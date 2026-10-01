NetApp reconhece os vencedores do North America Partner Award

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje, durante o evento NetApp Insight 2026, os vencedores do prêmio Parceiros da América do Norte para o ano fiscal de 2026. As parcerias estratégicas da NetApp auxiliam na entrega de seus produtos e soluções para a resolução dos desafios de negócios enfrentados por seus clientes.

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Os vencedores do North America Partner Award (Prêmio Parceiros da América do Norte, em português) foram fundamentais para ajudar os clientes a construir uma infraestrutura de dados inteligente por meio da plataforma da NetApp. Ela é capaz de evoluir e se expandir com segurança, de acordo com as necessidades dos clientes, e impulsiona as vendas de soluções e serviços da NetApp. Cada parceiro vencedor demonstrou profundo conhecimento do portfólio da empresa e comprovou sua capacidade de utilizar soluções e serviços inovadores para transmitir confiança aos clientes e ajudá-los a superar os maiores desafios tecnológicos atuais.

“Agora, mais do que nunca, precisamos capacitar os clientes com dados prontos para IA — seguros por padrão e projetados para ambientes híbridos — para que possam alcançar seus objetivos de negócios”, afirmou Alvaro Celis, vice-presidente sênior e diretor comercial, de parceiros e de ecossistema da NetApp. “Os vencedores do prêmio NetApp North America Partner Award do ano fiscal de 2026 exemplificam a inovação e a transformação na era da IA. Eles ajudaram os clientes a superar desafios relacionados à prontidão de dados por meio da plataforma NetApp, permitindo-lhes acessar, gerenciar e ativar dados em ambientes multicloud híbridos e realizar tarefas exigentes e solucionar problemas complexos. Em nome da NetApp, parabéns a todos os vencedores deste ano pelo sucesso merecido.”

Vencedores do prêmio North America Partner Award da NetApp (Ano Fiscal de 2026)

Parceiro do Ano na América do Norte: reconhecimento do desempenho geral de receita da NetApp no ??ano fiscal de 2026, as capacidades de serviços, a conquista de novas contas e as classificações de destaque nas categorias de produtos. Vencedor: World Wide Technology

reconhecimento do desempenho geral de receita da NetApp no ??ano fiscal de 2026, as capacidades de serviços, a conquista de novas contas e as classificações de destaque nas categorias de produtos. Distribuidor do Ano: reconhecimento do distribuidor que impulsiona um crescimento significativo ano a ano (YoY) em seu ecossistema de parceiros NetApp, demonstrando valor nas áreas de operações, capacitação técnica e de vendas, marketing e serviços financeiros. Vencedor: Arrow Enterprise Computing Solutions Inc.

reconhecimento do distribuidor que impulsiona um crescimento significativo ano a ano (YoY) em seu ecossistema de parceiros NetApp, demonstrando valor nas áreas de operações, capacitação técnica e de vendas, marketing e serviços financeiros. Parceiro de Crescimento do Ano: reconhecimento pela capacidade de gerar crescimento significativo ano a ano na receita da NetApp em todo o portfólio. Vencedor: General Datatech (GDT)

reconhecimento pela capacidade de gerar crescimento significativo ano a ano na receita da NetApp em todo o portfólio. Parceiro Flash do Ano: reconhecimento pela receita geral com soluções Flash no ano fiscal de 2026, o crescimento significativo ano a ano e a conquista de contas estratégicas. Vencedor: ePlus Inc.

reconhecimento pela receita geral com soluções Flash no ano fiscal de 2026, o crescimento significativo ano a ano e a conquista de contas estratégicas. Parceiro de Aquisição de Novas Contas do Ano: reconhecimento do maior número de novas contas para a NetApp, com esforços de vendas focados em ajudar os clientes a alcançar a transformação digital com as soluções da NetApp. Vencedor: SHI International

reconhecimento do maior número de novas contas para a NetApp, com esforços de vendas focados em ajudar os clientes a alcançar a transformação digital com as soluções da NetApp. Parceiro NetApp Keystone ® do Ano: reconhecimento de uma abordagem estratégica de vendas e marketing para impulsionar o crescimento significativo do NetApp Keystone. Vencedor: Insight Enterprises

