‘Malandro carioca’: o que leva petistas a avaliarem que Lula venceu o debate da Band

Petistas avaliam que Lula venceu o debate da noite deste domingo, 18, na Band.

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No entorno do presidente candidato à reeleição, o que mais se fala neste dia seguinte ao programa é que Flávio Bolsonaro passou realmente a imagem de “malandro carioca”, como Lula chegou a generalizar e estereotipar, correndo o risco de perder votos entre eleitores do Rio de Janeiro.

A coluna ouviu que o candidato do PL se comportou como “um moleque irresponsável” e um “playboy dos rolos”.

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Para a campanha do PT, o comportamento do adversário pode fazer a militância bolsonarista vibrar, mas não transmite segurança ao eleitor independente e indeciso, que vai definir a eleição no próximo domingo, 25.