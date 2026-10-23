Venda Nova: homem é preso suspeito de matar vítima com facadas nas costas

Um suspeito de 54 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na tarde dessa quinta-feira (22/10), pelo assassinato de um homem, de 39, com golpes de faca no Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

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De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, o acionamento ocorreu por volta das 13h26, na Rua Maria de Lourdes da Cruz. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima foi encontrada já sem vida, sentada em um degrau em frente a um comércio. O óbito foi constatado por uma equipe médica ainda no local.

Ainda segundo o registro policial, a vítima apresentava marcas de perfuração – com ferimentos nas costas. Os militares constataram rastros de sangue que se estendiam desde o ponto onde o corpo foi localizado até uma praça no final da mesma rua.

Durante a ocorrência, testemunhas repassaram características físicas e vestimentas do autor do crime. Uma delas relatou que o suspeito tinha cabelo grisalho, aparentava ter cerca de 60 anos e vestia uma camisa polo azul com listras brancas.

Com isso, os policiais realizaram rastreamento pela região e encontraram o suspeito deitado no chão em uma rua no mesmo bairro. Com ele, os militares apreenderam a faca que teria sido utilizada no homicídio. O homem foi reconhecido por testemunhas e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à delegacia de plantão da Polícia Civil.

A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe no local do crime. As motivações da briga e do homicídio ainda serão investigadas.

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*Estagiário sob supervisão