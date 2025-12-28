Assine
Brilho na moda

Seja na pele iluminada ou nos tons metálicos, o brilho é presença garantida em propostas de maquiagem para este fim de ano

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
28/12/2025 02:00

Ana márcia Massaud da L’Aceza
Ana márcia Massaud da L’Aceza crédito: Divulgação

Por vezes, quando pensamos em uma produção para uma festa, e, em especial para festas do fim de ano, muito nos atentamos às roupas, sapatos, bolsas e acessórios e sequer pensamos na maquiagem e, por isso mesmo, em muitas produções ela não varia. No fim de 2025, convidamos as leitoras a saírem da “zona de conforto” e apostar em tendências na pele também.

Pele iluminada

Já há alguns anos, a pele iluminada é desejada pelas mulheres. Especialmente no verão, entretanto, ela deve ser construída com cuidado, para que o resultado seja uma maquiagem equilibrada e duradoura, sem aspectos de oleosidade.

O skincare, ou a preparação de pele, é essencial nesse resultado. Hidratantes e séruns à base de água podem ser aliados em dias de temperatura elevada ou, para pessoas com pele oleosa. É claro que, em qualquer momento e em especial durante o verão, quando tantas pessoas curtem a praia, os protetores solares são muito indicados. As versões com cor é possível usar como bases mais leves, ótimas para trazer esse efeito mais natural para uma produção.

Por falar nas bases, aquelas mais fluidas continuam em alta. Depois delas, contorno e blush em bastão (em creme) são sugeridos para o visual “glow”. Vale destacar que o processo de “selar” a pele com algum pó, seja ele compacto ou solto, é importante para a durabilidade da maquiagem e para evitar acúmulo de produto em linhas de expressão.


Referência belo-horizontina


Quando o assunto é pele iluminada, a marca L’Aceza Beauty, de Belo Horizonte, é referência. Sua fundadora, Ana Márcia Massaud, afirmou em entrevista publicada nas redes sociais da marca que o próprio nome tem relação com a proposta de um visual “glow”. “L’Aceza significa ‘luz acesa’, é uma marca de glow que é mais do que maquiagem, é uma atitude de brilhar, que é uma escolha que ninguém pode fazer pela gente”.

Dentre os itens da marca, destacamos o stick multifuncional, que está disponível em diversos tons e funciona como blush, sombra, iluminador, batom e até mesmo contorno.

Outro destaque é a bruma iluminadora Hyalufix, um spray iluminador para o corpo, afinal, não podemos esquecer de tantas outras partes como o colo e o pescoço nas produções.

Produtos Catharina Hill
Produtos Catharina Hill Divulgação


Coleção especial


Referência em maquiagem a nível internacional, a Guerlain lançou uma coleção especial para as festas de fim de ano. A marca apresentou uma linha inspirada nos origamis, com tons de branco, dourado e prateado.

Um exemplo é o batom vermelho “Rouge G”, considerado um clássico da marca, que ganhou uma embalagem dourada com texturas que imitam dobras de papel.

Perfumes e até produtos da linha de tratamento da marca francesa também foram remodelados e lançados em versões especiais para a época comemorativa.

Um produto ideal para quem busca uma pele iluminada é o “météorites midnight glow”, ou “pérolas reveladoras de luz”, produto em forma de pérolas coloridas que, ao mesmo tempo, ilumina e matifica a pele, trazendo equilíbrio e durabilidade.


Marrom

A força do marrom extrapola o setor do vestuário, e chega também ao universo da beleza. Sombras, blushes e batons em tons de marrom são uma tendência forte que deve aparecer no fim do ano. Catharine Hill é uma das marcas brasileiras que investe em produtos desse tipo nas bochechas, como acontece com o blush terracota.

Nos olhos, essa tendência aparece em tons opacos e cintilantes. Para as festas do fim de ano, para trazer um toque de iluminação, o uso de sombras cintilantes pode ser uma ótima opção. O que a Catherine Hill, por meio de seu blog, sugere, é que quando optar por uma maquiagem mais forte e marcante nos olhos, os lábios carreguem apenas um gloss ou brilho labial suave.

*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa

ano festa maquiagem mulheres pele

