“Orgulho e Preconceito”: conheça a história de Jane Austen e as adaptações do romance

“Orgulho e Preconceito” se passa na zona rural da Inglaterra no início do século XIX e acompanha a família Bennet, cujas cinco filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia, precisam se casar, já que a propriedade da família só pode ser herdada por um parente homem. Por isso, a matriarca dedica boa parte de seu tempo a encontrar bons pretendentes para as jovens, na esperança de garantir o futuro delas. Foto: Divulgação