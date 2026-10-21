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Pierre Cosméticos lança skincare focado em pele madura em foco; veja o que vale a pena

Linha Radicaline da marca brasileira foi desenvolvida para peles 45+ e combina antioxidantes, hidratantes e ativos voltados para manchas e sinais do tempo

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/10/2026 08:00

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Pierre Cosméticos lança skincare focado em pele madura em foco; veja o que vale a pena
Lnha de skincare Radicaline da Pierre Cosméticos, desenvolvida para peles maduras crédito: Divulgação / Pierre Cosméticos

Cuidar da pele madura envolve mais do que acrescentar produtos à rotina. Conforme os anos passam, a pele tende a ficar mais fina, seca e suscetível à perda de água, o que torna a escolha de sabonete, tônico, sérum e hidratante especialmente importante. É nesse público que a Pierre Cosméticos concentra a Radicaline, linha de skincare desenvolvida para atender principalmente pessoas a partir dos 45 anos.

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A marca, antiga Pierre Alexander, nasceu em Porto Alegre (RS), em 1981, e soma mais de quatro décadas de atuação no mercado brasileiro. Em 2024, passou a adotar oficialmente o nome Pierre, aproximando a identidade da forma como já era chamada pelos consumidores. 

A Radicaline foi desenvolvida depois de três anos de pesquisas e testes dermatológicos e tem como proposta combater os efeitos dos radicais livres e os sinais associados ao envelhecimento, além de ajudar na recuperação dos danos provocados por fatores como exposição solar e poluição.

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A coleção é apresentada pela empresa como um tratamento completo, em que as etapas se complementam do dia à noite. Entre os produtos estão sabonete facial, loção tônica, sérum facial para o dia, creme facial e sérum noturno com resveratrol.

O Estado de Minas recebeu e testou os produtos para avaliar não apenas os ativos anunciados pela marca, mas também textura, cheiro, absorção, acabamento e a experiência de usar a rotina completa.

Sabonete Facial 

A primeira etapa da rotina é o sabonete facial. A proposta é realizar uma limpeza suave e preparar a pele para os produtos que vêm depois.

Frasco branco de sabonete facial Radicaline Pierre com detalhes dourados e 120ml
O sabonete facial Radicaline, da Pierre, inicia a rotina de cuidados para a peleDivulgação

Na prática, o produto tem cheiro discreto e refrescante, o que proporciona uma experiência sensorial agradável durante a lavagem. Não é um sabonete que produz muita espuma, mas rende bem: uma pequena quantidade é suficiente para espalhar pelo rosto inteiro.

A sensação de limpeza é bastante evidente, podendo vir acompanhada de um certo repuxamento da pele.

A fórmula ajuda a explicar essa impressão. O principal agente de limpeza é o Sodium Laureth Sulfate (SLES), acompanhado por Disodium Laureth Sulfosuccinate e Cocamidopropyl Betaine. Há também Hydroxyethyl Urea, um umectante que ajuda a preservar água, e extrato de chá verde.

Em um produto de enxágue, porém, os ativos permanecem pouco tempo em contato com a pele. Já os agentes de limpeza têm papel central na experiência final.

Para uma pele jovem e muito oleosa, a sensação de limpeza pode ser bem-vinda. Para o público ao qual a Radicaline se destina, entretanto, o resultado merece mais atenção. Uma pele madura tende a apresentar maior ressecamento e menor capacidade de retenção de água, e uma limpeza que deixa sensação de repuxamento pode ser desconfortável, principalmente com o uso contínuo.

Isso não significa que o produto necessariamente provocará irritação em todas as peles 45+. A tolerância varia bastante. Mas, para quem já sente ressecamento, sensibilidade ou descamação, vale observar a resposta da pele e considerar limpadores mais suaves.

Vale a pena?

O bom rendimento e o cheiro agradável contam a favor. Por outro lado, R$ 99,90 por 120 ml é um valor alto para um sabonete cuja experiência de limpeza pode deixar a pele repuxada. Para quem tem pele madura, seca ou sensível, esse é um dos itens da linha que mais precisa de cuidado.

Existem alguns produtos no mercado que oferecem limpeza sem ressecamento por um preço mais em conta. É o caso do Principia GL-01 (R$ 54 com 350g), Gel de Limpeza CeraVe (R$ 49,99 com 60g), e o Gel de Limpeza Micelar Bioderma (R$ 55 com 100 ml). 

Loção Tônica

É um produto bastante aquoso, fácil de espalhar e com o mesmo cheiro de chá verde percebido no sabonete. O destaque durante o uso é a sensação refrescante. Em dias quentes, é provavelmente um dos momentos mais agradáveis da rotina: a loção deixa uma impressão imediata de frescor e leveza.

