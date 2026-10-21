Pierre Cosméticos lança skincare focado em pele madura em foco; veja o que vale a pena

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cuidar da pele madura envolve mais do que acrescentar produtos à rotina. Conforme os anos passam, a pele tende a ficar mais fina, seca e suscetível à perda de água, o que torna a escolha de sabonete, tônico, sérum e hidratante especialmente importante. É nesse público que a Pierre Cosméticos concentra a Radicaline, linha de skincare desenvolvida para atender principalmente pessoas a partir dos 45 anos.

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A marca, antiga Pierre Alexander, nasceu em Porto Alegre (RS), em 1981, e soma mais de quatro décadas de atuação no mercado brasileiro. Em 2024, passou a adotar oficialmente o nome Pierre, aproximando a identidade da forma como já era chamada pelos consumidores.

A Radicaline foi desenvolvida depois de três anos de pesquisas e testes dermatológicos e tem como proposta combater os efeitos dos radicais livres e os sinais associados ao envelhecimento, além de ajudar na recuperação dos danos provocados por fatores como exposição solar e poluição.

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A coleção é apresentada pela empresa como um tratamento completo, em que as etapas se complementam do dia à noite. Entre os produtos estão sabonete facial, loção tônica, sérum facial para o dia, creme facial e sérum noturno com resveratrol.

O Estado de Minas recebeu e testou os produtos para avaliar não apenas os ativos anunciados pela marca, mas também textura, cheiro, absorção, acabamento e a experiência de usar a rotina completa.

Sabonete Facial

A primeira etapa da rotina é o sabonete facial. A proposta é realizar uma limpeza suave e preparar a pele para os produtos que vêm depois.

O sabonete facial Radicaline, da Pierre, inicia a rotina de cuidados para a peleDivulgação

Na prática, o produto tem cheiro discreto e refrescante, o que proporciona uma experiência sensorial agradável durante a lavagem. Não é um sabonete que produz muita espuma, mas rende bem: uma pequena quantidade é suficiente para espalhar pelo rosto inteiro.

A sensação de limpeza é bastante evidente, podendo vir acompanhada de um certo repuxamento da pele.

A fórmula ajuda a explicar essa impressão. O principal agente de limpeza é o Sodium Laureth Sulfate (SLES), acompanhado por Disodium Laureth Sulfosuccinate e Cocamidopropyl Betaine. Há também Hydroxyethyl Urea, um umectante que ajuda a preservar água, e extrato de chá verde.

Em um produto de enxágue, porém, os ativos permanecem pouco tempo em contato com a pele. Já os agentes de limpeza têm papel central na experiência final.

Para uma pele jovem e muito oleosa, a sensação de limpeza pode ser bem-vinda. Para o público ao qual a Radicaline se destina, entretanto, o resultado merece mais atenção. Uma pele madura tende a apresentar maior ressecamento e menor capacidade de retenção de água, e uma limpeza que deixa sensação de repuxamento pode ser desconfortável, principalmente com o uso contínuo.

Isso não significa que o produto necessariamente provocará irritação em todas as peles 45+. A tolerância varia bastante. Mas, para quem já sente ressecamento, sensibilidade ou descamação, vale observar a resposta da pele e considerar limpadores mais suaves.

Vale a pena?

O bom rendimento e o cheiro agradável contam a favor. Por outro lado, R$ 99,90 por 120 ml é um valor alto para um sabonete cuja experiência de limpeza pode deixar a pele repuxada. Para quem tem pele madura, seca ou sensível, esse é um dos itens da linha que mais precisa de cuidado.

Existem alguns produtos no mercado que oferecem limpeza sem ressecamento por um preço mais em conta. É o caso do Principia GL-01 (R$ 54 com 350g), Gel de Limpeza CeraVe (R$ 49,99 com 60g), e o Gel de Limpeza Micelar Bioderma (R$ 55 com 100 ml).

Loção Tônica

É um produto bastante aquoso, fácil de espalhar e com o mesmo cheiro de chá verde percebido no sabonete. O destaque durante o uso é a sensação refrescante. Em dias quentes, é provavelmente um dos momentos mais agradáveis da rotina: a loção deixa uma impressão imediata de frescor e leveza.

Loção tônica da linha Radicaline, da PierreDivulgação

Só que o sensorial não conta toda a história.

