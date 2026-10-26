Filmes e Séries
“Orgulho e Preconceito”: conheça a história de Jane Austen e as adaptações do romance
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“Orgulho e Preconceito” se passa na zona rural da Inglaterra no início do século XIX e acompanha a família Bennet, cujas cinco filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia, precisam se casar, já que a propriedade da família só pode ser herdada por um parente homem. Por isso, a matriarca dedica boa parte de seu tempo a encontrar bons pretendentes para as jovens, na esperança de garantir o futuro delas. Foto: Divulgação
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A rotina da vizinhança muda com a chegada do rico Sr. Bingley e de seu amigo, o Sr. Darcy, cujas relações com a família Bennet dão origem a encontros, mal-entendidos e julgamentos precipitados. No centro da trama está Elizabeth, a segunda filha do casal, que desenvolve uma impressão negativa de Darcy e precisa rever suas percepções ao longo da história, enquanto os dois enfrentam os próprios preconceitos e as convenções sociais da época. Foto: Divulgação
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A primeira adaptação do romance chegou aos cinemas em 1940, com Greer Garson e Laurence Olivier nos papéis principais. Em 1995, a BBC lançou a famosa minissérie estrelada por Colin Firth e Jennifer Ehle. Já em 2005, uma nova versão para o cinema, protagonizada por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, estreou e recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo as de Melhor Atriz e Melhor Figurino. Foto: Divulgação
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Nascida em 16 de dezembro de 1775, em Steventon, no condado de Hampshire, na Inglaterra, Jane Austen era a sétima dos oito filhos do reverendo George Austen e de Cassandra Leigh Austen. Desde a infância, teve acesso à literatura, pois a família vivia na casa paroquial da vila, onde o pai mantinha uma biblioteca com centenas de livros. Foto: Reprodução do Youtube Canal DW History and Culture
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Austen começou a escrever na adolescência, quando produziu contos, peças e paródias. Entre 1796 e 1797, redigiu a primeira versão do que viria a ser “Orgulho e Preconceito”, inicialmente intitulada “First Impressions”. Seu pai chegou a oferecer o manuscrito ao editor Thomas Cadell, mas a obra foi recusada. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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A autora estreou como romancista em 1811, com “Razão e Sensibilidade”, publicado por Thomas Egerton. Dois anos depois, lançou “Orgulho e Preconceito”, seguido por “Mansfield Park”, em 1814, e “Emma”, em dezembro de 1815. Na época, nenhum desses livros trazia o nome de Austen na folha de rosto, e a autoria era apresentada de forma anônima. Foto: Reprodução do Youtube Canal DW History and Culture
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Jane Austen morreu em 18 de julho de 1817, aos 41 anos, em Winchester, onde foi sepultada na catedral da cidade. Em dezembro daquele ano, “A Abadia de Northanger” e “Persuasão” foram publicados em um único volume, acompanhado de uma nota biográfica escrita por seu irmão Henry Austen, que revelou publicamente o nome da autora. Já “Sanditon”, romance iniciado naquele mesmo ano, permaneceu inacabado. Foto: Reprodução do Youtube Canal DW History and Culture
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