Professora de 100 anos atribui longevidade ao vinho: ‘parte do segredo’ está na Galícia

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A espanhola María Luisa López Grigera, professora emérita de Filologia Hispânica da Universidade de Michigan, celebrou seu centésimo aniversário em casa, em Sevilha.

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Natural de La Coruña, a pesquisadora construiu uma carreira de destaque internacional nos estudos sobre o Século de Ouro espanhol. Ela também entrou para a história acadêmica ao se tornar a primeira mulher a proferir uma conferência inaugural em uma universidade da Espanha.

Ao longo da trajetória, María Luisa manteve relações com nomes importantes da intelectualidade, entre eles Américo Castro e Maribel Goñi. Atualmente, ela também ocupa o posto de patrona da Fundação Goñi Rey. Sua relevância no meio acadêmico levou Dámaso Alonso, então presidente da Real Academia Espanhola, a propor sua entrada na instituição. Caso aceitasse, ela seria a primeira mulher a integrar a entidade. A professora, porém, declinou do convite por considerar que outras duas pesquisadoras eram mais merecedoras da oportunidade.

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Estímulo intelectual e escolhas à mesa

A disposição mental de María Luisa López Grigera aos 100 anos está relacionada a um conselho médico que recebeu há quatro décadas, durante sua estadia nos Estados Unidos. Na época, um profissional de saúde recomendou que ela preservasse a organização cerebral como parte dos cuidados para viver por mais tempo. Desde então, a filóloga incorporou a leitura e a escrita à rotina, mantendo a atividade intelectual constante. Embora hoje tenha uma coleção menor do que a biblioteca que reuniu ao longo da carreira, ela conhece a localização dos livros que guarda e continua recorrendo às obras regularmente.

A alimentação também faz parte de seus hábitos cotidianos. Grigera prioriza refeições simples, com ingredientes frescos e pouco processados. Entre suas escolhas estão:

Alimentos naturais, evitando produtos industrializados.

Porções moderadas, com quantidades equilibradas de proteínas de origem animal e vegetal.

Verduras e outros alimentos frescos.

Água pura como bebida habitual.

Ligada às tradições da Galícia, sua terra de origem, a professora também atribui parte de sua longevidade ao vinho Albariño, típico da região. Atualmente, porém, reserva o consumo da bebida para ocasiões especiais, como a comemoração de seu centenário.

Relações pessoais e aprendizados ao longo da vida

Para María Luisa, chegar aos 100 anos não representa uma conquista exclusivamente pessoal. Ela considera que a genética e a educação recebida dos pais, que incentivaram a independência de pensamento, tiveram influência importante em sua trajetória. Embora nunca tenha cultivado uma rotina esportiva, costumava caminhar e aproveitar os passeios a pé. Hoje, as dificuldades de locomoção estão entre as mudanças que mais sente com o avanço da idade.

Mesmo com essas limitações, a convivência com pessoas próximas continua ocupando um lugar importante em sua vida. A filóloga conversa diariamente por telefone com a sobrinha, que vive em Madri e trabalha como professora catedrática de Direito Processual na Universidade Complutense.

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Ao pensar nos ensinamentos acumulados durante um século, Grigera destaca a importância de compreender os outros. Para ela, saber interpretar as pessoas e entender suas perspectivas representa uma das lições mais valiosas que a vida pode oferecer, uma capacidade que considera um verdadeiro presente dos céus.