A fórmula traz álcool etílico em posição bastante alta na lista de ingredientes e também mentol. São justamente os componentes que ajudam a explicar a sensação refrescante e de secagem rápida, mas também são os que merecem atenção em uma linha direcionada a peles maduras.

A composição ainda conta com aloe vera, camomila, chá verde, Hydroxyethyl Urea e Propylene Glycol. Ou seja, existem ingredientes com propriedades hidratantes e calmantes, mas eles convivem com uma base que pode ser mais agressiva para determinadas peles.

Em uma pele oleosa e resistente, a sensação de frescor pode ser bastante agradável. O problema é transformar essa sensação em sinônimo de tratamento. O fato de um tônico deixar o rosto momentaneamente mais seco não significa necessariamente que ele esteja controlando a oleosidade de maneira sustentável.

Para quem tem pele normal a oleosa, a tolerância também deve ser observada. Se houver ardência, repuxamento ou aumento de sensibilidade, o uso frequente pode não ser a melhor escolha.

Vale a pena?

O tônico custa R$ 94,90 por 120 ml. É um produto que entrega uma experiência refrescante muito boa, especialmente no calor, mas não é uma fórmula ideal pensando exclusivamente em uma rotina de cuidados para pele 45+. A presença de álcool e mentol pesa contra a proposta de uma rotina focada em conforto e preservação da barreira cutânea.

Entre as opções no mercado, estão Tônico Collagen Tensor da Adcos (R$ 199 com 200ml), e o Tõnico Tensor para Pele Madura da Hidrabene (R$ 38 com 100ml).

Sérum Facial

Entre os produtos da rotina diurna, o sérum é o que apresenta uma combinação mais interessante de ativos de tratamento.

Sérum facial da linha Radicaline da Pierre Divulgação

A fórmula reúne niacinamida, ácido tranexâmico, ácido ferúlico e ácido hialurônico, ingredientes associados a diferentes frentes do cuidado da pele. O ácido tranexâmico é utilizado em produtos voltados à uniformização do tom e ao cuidado com manchas; a niacinamida atua em múltiplos aspectos, incluindo barreira cutânea e aparência da oleosidade; e o ácido ferúlico tem ação antioxidante.

No teste, o sérum apresentou uma textura um pouco mais oleosa que a do tônico, mas ainda leve o suficiente para não se tornar desconfortável. A absorção acontece em pouco tempo e deixa a pele com aparência viçosa e hidratada.

É justamente nesse ponto que o produto se diferencia dos dois primeiros passos. Em vez da sensação de pele excessivamente limpa ou seca, o sérum devolve conforto depois da lavagem.

Com o uso contínuo, também foi possível perceber uma melhora na sensação de firmeza da pele. É importante, porém, separar a experiência cosmética de uma promessa de transformação: resultados de longo prazo variam conforme concentração dos ativos, frequência de uso, características individuais e conjunto da rotina.

A fórmula também contém álcool etílico e fragrância. Por isso, mesmo com um conjunto interessante de ativos, pessoas com pele muito seca, sensível ou reativa devem observar a tolerância.

Por ser um produto destinado ao uso diurno e ter ação voltada para manchas e uniformização, ele também não substitui o protetor solar. Na prática, a rotina precisa terminar com fotoproteção adequada.

Vale a pena?

É um dos produtos mais interessantes da linha pela combinação de ativos. O sérum tem boa textura, deixa a pele viçosa e hidratada e se encaixa bem antes do hidratante e do protetor solar.

O ponto de atenção é o preço: R$ 134,90 por 30 ml. Nessa faixa, já existe uma oferta ampla de séruns nacionais voltados para manchas e antioxidantes, inclusive fórmulas sem álcool e sem fragrância. Para peles sensíveis, essas características podem pesar na decisão.

Algumas opções disponíveis no mercado são Mix-01 Sérum Principia (R$ 74 com 30ml), Sérum de Alta Potência Ácido Mandélico + Tranexâmico 5% Botik, de O Boticário (R$ 209 com 30ml).

Sérum Facial Resveratrol

Se o sérum diurno se destaca pela combinação de ativos, o Sérum Facial Resveratrol Radicaline, de 30 g, chama atenção primeiro pelo visual.