reconhecimento de uma abordagem estratégica de vendas e marketing para impulsionar o crescimento significativo do NetApp Keystone. Parceiro de IA do Ano: reconhecido pelo desempenho excepcional nos negócios de IA, impacto no cliente e liderança na expansão global de soluções de IA. Vencedor: World Wide Technology

reconhecido pelo desempenho excepcional nos negócios de IA, impacto no cliente e liderança na expansão global de soluções de IA. Parceiro de Go-to-Market de IA do Ano: reconhecimento pela aceleração da adoção de IA por meio de engajamento inovador com o cliente, ativação da força de vendas e uma estratégia diferenciada de go-to-market para IA. Vencedor: CDW

reconhecimento pela aceleração da adoção de IA por meio de engajamento inovador com o cliente, ativação da força de vendas e uma estratégia diferenciada de go-to-market para IA. Parceiro de Nuvem do Ano: reconhecimento pela receita geral de serviços de dados em nuvem no ano fiscal de 2026 e a implementação de uma estratégia focada em transformação digital na nuvem, alinhada à visão de nuvem da NetApp. Vencedor: AHEAD

reconhecimento pela receita geral de serviços de dados em nuvem no ano fiscal de 2026 e a implementação de uma estratégia focada em transformação digital na nuvem, alinhada à visão de nuvem da NetApp. Parceiro do Ano no Canadá: reconhecimento pela receita geral da NetApp no ??ano fiscal de 2026 e o ??alinhamento com a estratégia da NetApp no ??mercado canadense. Vencedor: Calian (DGI)

reconhecimento pela receita geral da NetApp no ??ano fiscal de 2026 e o ??alinhamento com a estratégia da NetApp no ??mercado canadense. Parceiro do Ano no segmento SLED: reconhecimento pelos esforços robustos de vendas que resultaram no maior volume geral de negócios no setor SLED, impulsionando também a aquisição de novas contas e a geração de receita. Vencedor: CDW-G

reconhecimento pelos esforços robustos de vendas que resultaram no maior volume geral de negócios no setor SLED, impulsionando também a aquisição de novas contas e a geração de receita. Parceiro do Ano no Setor Público dos EUA (USPS): reconhecimento pela receita total da NetApp no ??ano fiscal de 2026 e o ??crescimento anual (YoY) no mercado do setor público dos EUA. Vencedor: CTG Federal, LLC

reconhecimento pela receita total da NetApp no ??ano fiscal de 2026 e o ??crescimento anual (YoY) no mercado do setor público dos EUA. Parceiro do Ano do DoD (Departamento de Defesa): reconhecimento pelo desempenho sólido no setor do DoD, impulsionado por relacionamentos dinâmicos com clientes e um compromisso com o crescimento. Vencedor: FCN Inc.

reconhecimento pelo desempenho sólido no setor do DoD, impulsionado por relacionamentos dinâmicos com clientes e um compromisso com o crescimento. Parceiro do Ano do Setor de Inteligência: reconhecimento pela profunda expertise técnica e em vendas no setor de Inteligência, contribuindo para um crescimento percentual anual significativo no setor público dos EUA. Vencedor: FlyWheel Data, LLC

reconhecimento pela profunda expertise técnica e em vendas no setor de Inteligência, contribuindo para um crescimento percentual anual significativo no setor público dos EUA. Parceiro do Ano do Setor Civil: reconhecimento de uma abordagem estratégica de vendas e marketing, aliada a esforços de geração de demanda que resultaram na aquisição significativa de novas contas e no crescimento dos negócios no setor civil. Vencedor: ThunderCat Technology, LLC

reconhecimento de uma abordagem estratégica de vendas e marketing, aliada a esforços de geração de demanda que resultaram na aquisição significativa de novas contas e no crescimento dos negócios no setor civil.

