O que é crime hediondo? Entenda o que a lei diz após entrevista de Lula no JN
Tema voltou ao centro das atenções após declaração de Lula; conheça os delitos previstos na legislação brasileira e como funcionam as punições
compartilhe
O debate sobre crimes hediondos voltou ao centro das discussões após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender, em entrevista ao "Jornal Nacional" na quinta-feira (15/10), a redução da maioridade penal para 16 anos aplicada a essas infrações.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
No Direito Penal brasileiro, o termo hediondo qualifica os delitos considerados mais graves pelo legislador, seja pela própria natureza da conduta ou pelo modo como o ato é executado. A Lei 8.072/1990 regula essas tipificações no país.
Leia Mais
Lula defende redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos
Redução da maioridade penal para 16 anos avança na CCJ da Câmara
Lula aprova lei que criminaliza bullying e agrava pena para ataques em escolas
Condutas classificadas como hediondas
A Lei 8.072/1990 lista as seguintes infrações, consumadas ou tentadas:
homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio e homicídio qualificado, incluindo o feminicídio e o assassinato de menor de 14 anos;
lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte contra integrantes das Forças Armadas, forças de segurança pública, sistema prisional ou seus cônjuges e parentes consanguíneos até terceiro grau;
roubo com restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, ou qualificado por lesão corporal grave ou morte;
extorsão mediante sequestro e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte;
estupro e estupro de vulnerável;
favorecimento da prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável;
furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que gere perigo comum;
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio e a automutilação por rede de computadores, redes sociais ou transmissão em tempo real;
sequestro, cárcere privado e tráfico de pessoas quando cometidos contra crianças ou adolescentes;
genocídio
epidemia com resultado morte
alteração ou falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais;
posse, porte ilegal, comércio ilegal ou tráfico internacional de arma de fogo de uso proibido;
organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado.
O que determina a legislação
Os condenados pelo cometimento de atos hediondos cumprem a pena inicialmente em regime fechado. A legislação veda de forma expressa a concessão de fiança, anistia, graça ou indulto aos responsáveis.
A prisão temporária para essas infrações tem duração de 30 dias, prorrogável por idêntico período em caso de extrema e comprovada necessidade. O condenado só pode obter livramento condicional se cumprir mais de dois terços da punição, desde que não seja reincidente específico.
A Constituição Federal inclui no mesmo patamar de restrições a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. Essas condutas são equiparadas aos crimes hediondos, alcançando mandantes, executores e pessoas que se omitirem quando poderiam agir para evitá-los.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria