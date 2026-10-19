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‘Malandro carioca’: o que leva petistas a avaliarem que Lula venceu o debate da Band

Na campanha do PT, o diagnóstico é o de que a postura do candidato do PL durante o programa o fez perder terreno entre eleitores indecisos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/10/2026 10:24

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‘Malandro carioca’: o que leva petistas a avaliarem que Lula venceu o debate da Band
‘Malandro carioca’: o que leva petistas a avaliarem que Lula venceu o debate da Band crédito: Foto: Reprodução/Band

Petistas avaliam que Lula venceu o debate da noite deste domingo, 18, na Band.

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No entorno do presidente candidato à reeleição, o que mais se fala neste dia seguinte ao programa é que Flávio Bolsonaro passou realmente a imagem de “malandro carioca”, como Lula chegou a generalizar e estereotipar, correndo o risco de perder votos entre eleitores do Rio de Janeiro.

A coluna ouviu que o candidato do PL se comportou como “um moleque irresponsável” e um “playboy dos rolos”.

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Para a campanha do PT, o comportamento do adversário pode fazer a militância bolsonarista vibrar, mas não transmite segurança ao eleitor independente e indeciso, que vai definir a eleição no próximo domingo, 25.

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