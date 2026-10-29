Transition Industries assina contrato definitivo de EPC com a Siemens Energy e a Techint E&C para a unidade de eletrólise de 210 MW do projeto Pacifico Mexinol

A Transition Industries LLC anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo de Engenharia, Suprimentos e Construção (EPC, na sigla em inglês) com a Siemens Energy e a Techint Engineering & Construction (“Techint E&C”) para a unidade de eletrólise de aproximadamente 210 MW, parte do projeto Pacifico Mexinol, em Sinaloa, México. O acordo está sujeito a condições precedentes habituais, incluindo a conclusão do financiamento do projeto.

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A assinatura dá continuidade ao contrato de Projeto de Engenharia de Fase Inicial (FEED, na sigla em inglês) anunciado em agosto de 2025 e representa um marco importante no avanço da infraestrutura de produção de hidrogênio renovável do projeto, passando da etapa de engenharia para a de construção.

A unidade utilizará a tecnologia de eletrólise Elyzer P-300, da Siemens Energy, para produzir hidrogênio renovável destinado à fabricação de combustíveis renováveis ??de origem não biológica (RFNBO, na sigla em inglês) no complexo Pacifico Mexinol — um empreendimento projetado para produzir metanol com baixíssima emissão de carbono, com capacidade de 6.130 toneladas métricas por dia. Essa tecnologia é fundamental para alcançar as metas de eficiência, sustentabilidade e escalabilidade do projeto.

“A transição da fase de engenharia preliminar (front-end engineering) para a assinatura de um contrato EPC representa um marco significativo para a Pacifico Mexinol”, afirmou Rommel Gallo, CEO da Transition Industries, empresa controladora da Pacifico Mexinol. “Este acordo une a tecnologia de eletrólise da Siemens Energy às capacidades de construção da Techint para viabilizar um componente fundamental do nosso projeto, constituindo um marco para o hidrogênio renovável nas Américas. Ele reflete nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de infraestrutura em escala global, capaz de atender à crescente demanda por combustíveis e produtos químicos de menor intensidade de carbono.”

O contrato EPC estabelece a próxima fase da colaboração entre a Transition Industries, a Techint E&C e a Siemens Energy, transformando o projeto de engenharia da instalação em uma estrutura integrada para a sua execução. A previsão é que a construção comece no início de 2027, condicionada ao cumprimento das condições precedentes.

"Com aproximadamente 210 MW, esta planta de hidrogênio seria a maior instalação de eletrolisadores da Siemens Energy nas Américas. O projeto tem o potencial de acelerar a produção de combustíveis de baixo carbono na região e promover a descarbonização global de setores industriais de difícil abatimento de emissões", afirmou Dan Restrepo, diretor de Vendas de Eletrolisadores nas Américas.

"Estamos satisfeitos em continuar apoiando a Pacifico Mexinol no desenvolvimento do projeto por meio de nossa aliança com a Siemens Energy. Executaremos este trabalho seguindo os mais altos padrões de segurança, integridade e transparência, respeitando as comunidades e o meio ambiente onde atuamos, contribuindo para o desenvolvimento de energia sustentável no México", disse Esteban Trouet, diretor sênior de Operações da Techint Engineering & Construction – Região Norte.

Com previsão de entrar em operação em 2030, a Pacifico Mexinol tem potencial para se tornar a maior instalação independente de produção de produtos químicos com emissões de carbono ultrabaixas no mundo. A unidade produzirá, anualmente, cerca de 175 mil toneladas métricas de metanol do tipo RFNBO, 175 mil toneladas métricas de metanol a partir de combustíveis de carbono reciclado (RCF, na sigla em inglês) e 1,8 milhão de toneladas métricas de metanol com emissões de carbono ultrabaixas, obtido a partir de gás natural com captura de carbono — contribuindo, assim, para atender à crescente demanda global por meio de um modelo de produção de menor intensidade de carbono.

Sobre a Transition Industries

A Transition Industries LLC, sediada em Houston, Texas, é uma desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio de escala global com emissões líquidas zero (net-zero), na América do Norte. Para mais informações sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, entre em contato pelo e-mail inquiries@transitionind.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028009224/pt/

Contatos para a Imprensa:

Karin Nunan

Diretora Global de Assuntos Corporativos

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