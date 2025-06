Hidradenite Supurativa: a doença que pode ser confundida com acne

Caroços inflamados, feridas recorrentes e dolorosas, especialmente em áreas como axilas, virilha e nádegas, são sinais que muitas pessoas enfrentam no dia a dia e frequentemente acabam ignorando. No entanto, esses sintomas podem indicar uma doença inflamatória crônica chamada hidradenite supurativa (HS)[1].









No Dia Mundial de Conscientização sobre a Hidradenite Supurativa, , médicos reforçam a importância de reconhecer esses sinais aparentemente comuns pois a falta de diagnóstico pode mudar o rumo do tratamento e da qualidade de vida de quem convive com a doença.





“Apesar de tidos como ‘comuns’ os sinais não devem ser ignorados. Quanto antes o paciente identificá-los e procurar um dermatologista, mais cedo é possível controlar os sintomas e evitar complicações que comprometem a qualidade de vida. Os sintomas muitas vezes atrapalham na realização de tarefas comuns do dia a dia e, por isso, precisam ser controlados”, explica Maria Victoria Suarez, Presidente da Sociedade Latinoamericana de Psoríase e imunodermatologia SOLAPSO DI, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Preceptora da Residência de Dermatologia do Hospital do Servidor Público Municipal de SP.





Os sintomas que precisam de atenção





Nódulos dolorosos recorrentes nas axilas, virilha, nádegas, coxas ou abaixo dos seios;

Lesões que aparentar ser cravos e espinhas na região da virilha, glúteos e abdômen;

Feridas que drenam pus, têm mau cheiro e demoram a cicatrizar;

Formação de túneis sob a pele (fístulas);

Cicatrizes em áreas de atrito do corpo;

Dor persistente em lesões repetitivas.

Apesar de sua prevalência, a HS ainda é pouco discutida e muitos pacientes sofrem calados, com vergonha ou receio de buscar ajuda. O estigma e a falta de informação atrasam o acesso ao tratamento adequado. Por isso, dar visibilidade à doença e colocar a experiência dos pacientes no centro da conversa é essencial.





“A doença tem um impacto muito negativo na autoestima e qualidade de vida. Por essa razão é fundamental que estes pacientes se sintam abraçados. Sintomas como ansiedade e depressão são frequentes sendo importante o acompanhamento psicológico. Buscar apoio nas associações de pacientes também pode ajudar a conviver melhor com a doença. Dar visibilidade à hidradenite supurativa é um passo importante para que mais vozes sejam ouvidas e acolhidas”, afirma Maria Victoria.





Mudanças no estilo de vida também fazem parte do tratamento da doença: parar de fumar, praticar atividade física, manter o peso adequado, alimentação balanceada são ações que ajudam a controlar os sintomas. “É importante que os médicos que trabalham na atenção primária e nos prontos socorros fiquem atentos a estes sintomas e encaminhem estes pacientes para o dermatologista para uma avaliação mais profunda e diagnóstico adequado”, complementa a especialista.





Nos últimos anos, a ciência avançou significativamente no cuidado com doenças imunomediadas como a HS. Novas terapias têm ajudado a controlar a inflamação, reduzir lesões e permitir que os pacientes recuperem autonomia e bem-estar.





Neste Dia Mundial da Conscientização sobre a HS, o convite é claro: se você convive com sintomas recorrentes como nódulos e feridas que parecem espinhas, procure um dermatologista. Um diagnóstico correto pode mudar tudo.