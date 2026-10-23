Desvio de vale-alimentação de R$ 200 mil vira alvo de operação da PCMG

A retenção indevida de cartões de vale-alimentação corporativos causou um rombo financeiro estimado em mais de R$ 200 mil em uma companhia de tecnologia. O esquema atingiu diretamente trabalhadores em situação de vulnerabilidade, como jovens aprendizes e pessoas com deficiência contratadas pela organização.

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O caso resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (22/10), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Policiais civis recolheram aparelhos celulares e documentos corporativos na residência do investigado, localizada no Bairro Jardim das Américas.

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O suspeito, de 49 anos, exercia a função de gestor no departamento de recursos humanos da firma. Nessa posição, ele centralizava o recebimento dos cartões de alimentação emitidos para o quadro funcional. Em vez de repassar os itens aos titulares de direito, o profissional retinha os cartões e utilizava os créditos em proveito próprio.

A fraude ocorria de forma silenciosa porque as vítimas desconheciam o acesso ao benefício. Ao ingressarem na corporação, os colaboradores aprendizes e as pessoas com deficiência não recebiam a informação sobre o direito ao auxílio, o que impedia qualquer tipo de cobrança ou desconfiança imediata sobre os valores não entregues.

Continuidade dos procedimentos investigativos

O procedimento segue sob a responsabilidade dos agentes da 1ª Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. Os policiais analisam os dados contábeis da firma para averiguar se outros colaboradores sofreram prejuízos com a conduta do setor administrativo ao longo do período apurado.

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*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria