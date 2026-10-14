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Chega ao Brasil teste de urina que pode revelar em 10 minutos sinais ligados ao Alzheimer

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Repórter
14/10/2026 14:32

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Chega ao Brasil teste de urina que pode revelar em 10 minutos sinais ligados ao Alzheimer
Chega ao Brasil teste de urina que pode revelar em 10 minutos sinais ligados ao Alzheimer crédito: PulseBrand

Uma amostra de urina e cerca de dez minutos de espera. Uma nova tecnologia disponível no Brasil promete tornar mais simples o rastreamento de alterações associadas à doença de Alzheimer, condição que pode começar a provocar mudanças no organismo muitos anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas.

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Chamado Demência Rapid Test, o exame é disponibilizado no país pela Biocon Diagnósticos e utiliza imunocromatografia para detectar na urina a proteína precursora amiloide (APP) e fragmentos relacionados à beta-amiloide (Aβ), proteínas associadas aos processos biológicos envolvidos na doença de Alzheimer.

O procedimento é simples. A amostra de urina é aplicada no dispositivo e o resultado pode ser visualizado em aproximadamente dez minutos. O produto é destinado ao uso profissional e possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para Giulia Campanha de Freitas Lino, diretora Internacional da Biocon Diagnósticos, tecnologias mais acessíveis podem ajudar a mudar a maneira como a saúde cerebral é acompanhada.

"A ciência avança para um futuro onde monitorar a saúde do cérebro será tão simples quanto medir a pressão arterial", afirmou a executiva ao abordar a chegada da tecnologia.

Alzheimer pode começar anos antes dos sintomas

Um dos desafios da doença de Alzheimer é justamente o período silencioso. Alterações biológicas podem ocorrer no organismo muitos anos antes de problemas de memória e outras manifestações cognitivas se tornarem perceptíveis.

A beta-amiloide está entre as proteínas mais estudadas nesse processo. Seu acúmulo no cérebro é um dos principais marcadores biológicos relacionados à doença.

Segundo Giulia, o Brasil ainda enfrenta o desafio do diagnóstico tardio. "Em grande parte dos casos, o diagnóstico ocorre apenas quando os sintomas já estão instalados", afirma.

A possibilidade de identificar sinais de alerta antes dessa fase abre espaço para uma investigação médica mais precoce e para o acompanhamento da saúde cognitiva.

Tecnologia foi estudada em mais de 5 mil pessoas

Uma das bases científicas da tecnologia é um estudo publicado em 2025 no Journal of Alzheimer's Disease. Os pesquisadores investigaram fragmentos da proteína precursora beta-amiloide presentes na urina e avaliaram populações da China e da Austrália.

O trabalho reuniu mais de 5 mil participantes em diferentes grupos. Os resultados apontaram potencial dos biomarcadores urinários como ferramenta para auxiliar na identificação de comprometimento cognitivo e demência.

Os próprios pesquisadores, porém, ressaltam a necessidade de novos estudos e acompanhamento de longo prazo para ampliar as evidências sobre a utilização desses biomarcadores.

Resultado positivo não significa diagnóstico de Alzheimer

Apesar da facilidade e da rapidez, o teste não substitui a avaliação médica e não deve ser interpretado como diagnóstico definitivo da doença.

Um resultado positivo indica a detecção dos biomarcadores pesquisados e pode sinalizar a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Da mesma forma, um resultado negativo não deve ser considerado isoladamente como garantia de ausência da doença.

O diagnóstico do Alzheimer envolve avaliação médica e cognitiva e, dependendo de cada caso, pode incluir exames laboratoriais, biomarcadores no sangue ou no líquor e exames de imagem.

A proposta do teste de urina é funcionar como uma ferramenta auxiliar de rastreamento, ajudando a identificar pessoas que podem se beneficiar de uma avaliação especializada.

Para Giulia, ampliar o acesso a ferramentas de identificação precoce pode representar uma mudança importante na abordagem da doença. "O futuro do Alzheimer talvez não esteja apenas em tratar a doença, mas em conseguir identificá-la cedo o suficiente para mudar sua trajetória", afirma.

Com o envelhecimento da população e a perspectiva de crescimento dos casos de demência nas próximas décadas, métodos mais simples de rastreamento da saúde cognitiva podem ganhar espaço. A expectativa é que novas tecnologias ajudem a levar a investigação para mais perto da população, sem substituir o acompanhamento e a avaliação de profissionais de saúde.

Para laboratórios

Laboratórios interessados em disponibilizar o Demência Rapid Test aos seus pacientes podem aderir à tecnologia entrando em contato diretamente com a Biocon Diagnósticos para obter informações sobre aquisição, implementação e disponibilização do teste.

Serviço:

Instagram: https://instagram.com/biocon_diagnosticos?obrf=MXZ0Zmkyd2FnZ21jbQ%3D%3D

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https://demenciatest.biocondiagnosticos.com.br

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