Frasco branco de loção tônica Radicaline Pierre, com detalhes dourados e a indicação 120ml
Loção tônica da linha Radicaline, da PierreDivulgação

Só que o sensorial não conta toda a história.

A fórmula traz álcool etílico em posição bastante alta na lista de ingredientes e também mentol. São justamente os componentes que ajudam a explicar a sensação refrescante e de secagem rápida, mas também são os que merecem atenção em uma linha direcionada a peles maduras.

A composição ainda conta com aloe vera, camomila, chá verde, Hydroxyethyl Urea e Propylene Glycol. Ou seja, existem ingredientes com propriedades hidratantes e calmantes, mas eles convivem com uma base que pode ser mais agressiva para determinadas peles.

Em uma pele oleosa e resistente, a sensação de frescor pode ser bastante agradável. O problema é transformar essa sensação em sinônimo de tratamento. O fato de um tônico deixar o rosto momentaneamente mais seco não significa necessariamente que ele esteja controlando a oleosidade de maneira sustentável.

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Para quem tem pele normal a oleosa, a tolerância também deve ser observada. Se houver ardência, repuxamento ou aumento de sensibilidade, o uso frequente pode não ser a melhor escolha.

Vale a pena?

O tônico custa R$ 94,90 por 120 ml. É um produto que entrega uma experiência refrescante muito boa, especialmente no calor, mas não é uma fórmula ideal pensando exclusivamente em uma rotina de cuidados para pele 45+. A presença de álcool e mentol pesa contra a proposta de uma rotina focada em conforto e preservação da barreira cutânea.

Entre as opções no mercado, estão Tônico Collagen Tensor da Adcos (R$ 199 com 200ml), e o Tõnico Tensor para Pele Madura da Hidrabene (R$ 38 com 100ml). 

Sérum Facial 

Entre os produtos da rotina diurna, o sérum é o que apresenta uma combinação mais interessante de ativos de tratamento.

Mãos seguram um frasco branco de sérum Radicaline Pierre com conta-gotas em destaque.
Sérum facial da linha Radicaline da Pierre Divulgação

A fórmula reúne niacinamida, ácido tranexâmico, ácido ferúlico e ácido hialurônico, ingredientes associados a diferentes frentes do cuidado da pele. O ácido tranexâmico é utilizado em produtos voltados à uniformização do tom e ao cuidado com manchas; a niacinamida atua em múltiplos aspectos, incluindo barreira cutânea e aparência da oleosidade; e o ácido ferúlico tem ação antioxidante.

No teste, o sérum apresentou uma textura um pouco mais oleosa que a do tônico, mas ainda leve o suficiente para não se tornar desconfortável. A absorção acontece em pouco tempo e deixa a pele com aparência viçosa e hidratada.

É justamente nesse ponto que o produto se diferencia dos dois primeiros passos. Em vez da sensação de pele excessivamente limpa ou seca, o sérum devolve conforto depois da lavagem.

Com o uso contínuo, também foi possível perceber uma melhora na sensação de firmeza da pele. É importante, porém, separar a experiência cosmética de uma promessa de transformação: resultados de longo prazo variam conforme concentração dos ativos, frequência de uso, características individuais e conjunto da rotina.

A fórmula também contém álcool etílico e fragrância. Por isso, mesmo com um conjunto interessante de ativos, pessoas com pele muito seca, sensível ou reativa devem observar a tolerância.

Por ser um produto destinado ao uso diurno e ter ação voltada para manchas e uniformização, ele também não substitui o protetor solar. Na prática, a rotina precisa terminar com fotoproteção adequada.

Vale a pena?

É um dos produtos mais interessantes da linha pela combinação de ativos. O sérum tem boa textura, deixa a pele viçosa e hidratada e se encaixa bem antes do hidratante e do protetor solar.

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O ponto de atenção é o preço: R$ 134,90 por 30 ml. Nessa faixa, já existe uma oferta ampla de séruns nacionais voltados para manchas e antioxidantes, inclusive fórmulas sem álcool e sem fragrância. Para peles sensíveis, essas características podem pesar na decisão.

Algumas opções disponíveis no mercado são Mix-01 Sérum Principia (R$ 74 com 30ml), Sérum de Alta Potência Ácido Mandélico + Tranexâmico 5% Botik, de O Boticário (R$ 209 com 30ml).

