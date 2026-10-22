Grande BH: funcionário é suspeito de desviar R$ 200 mil em vale-alimentação
Investigação da Polícia Civil aponta que o responsável pelo RH de uma empresa de tecnologia não repassava os cartões aos beneficiários
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Um homem de 49 anos, responsável pelo setor de Recursos Humanos de uma empresa de tecnologia, é investigado pela suspeita de desviar mais de R$ 200 mil em vales-alimentação destinados aos funcionários. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (22/10), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A ação foi realizada no bairro Jardim das Américas por policiais do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof). Durante as buscas, foram apreendidos celulares e documentos relacionados à empresa.
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De acordo com a Polícia Civil, o investigado é suspeito de receber os cartões de vale-alimentação destinados aos empregados, mas não repassá-los aos beneficiários.
Entre os possíveis prejudicados pelo esquema estão jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PcDs). Ainda segundo as investigações, os trabalhadores não sabiam que tinham direito ao recebimento do benefício.
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As apurações estão a cargo da 1ª Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer os fatos.