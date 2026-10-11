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De bunkers a túneis ocultos: esconderijos e passagens secretas que entraram para a história
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Vaticano: O Passetto di Borgo é uma passagem fortificada de cerca de 800 metros que liga o Vaticano ao Castelo de Santo Ângelo, em Roma. Construída para servir como rota de fuga dos papas, foi utilizada por Alexandre VI em 1494, durante a invasão da Itália pelas tropas do rei francês Carlos VIII. Foto: - Hugo DK wikimedia commons
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A passagem foi construída sobre uma antiga muralha medieval e permitia que os pontífices chegassem à fortaleza sem circular pelas ruas de Roma. Atualmente, o corredor histórico é uma atração turística, com visitas realizadas mediante reserva. Foto: - Hugo DK wikimedia commons
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Grande Pirâmide de Gizé: Construída há cerca de 4.500 anos para servir de túmulo ao faraó Quéops, no Egito, a pirâmide possui corredores, câmaras internas e quatro estreitos canais que partem das chamadas Câmara do Rei e Câmara da Rainha. A função exata desses canais ainda é debatida pelos pesquisadores. Foto: Wikimedia Commons/Nina
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Em 2023, pesquisadores anunciaram a identificação de um corredor oculto de aproximadamente nove metros de comprimento, próximo à entrada original da Grande Pirâmide. A descoberta foi feita com técnicas de escaneamento não invasivas, mas a função desse espaço ainda é desconhecida. Foto: Divulgação/Ministério de Antiguidades do Egito
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Túneis de C? Chi: Localizados no Vietnã, começaram a ser escavados na década de 1940, durante a luta pela independência contra o domínio colonial francês. Inicialmente curtos e construídos à mão, foram ampliados e utilizados como esconderijos e rotas estratégicas durante a Guerra do Vietnã (1955–1975). Foto: Wikimedia Commons/Thomas Schoch
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Durante a Guerra do Vietnã, a rede de túneis foi ampliada e passou a abrigar hospitais improvisados, depósitos de armas, cozinhas e alojamentos. Escavados principalmente com ferramentas manuais, os corredores subterrâneos chegaram a se estender por centenas de quilômetros. Atualmente, parte do complexo está aberta à visitação turística. Foto: - Kevyn Jacobs / Domínio público
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Área 51: Localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, é uma instalação militar de acesso restrito, utilizada para testes de aeronaves e tecnologias de defesa. Cercada de mistérios e teorias conspiratórias, teve sua existência oficialmente reconhecida pela CIA em documentos divulgados em 2013. Foto: - David James Henry wikimedia commons
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O sigilo em torno da Área 51 alimentou teorias sobre a presença de naves alienígenas e pesquisas com seres extraterrestres. No entanto, não existem evidências confiáveis dessas alegações. Documentos oficiais apontam que a instalação foi utilizada no desenvolvimento e nos testes de aeronaves militares secretas. Foto: pixabay Utilização Gratuita
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Casa de Anne Frank: Durante a Segunda Guerra Mundial, Anne Frank e sua família se esconderam da perseguição nazista em um anexo secreto de um prédio comercial em Amsterdã, na Holanda. O imóvel abrigava a empresa de seu pai, Otto Frank, e foi nesse esconderijo que a adolescente escreveu grande parte de seu famoso diário. Foto: - Anne Frank House
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A entrada do esconderijo era disfarçada por uma estante de livros giratória, que ocultava a passagem para o anexo secreto. Atualmente, o prédio abriga o Museu Casa de Anne Frank, onde os visitantes podem conhecer os espaços preservados e objetos que ajudam a contar a história dos moradores. Foto: - Acervo fotográfico Casa de Anne Frank Amsterdã Cris Toala Olivares
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Greenbrier: Localizado em White Sulphur Springs, na Virgínia Ocidental, Estados Unidos, o luxuoso resort esconde um bunker nuclear construído durante a Guerra Fria. Iniciado em 1958 e concluído em 1962, o abrigo subterrâneo foi projetado para proteger membros do Congresso americano em caso de ataque nuclear. Foto: - Reprodução Youtube
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O bunker tinha cerca de 10 mil m² e contava com portas resistentes a explosões, câmaras de descontaminação, geradores de energia, centro médico com salas de cirurgia e dormitórios para mais de 1.100 pessoas. Foto: - Divulgação Greenbrier Resort