Sérum Facial Resveratrol

Se o sérum diurno se destaca pela combinação de ativos, o Sérum Facial Resveratrol Radicaline, de 30 g, chama atenção primeiro pelo visual.

Mulher segura frasco de sérum Radicaline com esferas douradas sobre o olho, fazendo bico
O Sérum Facial Resveratrol, da linha Radicaline, busca oferecer luminosidade e um efeito de pele bonita imediatamenteDivulgação

O produto tem textura gelatinosa, partículas de brilho e é o que apresenta o cheiro mais discreto entre os itens testados. Também é refrescante durante a aplicação, seca mais rapidamente e deixa a pele imediatamente viçosa e iluminada.

É um daqueles produtos em que o resultado no espelho faz parte importante da experiência. A pele fica bonita logo depois da aplicação, com um brilho que dá aparência de maior luminosidade e um toque de firmeza.

Parte desse efeito é explicada pela própria composição. A fórmula utiliza fluorflogopita sintética, óxido de estanho e pigmentos que refletem a luz, enquanto o alginato de sódio e o álcool polivinílico ajudam a formar um filme sobre a pele. O ácido hialurônico contribui para a hidratação superficial, enquanto o resveratrol entra como ativo antioxidante.

O resultado é interessante justamente porque combina tratamento e efeito cosmético imediato. Não é apenas a promessa de um produto anti-idade: existe uma mudança perceptível no aspecto da pele assim que ele é aplicado.

Vale a pena?

O rendimento, porém, é menor que o dos outros produtos testados. E o preço é o mais alto da coleção: R$ 234,90 por 30 g.

Aqui aparece a principal discussão sobre custo-benefício. O produto tem ingredientes interessantes, principalmente resveratrol e ácido hialurônico, mas boa parte da experiência visual vem dos componentes responsáveis pelo brilho e pela formação do filme.

Para quem gosta de skincare com efeito sensorial e visual, esse pode ser justamente o item mais prazeroso da rotina. O ponto é que o preço o coloca em uma categoria de investimento alto, e existem séruns antioxidantes mais simples e concentrados por valores menores.

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Se a prioridade é experiência, luminosidade e aquele efeito de pele bonita imediatamente, o produto entrega. Ele é refrescante, seca rápido e deixa um acabamento que chama atenção.

Se a prioridade for exclusivamente encontrar a maior concentração possível de ativos anti-idade pelo menor preço, a conta fica menos favorável. Uma boa opção é o Sérum Antissinais Retinol Puro 0,3%, da Sallve (R$ 79,90 com 30g)

Creme Facial 

O último produto da rotina é o Creme Facial Radicaline, indicado pela Pierre para manhã e noite, no rosto, pescoço e colo. A textura é mais próxima de uma pomada do que de um hidratante facial leve. Na aplicação, ele demora mais para ser absorvido e deixa uma sensação mais pesada, especialmente quando usado em dias quentes.

Frasco de creme facial Radicaline Pierre, branco e transparente, com 30g
Creme Facial RadicalineDivulgação

Essa característica pode funcionar melhor para quem gosta de hidratantes mais encorpados ou tem pele seca. Para quem procura uma rotina leve no verão, entretanto, o sensorial pode incomodar.

A composição reúne ingredientes interessantes para hidratação e emoliência, como manteiga de karité, óleo de girassol, triglicérides caprílico/cáprico, Saccharide Isomerate, hialuronato de sódio e vitamina E.

Ao mesmo tempo, aparece álcool etílico em posição bastante alta na lista, além de perfume e diversos componentes aromáticos potencialmente sensibilizantes. Isso cria um contraste entre a proposta de hidratação e a composição.

Não significa que a presença do álcool torne automaticamente o creme inadequado para qualquer pessoa. A fórmula precisa ser analisada como um todo, e a tolerância individual é determinante. Mas, para uma linha voltada principalmente à pele madura, seria desejável que um hidratante de uso diário priorizasse ainda mais conforto e preservação da barreira.

No teste, o principal incômodo foi justamente sensorial: a textura demora a desaparecer e fica especialmente desconfortável no calor.

Vale a pena?

O creme tem 30g e custa R$ 149. É um creme para quem prefere uma textura rica e não se incomoda com uma absorção mais lenta. Para quem vive em regiões quentes ou busca um hidratante facial leve para usar durante o dia, não é o produto mais fácil de encaixar na rotina de skincare.

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Além disso, o custo benefício não é o melhor do mercado. Na mesma faixa de preço há produtos mais fáceis de encaixar na rotina de skincare. É o caso do Creme Firmador Anti Aging Peptide Cream, da Creamy (R$184 com 30g).

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