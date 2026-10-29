Corredor mineiro de 82 anos celebra em BH a marca 60 mil km percorridos

Aos 82 anos, o mineiro Afonso Cappai tem motivos de sobra para continuar correndo. Depois de percorrer o equivalente a uma volta e meia ao redor do planeta, ele se prepara para celebrar uma marca impressionante: 60 mil quilômetros acumulados em 47 anos de corrida. A conquista será comemorada em 15 de novembro, com uma corrida e caminhada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, reunindo pessoas que compartilham sua paixão pela atividade física.

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Neste dia, a proposta é reunir corredores, caminhantes, amigos e pessoas que se identificam com a mensagem de Afonso: a atividade física pode fazer parte da vida em qualquer idade. A celebração também pretende chamar a atenção para a importância da constância na prática de exercícios. Afinal, a trajetória de Afonso não foi construída a partir de grandes feitos isolados, mas da soma de pequenos percursos realizados ao longo de décadas.

A história começou em outubro de 1979, quando Afonso encontrou na corrida uma maneira de aliviar o estresse provocado pela rotina intensa de trabalho. O que inicialmente era uma atividade para cuidar da saúde se transformou em um compromisso de vida, marcado pela disciplina, perseverança e pela ideia de incentivar outras pessoas a se movimentarem.

Foi a partir dessa experiência que nasceu o Projeto Linha do Equador Virtual (LEV), uma iniciativa que propõe percorrer, por meio da corrida, os 40.075 quilômetros que correspondem à circunferência da Terra na Linha do Equador.

A primeira volta virtual ao mundo foi concluída em 2018. Mas Afonso decidiu ir além. Sua nova meta é completar duas voltas, totalizando 80.150 quilômetros. A marca de 60 mil quilômetros, que será alcançada no próximo dia 15 de novembro, representa mais uma etapa dessa trajetória.

Ao longo dessas quase cinco décadas, Afonso já correu em todas as capitais brasileiras e em mais de 200 cidades. Enfrentou chuva, frio, calor e terrenos desafiadores. percorridos. Outro fato que chama a atenção em sua trajetória é que, segundo ele, nunca sofreu lesões ou contusões decorrentes da corrida, apesar dos milhares de quilômetros percorridos.

Além dos números, a corrida tornou-se parte da rotina de Afonso e de sua busca por qualidade de vida, bem-estar e um envelhecimento ativo, com disposição e autonomia. Aos 82 anos, ele continua perseguindo sua próxima meta: completar a segunda volta virtual ao mundo, chegando aos 80.150 quilômetros. “Corra, caminhe, vá de bicicleta ou até se arraste, mas vá! O importante é participar,” destaca Afonso.

Serviço



Celebração dos 60 mil quilômetros de Afonso Cappai



Data: 15 de novembro (domingo)



Local: Lagoa da Pampulha



Ponto de encontro: Entrada do Parque Ecológico (antigo Marco Zero) – Avenida Otacílio Negrão de Lima, 6061, Pampulha, Belo Horizonte



Concentração: 6h30



Largada: 7h



Atividade: Corrida e caminhada comemorativas

Afonso Cappai – Projeto Linha do Equador Virtual (LEV)



Site: www.linhadoequador.com.br

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