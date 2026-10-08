Neutralidade difícil de sustentar: ala do MDB fará ato de apoio a Flávio Bolsonaro

O MDB vai seguir o movimento de outros partidos do centro e fazer um gesto concreto de apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno.

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Na convenção do partido, a decisão oficial foi manter a neutralidade da primeira etapa da eleição e liberar suas lideranças.

Mas, nesta semana, diante do favoritismo atribuído ao candidato do PL, o deputado reeleito Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, decidiu soltar a corda e autorizar um ato público da ala da legenda pró-Flávio para anunciar esse alinhamento.

Mais da metade dos diretórios do MDB já está com Flávio.

Tarcísio de Freitas, governador reeleito de São Paulo, teve papel fundamental nessa negociação. Ele é do Republicanos, mas tem como vice Felício Ramuth, que é do MDB, e é aliado do prefeito da capital, Ricardo Nunes, igualmente emedebista.

O Republicanos de Tarcísio já oficializou aliança com o PL, além de Novo, União Brasil, PP e Podemos.

O ato da ala do MDB pró-Flávio será na terça-feira que vem, 13, em São Paulo, no local que funcionou como comitê de campanha de Tarcísio.

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Neste terceiro governo Lula, o MDB chegou a ocupar três ministérios: Planejamento e Orçamento, Transportes e Cidades.