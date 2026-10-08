NetDocuments apresenta Legal Context Graph, MCP e inovações em IA na Fenalaw 2026

A NetDocuments, sistema inteligente de gestão de documentos de referência para profissionais do direito, anunciou hoje sua participação na Fenalaw 2026, uma das maiores conferências de tecnologia jurídica da América Latina. Com um estande de exposição e duas palestras educativas, a NetDocuments demonstrará como escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos estão extraindo mais valor da inteligência artificial por meio de dados seguros e confiáveis, conhecimento conectado e o poder do contexto jurídico.

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Representando a NetDocuments no evento, que ocorre de 27 a 29 de outubro, estarão Brandall Nelson (JD), diretor de Soluções Jurídicas; Mike Sanders, diretor da Equipe de Especialistas em Soluções; e Lucas Germenink, diretor regional de Vendas para a América Latina (LATAM). Juntos, eles se reunirão com profissionais do direito de todo o Brasil e da região latino-americana para discutir o papel em evolução da IA ??na prática jurídica.

"À medida que as organizações avançam da fase de experimentação com IA para a geração de impacto nos negócios, o contexto se torna o diferencial", afirmou Nelson. "Os profissionais do direito precisam de uma IA que compreenda não apenas o conteúdo de um documento, mas também sua relação com casos, clientes, trabalhos anteriores e o conhecimento institucional. Nosso Legal Context Graph ajuda a criar essa base, possibilitando experiências de IA mais relevantes, confiáveis ??e acionáveis."

A NetDocuments auxilia as organizações a construir a base para experiências de IA mais precisas, seguras e eficazes. Na Fenalaw, a empresa apresentará seu Legal Context Graph, que conecta documentos, casos, pessoas, conhecimento e fluxos de trabalho para proporcionar à IA uma compreensão mais rica do trabalho jurídico, do contexto dos casos e da expertise da organização.

NetDocuments também destacará o Model Context Protocol (MCP), um padrão emergente do setor que permite que sistemas de IA se conectem de forma segura aos aplicativos, conteúdos e fluxos de trabalho utilizados diariamente pelos profissionais. A plataforma aberta e agnóstica em relação a ferramentas de IA se conecta ao Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini Enterprise, Perplexity e aos principais provedores de IA jurídica, Harvey e Legora. Por meio do MCP, os escritórios podem integrar com segurança conteúdos governados do NetDocuments a essas ferramentas de IA, sem necessidade de upload de documentos, reprocessamento ou camadas adicionais de governança.

"Em todo o Brasil e na América Latina, observamos uma demanda crescente de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos por tecnologias que gerem resultados de negócios mensuráveis", afirmou Germenink. "As organizações estão indo além da experimentação com IA e investindo em soluções que ajudam os profissionais do Direito a trabalhar com mais eficiência, tomar decisões mais bem fundamentadas e extrair todo o valor de seu conhecimento institucional."

Os visitantes do estande F38/F40 poderão acompanhar demonstrações ao vivo da plataforma inteligente de gestão de documentos NetDocuments, do Legal Context Graph e de recursos baseados em IA desenvolvidos especificamente para profissionais do Direito. Os participantes também conhecerão como organizações jurídicas de destaque estão adotando a IA, mantendo simultaneamente os padrões de segurança, governança e conformidade exigidos pela profissão.

Sobre a NetDocuments

A NetDocuments, sistema de gestão de documentos (DMS) nativo da nuvem líder de confiança há mais de 25 anos, oferece tudo o que os advogados precisam para realizar um trabalho de excelência, incluindo automação premiada e IA aplicada a gestão de e-mails, busca, colaboração, agrupamento de documentos, segurança avançada e muito mais. Com o primeiro Legal Context Graph do setor e uma experiência de usuário reformulada em torno dele, a NetDocuments potencializa essas experiências ao conectar cada assunto, projeto e caso, respeitando as permissões e barreiras éticas da organização.

Atendendo a mais de 7.000 escritórios de advocacia, departamentos jurídicos corporativos e organizações do setor público em todo o mundo, a plataforma integra-se a mais de 150 outras tecnologias — incluindo Microsoft 365, Claude (da Anthropic) e Docusign — consolidando-se como uma solução central que acompanha os usuários onde quer que trabalhem.

Para saber mais, acesse netdocuments.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008858178/pt/

Contato para a Imprensa

Carrie Trent

Diretora Global de Relações Públicas | NetDocuments

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