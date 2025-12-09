O que procurar no rótulo do sabonete facial: 5 ativos que fazem a diferença

Na hora de escolher um sabonete facial, muitas pessoas acabam se guiando apenas pelas promessas da embalagem. No entanto, o que realmente garante a eficácia de um produto de limpeza está nos ingredientes que compõem sua fórmula. Entender os ativos presentes no rótulo é fundamental para identificar qual opção atende melhor às necessidades de cada tipo de pele. Mais do que limpar, o higienizador certo pode ajudar a controlar a oleosidade, hidratar, acalmar irritações e até prevenir a acne

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, é recomendável usar um sabonete adequado para cada tipo de pele. Para peles oleosas a mistas, o ideal é optar por sabonetes à base de ingredientes adstringentes que favorecem a remoção das impurezas e a desobstrução dos poros. No caso das peles secas e normais, o ideal são os sabonetes com pH neutro e complementação do processo com loção ou creme de limpeza.

Para aprofundar o tema, a dermatologista Katia Volpe reforça que conhecer os ativos é o primeiro passo para adotar uma rotina de cuidados mais eficaz e personalizada. “Ao observar o rótulo, conseguimos identificar se o sabonete foi formulado para atender às necessidades da pele, garantindo uma limpeza eficaz e preparando o rosto para receber os demais cuidados da rotina de skincare, o que faz toda a diferença no resultado final”, afirma.

1. Niacinamida

A niacinamida é um ativo multifuncional que vem ganhando espaço nas fórmulas de sabonetes faciais. Ao regular a produção de sebo, contribui para o equilíbrio de peles oleosas, sem provocar o ressecamento típico de limpadores mais agressivos. Além disso, tem ação anti-inflamatória, ajudando a acalmar vermelhidões e irritações.

“A niacinamida funciona como um coringa: equilibra peles oleosas, mas também contribui para uniformizar o tom e melhorar a textura de peles sensíveis e maduras”, explica a dermatologista Katia Volpe. Nos limpadores, a presença da niacinamida auxilia a preservar a barreira cutânea durante a lavagem, mantendo a pele mais resistente contra agentes externos. Outro benefício é a uniformização, já que o ativo também atua na redução de manchas leves ao longo do tempo.

2. Ácido Hialurônico

O ácido hialurônico é um poderoso hidratante que também desempenha um papel importante nos sabonetes faciais. Durante a limpeza, ele ajuda a reter a umidade natural da pele, evitando a sensação de repuxamento que muitas vezes aparece após a lavagem.

“Mesmo na etapa de higienização, o ácido hialurônico ajuda a atrair e reter água na pele, mantendo o viço e a maciez ao longo do dia”, destaca a médica. Ele garante que a pele continue hidratada mesmo depois da remoção de impurezas e excesso de oleosidade, sendo uma excelente opção para peles secas, maduras e sensíveis.

3. Ácido Salicílico

Muito indicado para peles oleosas e acneicas, o ácido salicílico promove uma esfoliação suave, penetrando nos poros para remover o acúmulo de oleosidade e células mortas. Isso ajuda a desobstruir os poros, prevenindo o surgimento de cravos e espinhas.

“É um ativo estratégico no controle da acne, pois promove uma limpeza profunda sem agredir a barreira natural da pele”, explica Dra. Katia. Além de sua ação queratolítica (remove células mortas), também possui efeito anti-inflamatório, reduzindo a vermelhidão típica das lesões acneicas.

4. Aloe Vera

A aloe vera vai além do efeito calmante tradicional. Em limpadores faciais, hidrata suavemente, reduz irritações e protege a pele contra radicais livres. Também auxilia na cicatrização e na recuperação de peles sensibilizadas por fatores externos, como sol ou poluição.

“A aloe vera ajuda a reduzir inflamações e acalmar a pele, mantendo sua hidratação durante a limpeza. É ideal para quem busca um cuidado delicado sem renunciar à eficácia”, afirma Katia Volpe.

5. Pantenol

O pantenol, ou pró-vitamina B5, é reconhecido por sua ação hidratante e regeneradora. Nos limpadores faciais, protege a pele durante a higienização, mantendo a barreira cutânea íntegra e prevenindo ressecamento e irritações.

“Além de hidratar, o pantenol tem efeito reparador, sendo excelente para peles sensíveis ou em recuperação após procedimentos dermatológicos. Ele ajuda a manter a maciez e a elasticidade da pele mesmo na rotina diária de limpeza”, reforça a dermatologista.

Com a escolha certa, é possível garantir uma rotina de limpeza que prepara a pele para receber os demais produtos de skincare, potencializando os resultados e contribuindo para uma pele saudável, equilibrada e protegida ao longo do tempo.