Brasil
Evento integra o Quarteirão das Artes e reúne artistas, designers, artesãos e empreendedores criativos no Terraço Brasil. Feira de arte Junta participa da programação com trabalhos de 20 artistas
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No coração de Belo Horizonte, onde a arquitetura guarda parte da memória da cidade, a criatividade ganha novos espaços para circular. Entre essa quinta-feira e sábado (17 a 19/9), o Cine Theatro Brasil, um dos principais exemplares da Art Déco brasileira, será ocupado por arte, design, gastronomia e produção autoral durante o Quarteirão das Artes.
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Integrada à programação, a Quermesse da Mary chega ao Terraço Brasil, no sétimo andar do edifício, como um convite à celebração da criatividade, do consumo consciente e do que é produzido pelas mãos e pela imaginação de quem cria em Minas.
Evento já consolidado em Belo Horizonte, a Quermesse da Mary reúne mais de 70 artistas, designers, artesãos e empreendedores criativos, em uma seleção feita pela designer Mary Arantes. A variedade acompanha a própria diversidade da produção independente: na lista, cerâmica, bordado, arte têxtil, impressões, papelaria, cosméticos e produtos de beleza natural, velas, moda, bolsas, joias e bijuterias, marcenaria, gastronomia e muita arte popular contemporânea e brasileira.
A localização também faz parte da curadoria. Por estar no hipercentro, o evento amplia a atenção para pequenos produtores, artistas e marcas que ajudam a construir a identidade da capital. Nesta edição, foram convidados criadores cujos ateliês e lojas estão no percurso do centro, além de artistas que têm Belo Horizonte como matéria-prima de seus trabalhos, seja em ilustrações, rizografias ou outras linguagens.
Pertencimento no Centro
Para Mary Arantes, a ocupação do Cine Theatro Brasil representa a concretização de um desejo antigo. Ela destaca que o projeto teve origem com Sandra Campos e agora ganha força sob a gestão de Eliane Parreira.
“É de extrema importância para a Quermesse e para todos os expositores estarmos dentro desses prédios icônicos”, afirma. A escolha do espaço, segundo a designer, também tem um significado que ultrapassa a realização de uma feira. Muitos dos próprios participantes ainda não conhecem o interior do edifício, que terá, inclusive, horários destinados a visitas guiadas durante a programação.
“Levar artesãos, arte contemporânea, design e gastronomia para esses lugares que consideramos nobres é nos sentirmos acolhidos. A sensação que fica é de pertencimento, de quebra de padrões antigos”, diz Mary.
Ao reunir criações feitas em pequena escala, dentro de um dos edifícios mais simbólicos do centro de Belo Horizonte, a Quermesse transforma o ato de comprar em uma experiência de encontro — entre quem faz, quem olha, quem escolhe e a própria cidade.
É nesse cruzamento entre produção local, arte e cidade que entra a Junta, feira de arte contemporânea fundada e organizada pelos artistas Comum, conhecido também como Dereco, e Thiago Alvim. A iniciativa, que completa dez anos de atuação no mercado de arte de BH em 2026, participa da Quermesse com uma seleção de obras de 20 artistas.
Uma união que surgiu justamente dessa vontade de aproximar diferentes linguagens e públicos. “Para celebrar esse encontro, bem no centrão da cidade, nada melhor do que convidar a Junta, uma feira de arte contemporânea, para dividir esse espaço conosco. Dereco, ou Comum, e Thiago Alvim são artistas e curadores do evento e dois queridos de longa data”, afirma Mary.
Tudo junto
A Junta já trabalhou com mais de 350 artistas, criando oportunidades para a circulação e a comercialização de obras de produtores independentes. Também desenvolve projetos voltados à formação de público e de artistas, como podcast que reúne discussões sobre arte, programação infantil dedicada às artes, residência artística e ações de criação conjunta entre artistas.