Vencedores do prêmio Regional Partner Award para o ano fiscal de 2026

Esses prêmios reconhecem a receita geral do ano fiscal de 2026, o crescimento ano a ano, a conquista de contas estratégicas, um foco significativo nas soluções da NetApp e a participação em atividades regionais de parceria.

Parceiro do Ano da Região Central: reconhecimento pela receita geral da NetApp no ano fiscal de 2026, capacidades de serviços, conquista de novas contas e melhores classificações em todas as categorias de produtos na região Central. Vencedor: Xigent Solutions

reconhecimento pela receita geral da NetApp no ano fiscal de 2026, capacidades de serviços, conquista de novas contas e melhores classificações em todas as categorias de produtos na região Central. Parceiro do Ano na Região Central para o segmento SLED: reconhecimento pelos esforços robustos de vendas na Região Central, que resultaram no maior volume geral de negócios no segmento SLED, ao mesmo tempo em que impulsionaram a aquisição de novas contas e o aumento da receita. Vencedor: Insight Enterprises

reconhecimento pelos esforços robustos de vendas na Região Central, que resultaram no maior volume geral de negócios no segmento SLED, ao mesmo tempo em que impulsionaram a aquisição de novas contas e o aumento da receita. Parceiro do Ano da Região Leste: reconhecimento da receita geral da NetApp no ano fiscal de 2026, dos recursos de serviços, da conquista de novas contas e das melhores classificações em todas as categorias de produtos na região Leste. Vencedor: Pellera Technologies

reconhecimento da receita geral da NetApp no ano fiscal de 2026, dos recursos de serviços, da conquista de novas contas e das melhores classificações em todas as categorias de produtos na região Leste. Parceiro SLED do Ano da Região Leste: reconhecimento dos esforços de vendas robustos na região Leste, que resultaram no maior volume geral de negócios SLED, ao mesmo tempo em que impulsionaram a aquisição de novas contas e o aumento da receita. Vencedor: WebHouse, Inc.

reconhecimento dos esforços de vendas robustos na região Leste, que resultaram no maior volume geral de negócios SLED, ao mesmo tempo em que impulsionaram a aquisição de novas contas e o aumento da receita. Parceiro do Ano da Região Oeste: reconhecimento pela receita geral da NetApp no ano fiscal de 2026, pelos recursos de serviços, pela conquista de novas contas e pelas melhores classificações em todas as categorias de produtos na região Oeste. Vencedor: Trace3

reconhecimento pela receita geral da NetApp no ano fiscal de 2026, pelos recursos de serviços, pela conquista de novas contas e pelas melhores classificações em todas as categorias de produtos na região Oeste. Parceiro do Ano SLED da Região Oeste: reconhecimento pelos esforços de vendas robustos na região Oeste, que resultaram no maior volume geral de negócios SLED, ao mesmo tempo em que impulsionaram a aquisição de novas contas e o aumento da receita. Vencedor: Trace3

reconhecimento pelos esforços de vendas robustos na região Oeste, que resultaram no maior volume geral de negócios SLED, ao mesmo tempo em que impulsionaram a aquisição de novas contas e o aumento da receita.

“Nosso trabalho com a NetApp nos permite ajudar os clientes a construir uma base sólida, e não um conjunto de soluções improvisadas, mesmo em um mercado em constante transformação que exige que as empresas avancem em um ritmo cada vez mais acelerado”, afirmou Bob Olwig, vice-presidente executivo de Alianças Globais da World Wide Technology. “A inovação se resume a quem consegue aproveitar seus dados mais rapidamente para obter os insights de que precisa e avançar com confiança. A NetApp nos oferece as ferramentas necessárias para proporcionar aos nossos clientes acesso seguro, escalável e controlado aos dados, onde quer que estejam, permitindo que assumam a liderança em seus mercados.”

A NetApp oferece a eles os recursos, o treinamento, o suporte e o acesso à expertise necessários para que resolvam os desafios mais complexos de gerenciamento de dados de seus clientes e ampliem sua participação no mercado por meio de uma gama mais ampla de soluções baseadas em nuvem.

Para informações adicionais sobre como se tornar um parceiro da NetApp, visite: www.netapp.com/partners/#become

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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