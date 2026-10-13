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Celebridades e TV

Após deboche de Maurício Mattar, Alexandre Frota expõe mágoa com ator: ‘Estendi as mãos para ele várias vezes’

RF
Redação Flipar
  • Na publicação, o ator deixou emojis de risada e escreveu que continuaria
    Na publicação, o ator deixou emojis de risada e escreveu que continuaria "rindo até 2090". Incomodado com a reação, Frota reproduziu o comentário e respondeu com um relato sobre a história que compartilhou com o antigo amigo. Ele afirmou que ajudou Mattar em momentos difíceis, inclusive quando o colega ficou sem moradia. Foto: Reprodução/Instagram
  • "Me preocupei com ele quando saiu de casa e não tinha onde morar, morou lá em casa, estendi as mãos para ele várias vezes, foi um grande parceiro de teatro, juntos fizemos o maior sucesso da TV brasileira, Roque Santeiro, dividimos prato de comida, vocês acreditam?", relatou Frota. Foto: Reprodução/Instagram
  • O episódio também chama atenção para a mudança de posicionamento político de Frota ao longo da última década. Em 2016, ele apoiou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e, dois anos depois, aderiu ao antigo Partido Social Liberal (PSL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais.
    O episódio também chama atenção para a mudança de posicionamento político de Frota ao longo da última década. Em 2016, ele apoiou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e, dois anos depois, aderiu ao antigo Partido Social Liberal (PSL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
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