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O bunker permaneceu em segredo por cerca de três décadas, até que uma reportagem do jornal americano The Washington Post revelou sua existência, em 1992. Após a divulgação, a instalação foi desativada. Atualmente, o antigo abrigo pode ser conhecido em visitas guiadas oferecidas pelo resort. Foto: - wikimedia commons
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Iron Mountain: Localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a instalação subterrânea ocupa uma antiga mina de calcário, a cerca de 67 metros de profundidade. O espaço foi adaptado para proteger documentos, fotografias e outros materiais históricos, funcionando como um gigantesco arquivo secreto. Foto: - Reprodução Youtube
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Entre os tesouros armazenados no local está o Bettmann Archive, coleção de cerca de 11 milhões de imagens históricas que pertenceu à Corbis, empresa fundada por Bill Gates. O ambiente possui temperatura e umidade controladas para preservar os materiais. Em 2016, a Getty Images assumiu a administração do acervo. Foto: - Reprodução Youtube
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Banco Global de Sementes de Svalbard: Localizado em uma ilha norueguesa no Oceano Ártico, o depósito subterrâneo foi inaugurado em 2008 para preservar sementes de culturas agrícolas de todo o mundo. Conhecido como "Cofre do Juízo Final", funciona como uma reserva de segurança diante de guerras, desastres naturais e mudanças climáticas. Foto: - Divulgação Crop Trust
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O cofre foi construído no interior de uma montanha, com câmaras de armazenamento a mais de 100 metros da entrada. As sementes são mantidas a -18 °C, em condições especiais de conservação. Projetada para resistir a condições extremas, a instalação abriga mais de 1,3 milhão de amostras de sementes de diferentes variedades agrícolas. Foto: Divulgação/Crop Trust
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Castelo de Najac: Localizado no sul da França, o castelo medieval foi reconstruído e ampliado no século XIII, durante o reinado de Luís IX. Concluída por volta de 1253, a fortaleza possui uma passagem escondida nas muralhas, que conecta a torre principal à capela e conta com portas de proteção. Foto: - Alecs wikimedia Commons
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Ao longo de sua história, o castelo também foi utilizado como prisão. Entre os detidos estiveram membros da Ordem dos Templários, perseguidos a partir de 1307 por ordem do rei Filipe IV da França. Atualmente, a fortaleza é uma atração turística conhecida por sua arquitetura medieval e suas estruturas defensivas. Foto: - Divulgação Pref da Cidade de Nnajac
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Pionen: Localizado em Estocolmo, na Suécia, o antigo abrigo nuclear da Guerra Fria foi transformado em um moderno centro de dados em 2008. Instalado sob a colina Vita Bergen, o complexo passou a abrigar servidores da empresa de internet Bahnhof, responsável pela reforma da estrutura subterrânea. Foto: - dominio publico
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Construído sob cerca de 30 metros de rocha sólida, o espaço possui portas blindadas, sistemas avançados de segurança e fontes alternativas de energia. Projetado originalmente para oferecer proteção em caso de ataques, o antigo bunker ganhou ambientes futuristas e se tornou um dos centros de dados mais curiosos do mundo. Foto: - researchgate.net creative commons
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Toca do Lobo: Localizada em uma região florestal da Polônia, a Wolfsschanze foi um dos principais quartéis-generais de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. O complexo militar ocupava uma extensa área e reunia cerca de 200 construções, incluindo bunkers, alojamentos, instalações de apoio e usinas de energia. Foto: - Bundesarchiv
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O local chegou a abrigar aproximadamente 2 mil pessoas e ficou conhecido por ter sido palco de uma tentativa de assassinato de Hitler, em julho de 1944. Após a guerra, parte das estruturas permaneceu em ruínas. Atualmente, a antiga base militar é uma atração turística, com visitas aos bunkers e espaços históricos. Foto: - wikipedia commons
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Túnel de Tijuana: No final de 2013, autoridades descobriram uma passagem subterrânea clandestina que ligava Tijuana, no México, à região de San Diego, nos Estados Unidos. O túnel foi construído para transportar drogas através da fronteira, evitando os postos oficiais de fiscalização. Foto: Divulgação- United States Drug Enforcement Administration
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A passagem tinha um trajeto em zigue-zague e aproximadamente 550 metros de extensão, o equivalente a seis campos de futebol. A estrutura contava com iluminação, ventilação e um sistema de trilhos para transportar cargas, revelando o alto grau de planejamento da construção clandestina. Foto: - United States Drug Enforcement Administration
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