“Para nós, é uma alegria muito grande concretizar essa parceria com a Mary, que é uma parceira de muitos anos, frequentadora, entusiasta e apoiadora da Junta. Agora temos a oportunidade de realizar um evento em conjunto com ela e ocupar um espaço magnífico como o Cine Theatro Brasil”, afirma Comum.
Nesta 14ª edição da feira, a seleção contempla diferentes linguagens, entre elas pintura, gravura, escultura, desenho e arte urbana. “A gente entende que Belo Horizonte e Minas Gerais têm uma produção artística magnífica e busca potencializar ao máximo essa cena. Não é apenas criar momentos de troca e fruição das obras, mas também investir na formação de público e na formação dos próprios artistas”, explica Comum.
A junção entre os dois projetos também reforça a intenção de levar a produção independente para além dos circuitos tradicionais de arte. Para o artista, ocupar o centro da capital com diferentes criadores é uma maneira de aproximar a produção artística de um público amplo e diverso.
“A expectativa é muito boa. Estamos ocupando o centro da cidade e trazendo arte para esse espaço, aproximando esses artistas de um público que esperamos que seja o mais diverso possível. A Quermesse também traz uma seleção muito grande de artistas, artesãos e criativos, então nossa expectativa é de que seja um sucesso”, diz.
Três dias de ocupação cultural
Além da feira no Terraço Brasil, a programação do Quarteirão das Artes ocupará outros espaços do Cine Theatro Brasil e a área da Rua dos Carijós, que será fechada para receber atividades culturais. O público poderá encontrar ainda shows e uma feira de gastronomia, com curadoria da jornalista Lorena Martins.
A agenda reúne música, artes visuais, dança, teatro, hip hop, fotografia, gastronomia e atividades educativas, com programação gratuita. Como pontos permanentes de encontro durante o evento, a Quermesse da Mary + Junta funciona durante os três dias das 11h às 20h, enquanto o Espaço Gastronômico recebe o público das 11h às 22h.
Na quinta-feira (17), às 11h, o cortejo do Bloco Magnólia propõe um encontro entre o jazz de Nova Orleans e o carnaval de Belo Horizonte. Ao meio-dia, o Sarau Música Minas apresenta a proposta “Memória, presente e futuro”, seguido pela Praça Sete Instrumental.
Entre 13h30 e 16h30, o artista Negro F faz uma intervenção urbana com live painting. Às 17h30, será aberta a exposição “Aconteceu, virou manchete!”, com acervo fotográfico do Palácio das Artes, que segue até o sábado e pode ser vista entre 9h e 21h.
A música continua às 18h30, com o Grupo de Percussão do Cefart, em concerto e cortejo de pandeiros, e às 20h, com o Grupo Cobra Coral, que celebra 15 anos.
Na sexta-feira (18), a banda Raulzitles se apresenta ao meio-dia. A tarde terá novamente o live painting de Negro F, além do Café com Memória, às 14h, e da apresentação da Velha Guarda do Soul, às 15h. Das 16h às 18h, a Mostra Hip Hop Gerais reúne grafite, DJ, MCs, breaking e sticker. Às 18h, é a vez de O Culto da Rua, seguido pela Lamparina, às 20h.
No sábado (19), o dia inicia com visita mediada ao Cine Theatro Brasil, às 10h, sob o convite “Conheça o Cine”. Entre as atrações musicais estão Júlia Rocha, às 11h, e, mais tarde, o espetáculo “CALUMMA”, do Núcleo de Formação em Dança do Sesc, às 16h.
Às 17h, o Grupo Akazu apresenta “Nicolau”. Às 19h, a Big Band do Cefart apresenta “Serenata Inversa — A tradição reinventada”. O encerramento musical fica por conta do duo Moreno Veloso & Domênico Lancellotti, às 20h30. Em todos os dias de evento, o DJ Veri participa dos intervalos.