O Sérum Facial Resveratrol, da linha Radicaline, busca oferecer luminosidade e um efeito de pele bonita imediatamenteDivulgação

O produto tem textura gelatinosa, partículas de brilho e é o que apresenta o cheiro mais discreto entre os itens testados. Também é refrescante durante a aplicação, seca mais rapidamente e deixa a pele imediatamente viçosa e iluminada.

É um daqueles produtos em que o resultado no espelho faz parte importante da experiência. A pele fica bonita logo depois da aplicação, com um brilho que dá aparência de maior luminosidade e um toque de firmeza.

Parte desse efeito é explicada pela própria composição. A fórmula utiliza fluorflogopita sintética, óxido de estanho e pigmentos que refletem a luz, enquanto o alginato de sódio e o álcool polivinílico ajudam a formar um filme sobre a pele. O ácido hialurônico contribui para a hidratação superficial, enquanto o resveratrol entra como ativo antioxidante.

O resultado é interessante justamente porque combina tratamento e efeito cosmético imediato. Não é apenas a promessa de um produto anti-idade: existe uma mudança perceptível no aspecto da pele assim que ele é aplicado.

Vale a pena?

O rendimento, porém, é menor que o dos outros produtos testados. E o preço é o mais alto da coleção: R$ 234,90 por 30 g.

Aqui aparece a principal discussão sobre custo-benefício. O produto tem ingredientes interessantes, principalmente resveratrol e ácido hialurônico, mas boa parte da experiência visual vem dos componentes responsáveis pelo brilho e pela formação do filme.

Para quem gosta de skincare com efeito sensorial e visual, esse pode ser justamente o item mais prazeroso da rotina. O ponto é que o preço o coloca em uma categoria de investimento alto, e existem séruns antioxidantes mais simples e concentrados por valores menores.

Se a prioridade é experiência, luminosidade e aquele efeito de pele bonita imediatamente, o produto entrega. Ele é refrescante, seca rápido e deixa um acabamento que chama atenção.

Se a prioridade for exclusivamente encontrar a maior concentração possível de ativos anti-idade pelo menor preço, a conta fica menos favorável. Uma boa opção é o Sérum Antissinais Retinol Puro 0,3%, da Sallve (R$ 79,90 com 30g)

Creme Facial

O último produto da rotina é o Creme Facial Radicaline, indicado pela Pierre para manhã e noite, no rosto, pescoço e colo. A textura é mais próxima de uma pomada do que de um hidratante facial leve. Na aplicação, ele demora mais para ser absorvido e deixa uma sensação mais pesada, especialmente quando usado em dias quentes.

Creme Facial RadicalineDivulgação

Essa característica pode funcionar melhor para quem gosta de hidratantes mais encorpados ou tem pele seca. Para quem procura uma rotina leve no verão, entretanto, o sensorial pode incomodar.

A composição reúne ingredientes interessantes para hidratação e emoliência, como manteiga de karité, óleo de girassol, triglicérides caprílico/cáprico, Saccharide Isomerate, hialuronato de sódio e vitamina E.

Ao mesmo tempo, aparece álcool etílico em posição bastante alta na lista, além de perfume e diversos componentes aromáticos potencialmente sensibilizantes. Isso cria um contraste entre a proposta de hidratação e a composição.

Não significa que a presença do álcool torne automaticamente o creme inadequado para qualquer pessoa. A fórmula precisa ser analisada como um todo, e a tolerância individual é determinante. Mas, para uma linha voltada principalmente à pele madura, seria desejável que um hidratante de uso diário priorizasse ainda mais conforto e preservação da barreira.

No teste, o principal incômodo foi justamente sensorial: a textura demora a desaparecer e fica especialmente desconfortável no calor.

Vale a pena?

O creme tem 30g e custa R$ 149. É um creme para quem prefere uma textura rica e não se incomoda com uma absorção mais lenta. Para quem vive em regiões quentes ou busca um hidratante facial leve para usar durante o dia, não é o produto mais fácil de encaixar na rotina de skincare.

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Além disso, o custo benefício não é o melhor do mercado. Na mesma faixa de preço há produtos mais fáceis de encaixar na rotina de skincare. É o caso do Creme Firmador Anti Aging Peptide Cream, da Creamy (R$184 com 30g).