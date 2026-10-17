Primavera e verão

Carolina Dieckmmann levou seu olhar sobre moda e rotina para uma nova coleção de calçados desenvolvida com a Piccadilly. A segunda collab da atriz com a marca reúne quatro modelos exclusivos para a primavera-verão 2027: flatform, mocassim, tamanco mule e sandália de salto fino. As escolhas percorrem diferentes estilos e incorporam apostas da temporada, como o snake print e o verde-oliva. Entre os quatro modelos da collab, destaque para a flatform com tiras largas e solado elevado, que traz uma leitura contemporânea dos calçados de verão. O modelo combina a presença visual da plataforma com a praticidade de um sapato para o dia a dia. Disponível em mascavo e verde-oliva, cor que é o must have da temporada e adiciona um toque de tendência às produções.

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Coleção Shine Sempre Nova. Mesclando o glam urbano à leveza brasileira Divulgação

Sempre Nova

Com calor que está fazendo, já dá para imaginar como será o nosso verão. Com esse clima não é à toa que o movimento fashion global está consagrando os chinelos e sandálias como protagonistas das passarelas e do street style. Nessa pegada, a Ipanema apresenta a nova coleção Shine Sempre Nova. Mesclando o glam urbano à leveza brasileira, à autenticidade e conforto, a coleção traz uma estética sofisticada, que parte de um grafismo minimalista de costela-de-adão gravado nas palmilhas, passa por tiras e solados anatômicos até acabamentos metalizados que fazem toda a diferença entre escolher entre um simples acessório ou uma peça com atitude. A peça recebe elementos exclusivos, nas versões Shine e Shine Pin, com pequenos apliques de sol e coração que conferem um charme imediato ao outfit. E tem para crianças e babês.

7ª edição da BFSHOW, maior feira calçadista da América Latina Divulgação

Débora Germani

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A 7ª edição da BFSHOW, maior feira calçadista da América Latina, terá um novo espaço destinado exclusivamente a marcas do segmento premium, que valorizam qualidade, exclusividade e materiais nobres: o espaço Gallery. Quem estará lá é a mineira Débora Germani. Com 30 anos de existência, a grife aposta em desenvolvimentos exclusivos e artesanais, com botas, sapatilhas, mocassins e sandálias com saltos e bicos diferenciados, tudo 100% em couro. Segundo a proprietária da marca, Débora Lúcia Righi, a participação na BFSHOW tem como principal objetivo alavancar as exportações da empresa. Para ela, o espaço exclusivo Gallery deve ser determinante para os resultados positivos. “Por ser direcionado, esse espaço deve ter uma visitação qualificada e efetiva”, prevê. Além de marca própria, a empresa trabalha com o modelo private label – com a marca do cliente.