O pós-eleição da ex-primeira-dama do DF: orgulho, derrota e uma autocrítica pública

Derrotada na disputa por uma vaga de deputada federal pelo Distrito Federal, Mayara Noronha (Podemos) fez um balanço pessoal da campanha e preferiu não esconder a frustração atrás de justificativas. Em vídeo publicado nas redes sociais (clique aqui), disse sentir “100% de orgulho” da trajetória eleitoral e afirmou não carregar arrependimentos. “Eu tenho muito orgulho de mim. Orgulho de ter ido, mesmo sem saber exatamente como seria”, declarou. Mayara terminou a eleição com 2.400 votos, 0,14% dos válidos, em 63º lugar, e não foi eleita.

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A parte mais política da reflexão veio na sequência. “Repeti a minha vida toda que ninguém é candidato de si mesmo. Fiz justamente o contrário do que eu pregava. Decidi me candidatar quando minha vida pessoal estava de cabeça para baixo, vocês lembram. Tive apenas 40 dias para fazer campanha”, reconheceu. Sem atribuir a derrota a fatores externos, a ex-primeira-dama disse ter descoberto uma mulher que ainda não conhecia. “Não pelo resultado, mas pela coragem de ter vivido isso até o fim”.