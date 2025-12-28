Brilho na moda

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Por vezes, quando pensamos em uma produção para uma festa, e, em especial para festas do fim de ano, muito nos atentamos às roupas, sapatos, bolsas e acessórios e sequer pensamos na maquiagem e, por isso mesmo, em muitas produções ela não varia. No fim de 2025, convidamos as leitoras a saírem da “zona de conforto” e apostar em tendências na pele também.



Pele iluminada

Já há alguns anos, a pele iluminada é desejada pelas mulheres. Especialmente no verão, entretanto, ela deve ser construída com cuidado, para que o resultado seja uma maquiagem equilibrada e duradoura, sem aspectos de oleosidade.

O skincare, ou a preparação de pele, é essencial nesse resultado. Hidratantes e séruns à base de água podem ser aliados em dias de temperatura elevada ou, para pessoas com pele oleosa. É claro que, em qualquer momento e em especial durante o verão, quando tantas pessoas curtem a praia, os protetores solares são muito indicados. As versões com cor é possível usar como bases mais leves, ótimas para trazer esse efeito mais natural para uma produção.

Por falar nas bases, aquelas mais fluidas continuam em alta. Depois delas, contorno e blush em bastão (em creme) são sugeridos para o visual “glow”. Vale destacar que o processo de “selar” a pele com algum pó, seja ele compacto ou solto, é importante para a durabilidade da maquiagem e para evitar acúmulo de produto em linhas de expressão.



Referência belo-horizontina



Quando o assunto é pele iluminada, a marca L’Aceza Beauty, de Belo Horizonte, é referência. Sua fundadora, Ana Márcia Massaud, afirmou em entrevista publicada nas redes sociais da marca que o próprio nome tem relação com a proposta de um visual “glow”. “L’Aceza significa ‘luz acesa’, é uma marca de glow que é mais do que maquiagem, é uma atitude de brilhar, que é uma escolha que ninguém pode fazer pela gente”.

Dentre os itens da marca, destacamos o stick multifuncional, que está disponível em diversos tons e funciona como blush, sombra, iluminador, batom e até mesmo contorno.

Outro destaque é a bruma iluminadora Hyalufix, um spray iluminador para o corpo, afinal, não podemos esquecer de tantas outras partes como o colo e o pescoço nas produções.

Produtos Catharina Hill Divulgação



Coleção especial



Referência em maquiagem a nível internacional, a Guerlain lançou uma coleção especial para as festas de fim de ano. A marca apresentou uma linha inspirada nos origamis, com tons de branco, dourado e prateado.

Um exemplo é o batom vermelho “Rouge G”, considerado um clássico da marca, que ganhou uma embalagem dourada com texturas que imitam dobras de papel.

Perfumes e até produtos da linha de tratamento da marca francesa também foram remodelados e lançados em versões especiais para a época comemorativa.

Um produto ideal para quem busca uma pele iluminada é o “météorites midnight glow”, ou “pérolas reveladoras de luz”, produto em forma de pérolas coloridas que, ao mesmo tempo, ilumina e matifica a pele, trazendo equilíbrio e durabilidade.



Marrom

A força do marrom extrapola o setor do vestuário, e chega também ao universo da beleza. Sombras, blushes e batons em tons de marrom são uma tendência forte que deve aparecer no fim do ano. Catharine Hill é uma das marcas brasileiras que investe em produtos desse tipo nas bochechas, como acontece com o blush terracota.

Nos olhos, essa tendência aparece em tons opacos e cintilantes. Para as festas do fim de ano, para trazer um toque de iluminação, o uso de sombras cintilantes pode ser uma ótima opção. O que a Catherine Hill, por meio de seu blog, sugere, é que quando optar por uma maquiagem mais forte e marcante nos olhos, os lábios carreguem apenas um gloss ou brilho labial suave.