Expositores confirmados da Quermesse da Mary:
A Passeio/ @apasseiooooooo
Alma Cor/ @almacor.art
Amana Ateliê/ @amana.atelie
Ana Lage Cerâmicas @analage_ceramicas
Aparesidra/ @aparesidra_hard_cider
Asas da Terra/ @asas_da_terra
Ateliê Bençoi/ @ateliebencoi
Avo/ @somos.avo
Ayslla Defumaria/ @asylladefumaria.bh
Bendi/ @bendi_cozinha
Bricolage/ @bricolage.bijoux
Cafem/ @cafembrasil
Camila Gama Design/ @camilagamadesign
Candeia Saboaria/ @candeiasaboaria
Carlos Penna/ @carlospenna.design
Casa Crisálida/ @acasacrisalida
Cerâmica Cerradão/ @ceramicacerradao
Chão do Cerrado/ @chaodocerrado
Copella/ @copellaacessorios
Criancionice/ @criancionice
Daniel Borges/ lokogood
De Orelha em pé/@deorelhaempe
Dédé Pães Artesanais/ @dede.paes.artesanais
Desirèe/ @desiree.oficial
Dh.T Bolsas e Acessórios/ @deborahtrindadeloja
Dila Vaz Bordados/ @dila.vazbordados
Do Jardim/ @dojardim.brasil
Dona Farofa/ @dona.farofa
Édassu/ @edassuconfeitaria
Elina Cristina/ @elina.cristina.mg
Emi Vieira Cerâmica/ @ceramicaperene
Estúdio Cerrado/ @estudio.cerrado
Fagulha Bordados/ @fagulgabordados
Filho de Mercúrio/ @filhodemercurio
Gabriela Sipere/ @gabrielasipere
Gogoia Design/ @gogoia.design
Guariroba/ @guariroba.loja
Hélli Skin/@helliskin
Impressa/ @impressa.design
Isa Passos Tapeçaria Decorativa/ @isatapecaria
Isa Rosendo/ @isa_rosendo
Jabú/ @usejabu
Joias-Monstro/ @joiasmonstro
Lita Raies/ @litaraies
Llum autocuidado/@llum.autocuidado
Lon Bel Vintage/@norahwaltercosta
Luciana Radicchi/ @luciana_radicchi_ol
Luiza Rogi/ @luizarogi
Magna Mater/ @homeopatiamagnamater
Mantiqueira Bela/ @mantiqueirabela
Marcus Bernardes/ @marcusbernardes_
Maru Rivera Cerâmicas/ @marurivera_ceramicas
Mel Carrilho/ @mel.carrilho
Meninas de Sinhá/ @meninasdesinha
Miêtta/ @mietta_bh
My Little Doll/ @my_little_doll7
Nany Cerâmicas/@nanyceramicas
Not Equal/ @notequal
Oficina Terra/@oficina_terra
Origem/ @origem.atelier
Otal/ @oatl.decor
Patrícia Leal Ateliê/ @patricialealatelie
Polvilha / @polvilha.br
Ponto a Ponto/ @pontoaponto_
Potnia Joias em Cerâmica/ @potnia.joias
Prata da Marieta/ @pratadamarieta
Queijo Juá/ @serro.queijojua
Querê Home/ @quere.home
Rafaela Prata/ @rafaelprataoficial
Rosa Borda/ @_rosaborda
Tamborete/ @tamborete.brasil
Teresa Texto Tecido/ @teresatextotecido
Tilda Acessórios/@usetilda
Treta/@nomis_treta
Urbana Colares/ @urbanacolares
Yamã Joias/@yama.joias
Quermesse da Mary + Junta
Cine Theatro Brasil
De 17 a 19 de setembro
Quinta, sexta e sábado
de 11 às 20 horas
Entrada pela Rua Carijós, 258
Praça Sete, quarteirão fechado
**************
Quarteirão das Artes 2026
De 17 a 19 de setembro
Das 9h às 22h
Rua dos Carijós, trecho ao lado do Cine Theatro Brasil
Terraço Brasil, no 7º andar do Cine Theatro Brasil
CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais e espaços culturais do entorno
Endereço da CâmeraSete: Avenida Afonso Pena, 737, Centro, Belo Horizonte
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Entrada: gratuita